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12 個讓你超有面子的絕美門面設計

Tarsier Tarsier
平安通の家, Architet6建築事務所 Architet6建築事務所 房子 木頭 Beige
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每間房子的外觀都影響了訪客的第一印象，特別是大門口的位置。門面的設計可以左右住宅給人的觀感，因此是非常的重要的區域。入口位置的設計包括大門、前庭、玄關和走廊，它們的設計、顏色和選材都會互相影響。如果要擁有一個和諧美麗的門面，你可以請專家依照你的品味規劃，進而打造出一個讓你超有面子的絕美門面。今天 homify 為大家在世界各地搜羅了12 間擁有絕美門面設計的房屋專題，有興趣的你快來看一下吧﹗

1. 混凝土質的工業風門口

材質的表情 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

材質的表情

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
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這個大門設計採用了混凝土和胡桃木作建材，創新的配搭給人與眾不同的感覺，加上立方體的建築結構，真是一個充滿時尚感和工業風的門面設計。

2. 甜美的田園風入口

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烏黑色的屋簷配上橙紅色的牆壁和磚牆形成了強烈的對比，艷麗的顏色和木製的小擺設讓整體畫面與氣氛可愛又活潑，房子瞬間充滿了生氣。

3. 寧靜舒適的日本風竹門

東城の家, 竹内建築設計事務所 竹内建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
竹内建築設計事務所

竹内建築設計事務所
竹内建築設計事務所
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這個門面的設計結合了傳統和新穎時尚的元素，古老工藝造的屋頂配上落地玻璃的外牆設計，再加上明亮的燈光照明和門前的小園林，真是寧靜舒適的好地方。

4. 極簡風的優雅入口

江南の家/庭を囲む家, 加藤淳一級建築士事務所 加藤淳一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
加藤淳一級建築士事務所

加藤淳一級建築士事務所
加藤淳一級建築士事務所
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極簡風的設計以簡單為主題，沒有多餘的裝潢更有美感。其簡潔的線條非常優雅自在，充滿了高級品味。

5. 綠化的花園式設計

Casa en country C.U.B.A. - Fatima - Pcia de Buenos Aires, Rocha & Figueroa Bunge arquitectos Rocha & Figueroa Bunge arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos

Rocha & Figueroa Bunge arquitectos
Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos
Rocha & Figueroa Bunge arquitectos

胡桃木造的大門配上石材鋪設的外牆和青綠的草地，讓人還未進房子已經感受到輕鬆的氛圍。

6. 傳統的紅磚牆大門設計

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
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紅磚牆的外觀設計散發著傳統典雅的風味，石材鋪設的地板創建出廣闊的前庭，非常氣派﹗

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7. 清雅脫俗的簡約設計

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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木造的小橋伴著青青的草地引領住戶到大門前，簡約淡雅的設計創建出體面的門口，充滿了度假的風情，真是美麗自在。

8. 大方得體的廣闊大門

平安通の家, Architet6建築事務所 Architet6建築事務所 房子 木頭 Beige
Architet6建築事務所

Architet6建築事務所
Architet6建築事務所
Architet6建築事務所

這大門擁有廣闊的空間，建築設計師為它建了白色的大牆和屋頂，讓門面充滿了華麗的氣派，加上兩邊的小草和藍色的天空，真是美絕了！

9. 經典平實的高級設計

PROJETO GEGI, STUDIO JORDANO VALOTA STUDIO JORDANO VALOTA 房子
STUDIO JORDANO VALOTA

STUDIO JORDANO VALOTA
STUDIO JORDANO VALOTA
STUDIO JORDANO VALOTA

混凝土的外牆配上木造的大門，創建出經典平實的設計，加上旁邊的松樹，讓人感到格外的放鬆。

10. 現代時尚的大門設計

Salida del Sol Morningside Flaneur Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Flaneur Architects

Salida del Sol Morningside

Flaneur Architects
Flaneur Architects
Flaneur Architects

這個大門的設計使用了不同種類的石材鋪設門面，平滑的雲石和粗糙的石頭配在一起，意外地顯得和諧美麗，且非常有現代感。

11. 多種質感的美麗門面

門面 homify 房子
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門面

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homify
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這個現代時尚的大門，擁有簡約樸素的裝修和擺設，例如長板櫈和小盆裁等等，真是貼心的門面設計。

12. 北歐風情的門面設計

Refurbishment of existing house and pool in Santa Ponsa, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
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廣闊的前庭和大門口十分氣派，採用的大地色調散發出北歐的度假風情，讓人感到輕鬆自在。

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