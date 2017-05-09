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白色獨棟住宅: 一間有絕佳開放感的簡約居所

Ladyofwhims Ladyofwhims
西荻の家, 伊藤一郎建築設計事務所 伊藤一郎建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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該如何綠化透天住宅？如何妥善地利用樹木，讓整體外觀看來清新雅致？你該怎麼做，才能讓整棟大樓開始呼吸呢?

今天的點子簿要為你介紹日本東京的一棟白色獨棟住宅，專家賦予其俐落有型的線條，讓樹木與建築外觀相互輝映。走進了這間獨棟住宅後，其絕佳的開放感更是讓人感到神清氣爽。

同時，也請你參考我們其他專家的作品，讓你在多樣的選擇當中，找到最適合你的風格。

樹木與幾何造型的對比美感

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伊藤一郎建築設計事務所

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白色的方型大樓，俐落簡單的幾何造型，搭配上旁邊的樹木後，一點也不顯得僵硬。

屋頂上的小花園

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方格狀的設計，讓住宅的外觀更有幾何造型。

屋頂上的小花園，放到這看似文具架大樓上，很像放大版的辦公桌盆栽。

深咖啡色的門

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深咖啡色讓人想到土壤，很適合與綠色植物搭配。

而且，它窄小低調的設計很典雅，呈現少即是多的低調高貴感。

像書架的樓梯

西荻の家, 伊藤一郎建築設計事務所 伊藤一郎建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯
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這樣中空以木材搭乘的樓梯層，看起來很像書架。

走進去，有一股渾然天成的書香味。

像咖啡館的客廳

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客廳的擺設與深咖啡色的家具，讓人想到復古的咖啡廳。

你不用出外喝咖啡了，直接邀朋友來家裡同樂，一起聊心事。

垂掛的吊燈與樓中樓

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這張圖的設計亮點，在於它的吊燈與樓中樓。

它樓中樓的設計，讓這間房子看起來開放感非常棒，從天花板垂吊的燈罩，更加強了這項優點。

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白色系的衛浴設備

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一系列白色的衛浴設備，加深了潔淨感。

而且，洗手台與浴缸分隔，讓你在泡澡的時候，不被打擾。

樓中樓的採光

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在高處開多扇窗，可以加強採光。

而且，向晚的陽光很唯美。

延伸閱讀：日式木屋: 有大片庭院的暖色調平房

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