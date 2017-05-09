白色獨棟住宅: 一間有絕佳開放感的簡約居所

該如何綠化透天住宅？如何妥善地利用樹木，讓整體外觀看來清新雅致？你該怎麼做，才能讓整棟大樓開始呼吸呢?

今天的點子簿要為你介紹日本東京的一棟白色獨棟住宅，專家賦予其俐落有型的線條，讓樹木與建築外觀相互輝映。走進了這間獨棟住宅後，其絕佳的開放感更是讓人感到神清氣爽。

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