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10 個讓小卧室變寬敞的超簡單小訣竅

Tarsier Tarsier
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在寸土寸金的城市裡，居住在小公寓是在所難免的命運，小坪數雖然限制了住宅的空間，但卻未有阻礙設計師的專業和創意，就算再小的卧室也可以瞬間變得寬敞。只要採用合適的設計、裝潢和小訣竅，你也可以對抗小坪數，打造一個寬敞美麗的家。

這一次我們要為大家介紹 10 個讓小卧室變寬敞的超簡單小訣竅，希望幫助大家以最低限度的力氣，在小空間中創造出不同的可能性。一起來欣賞這些超簡單小訣竅吧!

1. 淺色系的明亮設計

Guest bedroom 1 Salomé Knijnenburg Interiors 臥室 Metallic/Silver
Salomé Knijnenburg Interiors

Guest bedroom 1

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

純白的色系讓空間變得明亮照人，空間感增加，卧室看起來比實際上更為寬敞。

2. 多使用鏡子的設計

Bedroom - The Pearl Joe Ginsberg Design 臥室 Multicolored
Joe Ginsberg Design

Bedroom – The Pearl

Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design

鏡子裡的影像為卧室創建了不存在的空間，視覺上的錯覺讓我們誤以為空間感增加了，但其實實際的面積還是依樣大。而且鏡子具有裝飾和實際的功能，只要好好地善用，便可讓房間變得廣闊！

3. 簡約的室內設計

方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 臥室
樸暘室內裝修有限公司

方寸之間

樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司

整簡的房間設計可以讓畫面看起來看乾淨俐落，相較之下也會讓房間感覺更為寬敞。如果不想卧室過於簡樸的話，可以使用簡單的盆裁和一些有趣的線條做裝飾，讓房間立刻充滿了品味。

4. 善用牆壁的空間

Roncesvalles Accessible House, Solares Architecture Solares Architecture 臥室
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

其實只要多加創意，牆上的空間是充滿潛力的裝置空間，像以上這間卧室，善用了床頭的牆壁掛上了充滿藝術感的抽象派畫像，不需要多餘的空間就可以讓房子變得高級美麗。

5. 柔和的粉色系設計

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors 臥室
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

柔和的色調是小臥室的絕佳選擇，配上白色的床墊、簡單的佈置和明亮的光線，讓房間感覺寬敞又舒適。

6. 打破傳統﹐使用創新的家具

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design 臥室
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

在一個小臥室裡，我們可以選用一些創新的家具去節省空間，例如燈光照明的家具。以上的家居選用了側燈，把它安裝在床頭的位置，提供燈光的同時也非常方便，只要小心地配搭，就可以擁有時尚美麗的風格了﹗

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7. 適當地選用傢居用品

Urban Retreat, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors 臥室
Brett Nicole Interiors

Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors

仔細地選用家具和傢飾品是非常重要， 適當地配件可以大大提升房間的寬敞度，而胡亂選購和太多的設備就會產生相反的效果 ，所以要仔細地選擇哦！

8. 現代時尚的霓紅燈

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS 臥室 磚塊 White neon
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

完善的燈光照明在一個小臥室裡是非常重要，明亮的燈光可以照亮房間增加空間感，只要利用小創意，你就可以把燈光和藝術結合﹐創建獨特的效果！

9. 自訂貼心的傢俱

Boys Bedroom GSI Interior Design & Manufacture 臥室
GSI Interior Design &amp; Manufacture

Boys Bedroom

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

量身訂做的家具和用品可以更有效地善用每一吋空間﹐而且可以打造更多隱密的儲物空間，節省空間，又可以讓房間看起來更優雅、時尚、方便。

10. 顏色的配搭

LITTLE MS DYNAMITE AND THE URBAN GEM homify 臥室
homify

LITTLE MS DYNAMITE AND THE URBAN GEM

homify
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就算是狹小的卧室也可以變得明亮照人! 你可以選擇一種自己喜歡的顏色﹐創造一間充滿個人風格的房間﹐千萬別讓空間限制了你的想像力哦﹗

延伸閱讀﹕山間的好居所:使用多種建材的時尚住家

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