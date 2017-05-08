12 個讓你超有面子的絕美門面設計

每間房子的外觀都影響了訪客的第一印象，特別是大門口的位置。門面的設計可以左右住宅給人的觀感，因此是非常的重要的區域。入口位置的設計包括大門、前庭、玄關和走廊，它們的設計、顏色和選材都會互相影響。如果要擁有一個和諧美麗的門面，你可以請專家依照你的品味規劃，進而打造出一個讓你超有面子的絕美門面。今天 homify 為大家在世界各地搜羅了12 間擁有絕美門面設計的房屋專題，有興趣的你快來看一下吧﹗