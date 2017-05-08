12 個讓你超有面子的絕美門面設計

每間房子的外觀都影響了訪客的第一印象，特別是大門口的位置。門面的設計可以左右住宅給人的觀感，因此是非常的重要的區域。入口位置的設計包括大門、前庭、玄關和走廊，它們的設計、顏色和選材都會互相影響。如果要擁有一個和諧美麗的門面，你可以請專家依照你的品味規劃，進而打造出一個讓你超有面子的絕美門面。今天 homify 為大家在世界各地搜羅了12 間擁有絕美門面設計的房屋專題，有興趣的你快來看一下吧﹗
這個大門設計採用了混凝土和胡桃木作建材，創新的配搭給人與眾不同的感覺，加上立方體的建築結構，真是一個充滿時尚感和工業風的門面設計。
烏黑色的屋簷配上橙紅色的牆壁和磚牆形成了強烈的對比，艷麗的顏色和木製的小擺設讓整體畫面與氣氛可愛又活潑，房子瞬間充滿了生氣。
這個門面的設計結合了傳統和新穎時尚的元素，古老工藝造的屋頂配上落地玻璃的外牆設計，再加上明亮的燈光照明和門前的小園林，真是寧靜舒適的好地方。
極簡風的設計以簡單為主題，沒有多餘的裝潢更有美感。其簡潔的線條非常優雅自在，充滿了高級品味。
胡桃木造的大門配上石材鋪設的外牆和青綠的草地，讓人還未進房子已經感受到輕鬆的氛圍。
紅磚牆的外觀設計散發著傳統典雅的風味，石材鋪設的地板創建出廣闊的前庭，非常氣派﹗
這大門擁有廣闊的空間，建築設計師為它建了白色的大牆和屋頂，讓門面充滿了華麗的氣派，加上兩邊的小草和藍色的天空，真是美絕了！
混凝土的外牆配上木造的大門，創建出經典平實的設計，加上旁邊的松樹，讓人感到格外的放鬆。
這個大門的設計使用了不同種類的石材鋪設門面，平滑的雲石和粗糙的石頭配在一起，意外地顯得和諧美麗，且非常有現代感。
廣闊的前庭和大門口十分氣派，採用的大地色調散發出北歐的度假風情，讓人感到輕鬆自在。
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