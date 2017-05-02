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15 款麻雀雖小、五臟俱全的廚房設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE 小廚房
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就算沒有別墅豪宅，沒有壯麗的閣樓，盡情讓你佈置，在有限的空間裡，以有限的預算，我們也可以打造出理想的居家生活環境。今天的點子簿要為你介紹 15 款既美觀且實用、小型的廚房設計。

我們挑選的廚房設計都是 3 坪內的小廚房。證明狹小的空間不代表居住品質的扣分。

同時，也請你參考我們其他專家的作品，在多樣的選擇中，找到最適合你的風格。

1. 2.5 坪的小廚房

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design 廚房
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

這個 L 形的 2.5 坪小廚房，麻雀雖小卻五臟俱全。它有冰箱，烤爐，也有洗碗槽，洗碗槽的底下還有足夠的儲存空間。廚房的中間有兩個收納櫃，飯桌也用透明的擺凳裝潢。

這間廚房不僅顏色鮮豔，造型摩登，紅色的冰箱搭上黃色的凳椅。為了節省空間，簡化了餐桌的設計，底下的鮮艷顏色的凳椅也襯托了這個廚房。再者，後面的牆面漆上黑色，讓整間廚房看來更具深度與摩登感，並且可以用粉筆寫上今天的菜單與行程。

2. 2 坪的小廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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這個廚房中冰箱的色彩與周圍的設計相互融合，與碗櫃歸納在一起，非常便利。

廳堂的酒吧桌為鮮豔色彩，讓人眼睛一亮，而且它也可以當工作檯使用。

這樣具有摩登設計感的廚房，在顏色的選用與建材的採用，都十分獨具一格。

3. 不到 1 坪的小廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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如果居住空間為小公寓，小型工作室，這樣狹小的廚房可以滿足你的所有需求，並有效地收納你使用的餐具。它牆面左邊的木櫃，書架與器具的懸空，甚至洗碗槽底下的收納櫃，都提供了你有效率的廚房機能。你可以在冰箱上擺上陶瓷碗盤，也可以在右處置放馬克杯與玻璃杯。

狹小廚房的壁龕也以土耳其藍上漆，這樣鮮豔且不失舒適感的色調，讓你感受到生命的喜悅。就實用上說來，它也方便清潔。

4. 1.3 坪的小廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
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這套新穎的 L 形廚房，採用了同一顏色裝潢。上過亮漆的廚房看起很奢華。

冰箱的材質是不會留汙漬的不鏽鋼做成，它是整間廚房的亮點。

5. 2 坪的小廚房

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura 餐廳
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

這是一間淺色系的廚房。

徽章六角形的結構，搭上調配好的顏色，低層的碗櫃至於收納櫃之下，並放上綠色植物，還有兩架工作檯，這可以作為酒吧桌，或者是餐桌。

6. 1.75 坪的小廚房

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko 廚房
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

這間廚房的設計很精緻：黑白相間，搭上深色的木材。

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7. 1.25 坪的小廚房

Kitchenette homify 廚房
homify

Kitchenette

homify
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這是間極具原創性的廚房。

淺色系的木材營造出非常有療癒感的氛圍，搭配不同木材後讓它看起來非常有變化。

8. 1.85 坪的小廚房

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor 廚房長凳套
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

這間小廚房應有盡有。白色的櫥櫃以及紫色的牆面搭配起來毫不突兀，反而增加獨特性。

9. 2.85 坪的小廚房

Small kitchen interior design, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

摩登，具有設計感，又溫馨。

這間廚房的獨到之處在於它顏色的搭配，尤其是深紫色的牆面，而黃色的吊燈也點亮了整個空間。

10. 1.25 坪的小廚房

Z domieszką błękitu, Perfect Space Perfect Space 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

在看過時髦顏色的設計後，讓我們為你介紹典雅端莊的廚房設計。

地板的木材與窗戶灰色玻璃的使用，讓整間廚房流暢地在黑與白之間轉換。

11. 2.55 坪的小廚房

​Une petite cuisine sur-mesure, CuisiShop CuisiShop 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Black
CuisiShop

CuisiShop
CuisiShop
CuisiShop

這個 U 字型的廚房潛藏在房子的角落裡。以不同色調的灰色打造而成的廚房，看起來很和諧，明亮且摩登。

12. 1.85 坪的小廚房

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração 廚房
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

這間U字的小廚房在配色上很完美，黃色的冰箱是整間廚房的亮點，電視的擺置有效地分隔了廚房與客廳。

13. 1.75 坪的小廚房

Jasna Sprawa Studio, Blok projekt Blok projekt 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Blok projekt

Blok projekt
Blok projekt
Blok projekt

這間廚房完美地結合了自然鄉村與工業現代的風格。

石板牆搭上黃色櫥櫃，木材的家具配上不鏽鋼鐵，衝突卻不失和諧。

14. 1.85 坪的小廚房

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur 廚房
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

有幾分法式奢華風，這間廚房藍色系的色調給人一股和平的氣氛，還有些許地中海的情調。它也是藍色裝潢的磚瓦砌成，襯托廚房的白色牆面。

15. 1.55 坪的小廚房

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE 小廚房
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

雖然它是間小廚房，設計簡約，卻不落入俗套。

它的巧思在於它像似衣櫃的設計。一旦你洗滌完今日使用的廚具，想要躺在沙發上放鬆，你可以直接關上門，眼不見為淨!

延伸閱讀：15 款收納功能超強大的廚房中島設計

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