15 款麻雀雖小、五臟俱全的廚房設計

就算沒有別墅豪宅，沒有壯麗的閣樓，盡情讓你佈置，在有限的空間裡，以有限的預算，我們也可以打造出理想的居家生活環境。今天的點子簿要為你介紹 15 款既美觀且實用、小型的廚房設計。

我們挑選的廚房設計都是 3 坪內的小廚房。證明狹小的空間不代表居住品質的扣分。

同時，也請你參考我們其他專家的作品，在多樣的選擇中，找到最適合你的風格。