改造殘破庭院：一個明亮又開放、擁有木頭甲板的美麗空間

你的家中的庭院不僅不美觀、毫無風格，還讓人感到殘破不堪，非常陰暗嗎？這一次的點子簿將要介紹一個殘破的庭院，在專家的巧手整治之後，搖身變成有美麗木頭木台以及戶外傢俱，還連結了室內廚房的美好空間。

改造後的庭院明亮又開放，是可以神氣地邀請親朋好友來此用餐，或是舉辦烤肉派對的絕佳場所。專家以混凝土搭起圍牆，再搭配木板，編織出非常和諧的畫面。

如果你想要好好地改造你家的殘破庭院，提供全家大小一個愜意的戶外空間，現在就讓我們欣賞這個庭院的改造過程，從中找靈感吧！