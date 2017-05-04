木頭與混凝土之美! 有散熱功能的高採光清新居所

今天的點子簿要為你介紹的是一棟位於日本，有散熱功能的高採光清新居所。這間結合木頭與混凝土之美的住宅的頂樓架設了自動清潔排水散熱的設備，透明玻璃拉門則讓室內的採光度佳，整體設計又十分的簡約雅致，非常耐看。

這一間住宅不僅能夠讓住戶住得舒適愉悅，還考慮到對環境的影響，並且能夠幫住戶節省一大筆水費。現在就跟著我們的腳步一起欣賞這間有散熱功能的高採光清新居所吧!

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