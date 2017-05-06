在寸土寸金的城市裡，居住在小公寓是在所難免的命運，小坪數雖然限制了住宅的空間，但卻未有阻礙設計師的專業和創意，就算再小的卧室也可以瞬間變得寬敞。只要採用合適的設計、裝潢和小訣竅，你也可以對抗小坪數，打造一個寬敞美麗的家。

這一次我們要為大家介紹 10 個讓小卧室變寬敞的超簡單小訣竅，希望幫助大家以最低限度的力氣，在小空間中創造出不同的可能性。一起來欣賞這些超簡單小訣竅吧!