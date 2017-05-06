10 個讓小卧室變寬敞的超簡單小訣竅

純白的色系讓空間變得明亮照人，空間感增加，卧室看起來比實際上更為寬敞。
鏡子裡的影像為卧室創建了不存在的空間，視覺上的錯覺讓我們誤以為空間感增加了，但其實實際的面積還是依樣大。而且鏡子具有裝飾和實際的功能，只要好好地善用，便可讓房間變得廣闊！
整簡的房間設計可以讓畫面看起來看乾淨俐落，相較之下也會讓房間感覺更為寬敞。如果不想卧室過於簡樸的話，可以使用簡單的盆裁和一些有趣的線條做裝飾，讓房間立刻充滿了品味。
其實只要多加創意，牆上的空間是充滿潛力的裝置空間，像以上這間卧室，善用了床頭的牆壁掛上了充滿藝術感的抽象派畫像，不需要多餘的空間就可以讓房子變得高級美麗。
柔和的色調是小臥室的絕佳選擇，配上白色的床墊、簡單的佈置和明亮的光線，讓房間感覺寬敞又舒適。
在一個小臥室裡，我們可以選用一些創新的家具去節省空間，例如燈光照明的家具。以上的家居選用了側燈，把它安裝在床頭的位置，提供燈光的同時也非常方便，只要小心地配搭，就可以擁有時尚美麗的風格了﹗
仔細地選用家具和傢飾品是非常重要， 適當地配件可以大大提升房間的寬敞度，而胡亂選購和太多的設備就會產生相反的效果 ，所以要仔細地選擇哦！
完善的燈光照明在一個小臥室裡是非常重要，明亮的燈光可以照亮房間增加空間感，只要利用小創意，你就可以把燈光和藝術結合﹐創建獨特的效果！
量身訂做的家具和用品可以更有效地善用每一吋空間﹐而且可以打造更多隱密的儲物空間，節省空間，又可以讓房間看起來更優雅、時尚、方便。
就算是狹小的卧室也可以變得明亮照人! 你可以選擇一種自己喜歡的顏色﹐創造一間充滿個人風格的房間﹐千萬別讓空間限制了你的想像力哦﹗
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