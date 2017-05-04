木頭與混凝土之美! 有散熱功能的高採光清新居所

今天的點子簿要為你介紹的是一棟位於日本，有散熱功能的高採光清新居所。這間結合木頭與混凝土之美的住宅的頂樓架設了自動清潔排水散熱的設備，透明玻璃拉門則讓室內的採光度佳，整體設計又十分的簡約雅致，非常耐看。
這一間住宅不僅能夠讓住戶住得舒適愉悅，還考慮到對環境的影響，並且能夠幫住戶節省一大筆水費。現在就跟著我們的腳步一起欣賞這間有散熱功能的高採光清新居所吧!
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建築旁的樹木，讓方方正正的住宅，添加了一份靈活度，使氣氛稍微沒那麼嚴肅。
少了這棵樹，整體看來硬梆梆，缺乏柔軟度，室外的綠化果然很重要。
儲物櫃與落地門的建材，還有大廳的椅子，皆為木製品。
這樣的搭配看來就很有有機感，讓人感到一股自然的清新氣息。
由於白色簡單純粹又好搭配，因此是多數建築的主要用色。
而且，白色系本身的亮度，能有效加強的室內的明亮感。
兼具水槽與餐桌功能的長桌兼具美觀與實用性。
灰白色系的階梯，簡單又大方，旁邊的玻璃隔板，讓人感到安全卻沒有阻隔感。
黑色皮革的沙發，搭上暖色系的枕頭，這樣的對比看似衝突，卻不失和諧。
而且，在室內的一角，安置盆栽，又增添了舒適感。
不覺得這樣的衛浴設備很像溫泉的澡堂嗎？
你可以在此暢快地沖澡，而收納櫃兼鏡子的設計很節省空間。
這張圖解釋了這棟大樓的採光機制，還有整體空間使用的佈局。
樓頂安置排水系統，一二樓又有自然採光，長期可以省下不少電費。
屋頂的自動化裝置，定期清潔排水散熱。
這張圖解釋了這棟房子的發電機制，還有它的排水機能。
同時，大樓底又有儲水系統，長期以來也省下不少水費。
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