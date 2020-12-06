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12 間北歐風的舒適別緻客廳

Genie Chien Genie Chien
homify 客廳 Blue
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斯堪地那維亞風格的居家生活裝潢，向來是許多人的心頭最愛！在煩囂的塵世中，北歐風格裝潢的純淨、自然和簡約元素，特別是都市人群熱愛的北歐簡約風，彷彿能幫你在市井凡囂中，創造出一片明淨無污染的天地，讓你在城市的忙碌與繁瑣中抽離出來，在這樣一個自成一體的空間裡，無盡地放鬆自己。想要打造一方新穎時尚，卻又不流於單調乏味有如空白畫布的空間，需要一些縝密的規畫並選擇適合的元素來搭襯。以下我們蒐集了 12 間具有北歐風設計的舒適格調，又能營造出別緻視覺美感的客廳，供你在設計自家客廳時做為參考。現在就一起來參觀吧！

1. 藍白色系的絕美客廳

homify 客廳 Blue
homify

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沈靜的藍，搭配純淨的白，創造出極為優雅舒適的空間感！直條紋的地板和牆面，搭配灰白色的地毯和抱枕，當明亮的自然光從大片的窗玻璃流洩而入，視覺清爽明淨到極點！

2. 簡單就很別緻

寓子空間設計 homify 客廳
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寓子空間設計

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這座客廳採用白色裝潢搭配木質傢俱為主調，再飾以淡藍色的長型沙發、抱枕和室內小盆栽，牆上還有幅可愛的企鵝畫作。簡約的設計，便予人可愛別緻的印象！

3. 白淨透明感設計

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 客廳
潤澤明亮設計事務所

流白

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
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以白色為主調的客廳，有著許多高品味的裝飾！天花板上懸下的透明燈飾，是空間中的一大亮點，灰色的地毯和抱枕帶來時尚的風格，透亮的光線使空間散發出白淨感！

4. 舒適的起居室

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PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
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起居生活空間不必太華麗，更能帶給人輕鬆休閒的感覺。這座起居室陳設了簡約的沙發、餐桌和茶几，放假時可以在此享受輕鬆浪漫的下午茶，生活美成了一首詩。

5. 自然氛圍設計

折‧日景 Transition Luminos View, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 客廳
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

折‧日景 Transition Luminos View

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

北歐式生活最讓人嚮往的，莫過於接近大自然的自然純淨氛圍。這座客廳採用木質地板，搭配自然色系沙發和單人座椅，運用自然界元素妝點出極為舒壓的氣氛。

喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家協助你吧!

6. 運用裝飾元素

homify 客廳 Blue
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這處牆壁採用上白下綠的兩色塗漆，牆面上裝置了簡單的藝術作品，對照角落裡的綠色植栽，創造出很有品味的觀感。

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7. 三合一的開放式空間

Warszawa 2014, JT GRUPA JT GRUPA 客廳 Grey
JT GRUPA

JT GRUPA
JT GRUPA
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簡單的生活講究新、速、實、簡。這處開放式空間將客廳、餐廳和廚房連通在一起，動線流暢無比，讓生活的效率達到極致！

8. 一場視覺的饗宴

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こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
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三人座綠色長沙發，坐臥兩相宜。牆上的可愛藝術品，和兩旁的植物綠意相互呼應。木桌下一張布滿美麗圖案的大地毯，讓人捨不得離座。

9. 淨、靜、鏡的空間

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ERC

ERC
ERC
ERC

大大的窗戶外灑進明亮的自然光，將這處白色為主調的空間映得分外明亮！靠牆邊的櫥櫃上方，裝置了兩面大型鏡子，讓空間感覺格外開敞～

10. 溫暖時尚風

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Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

這處客廳採用暖色系為主調，木質地板反映著室外光線，顯得光潔明淨。室中一大張地毯，與灰色沙發構成呼應。橙色的燈具、抱枕和單人座椅，則為空間增添了活潑的氣息。

11. 清冷色系客廳

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

我低調 但我不凡

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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這個客廳採用的是一系列清冷安靜地色系，整體給人一種安逸優雅的感覺。當有陽光從側面進入的時候，又會有一種溫暖的舒適感，非常值得一試。

12. 灰白系客廳

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Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
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這座客廳採用灰白色系為主調，純白的牆面搭配灰色系沙發和地毯，營造出時尚簡約的風格。圓桌上的白色造形燈飾是空間中的一大亮點！

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