12 間北歐風的舒適別緻客廳

斯堪地那維亞風格的居家生活裝潢，向來是許多人的心頭最愛！在煩囂的塵世中，北歐風格裝潢的純淨、自然和簡約元素，特別是都市人群熱愛的北歐簡約風，彷彿能幫你在市井凡囂中，創造出一片明淨無污染的天地，讓你在城市的忙碌與繁瑣中抽離出來，在這樣一個自成一體的空間裡，無盡地放鬆自己。想要打造一方新穎時尚，卻又不流於單調乏味有如空白畫布的空間，需要一些縝密的規畫並選擇適合的元素來搭襯。以下我們蒐集了 12 間具有北歐風設計的舒適格調，又能營造出別緻視覺美感的客廳，供你在設計自家客廳時做為參考。現在就一起來參觀吧！
沈靜的藍，搭配純淨的白，創造出極為優雅舒適的空間感！直條紋的地板和牆面，搭配灰白色的地毯和抱枕，當明亮的自然光從大片的窗玻璃流洩而入，視覺清爽明淨到極點！
這座客廳採用白色裝潢搭配木質傢俱為主調，再飾以淡藍色的長型沙發、抱枕和室內小盆栽，牆上還有幅可愛的企鵝畫作。簡約的設計，便予人可愛別緻的印象！
以白色為主調的客廳，有著許多高品味的裝飾！天花板上懸下的透明燈飾，是空間中的一大亮點，灰色的地毯和抱枕帶來時尚的風格，透亮的光線使空間散發出白淨感！
起居生活空間不必太華麗，更能帶給人輕鬆休閒的感覺。這座起居室陳設了簡約的沙發、餐桌和茶几，放假時可以在此享受輕鬆浪漫的下午茶，生活美成了一首詩。
北歐式生活最讓人嚮往的，莫過於接近大自然的自然純淨氛圍。這座客廳採用木質地板，搭配自然色系沙發和單人座椅，運用自然界元素妝點出極為舒壓的氣氛。
喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家協助你吧!
三人座綠色長沙發，坐臥兩相宜。牆上的可愛藝術品，和兩旁的植物綠意相互呼應。木桌下一張布滿美麗圖案的大地毯，讓人捨不得離座。
這處客廳採用暖色系為主調，木質地板反映著室外光線，顯得光潔明淨。室中一大張地毯，與灰色沙發構成呼應。橙色的燈具、抱枕和單人座椅，則為空間增添了活潑的氣息。
這個客廳採用的是一系列清冷安靜地色系，整體給人一種安逸優雅的感覺。當有陽光從側面進入的時候，又會有一種溫暖的舒適感，非常值得一試。
這座客廳採用灰白色系為主調，純白的牆面搭配灰色系沙發和地毯，營造出時尚簡約的風格。圓桌上的白色造形燈飾是空間中的一大亮點！
如果你正在尋找北歐風格設計，一定不能錯過以下文章：