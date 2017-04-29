改造殘破庭院：一個明亮又開放、擁有木頭甲板的美麗空間

你的家中的庭院不僅不美觀、毫無風格，還讓人感到殘破不堪，非常陰暗嗎？這一次的點子簿將要介紹一個殘破的庭院，在專家的巧手整治之後，搖身變成有美麗木頭木台以及戶外傢俱，還連結了室內廚房的美好空間。
改造後的庭院明亮又開放，是可以神氣地邀請親朋好友來此用餐，或是舉辦烤肉派對的絕佳場所。專家以混凝土搭起圍牆，再搭配木板，編織出非常和諧的畫面。
如果你想要好好地改造你家的殘破庭院，提供全家大小一個愜意的戶外空間，現在就讓我們欣賞這個庭院的改造過程，從中找靈感吧！
我們沒有誇大其詞吧？！
這個家的庭院在改造前實在是太過殘破了，而充滿污漬的牆面以及鐵欄杆讓人感覺像是身在監獄一般。不要說是人了，相信連植物在此都開心不起來吧？！
這是同一個庭院嗎？改造後的空間既典雅又明亮，美麗的木頭甲板帶來自然的氣息，搭配木頭戶外餐桌椅，十分和諧。
更重要的是，戶外的庭院完美地連結室內的廚房。因此在戶外用餐的時候，可以非常輕鬆地往返室內外拿取用品。
簡單的混凝土牆上以不同的家飾品以及植物作妝點，雖然簡單卻風格獨具。
專家甚至在此規劃了戶外的洗衣區，並且以木頭拉門分隔空間。沒有使用的時候，可以將拉門拉起來，所有的雜物跟洗衣機都能藏身在內。
而洗衣區上方的空間也絲毫不浪費，專家擺放了各類植物，讓庭院更有自然綠意。
拉門內的另一端居然是一個戶外小廚房，對於在庭院用餐的屋主來說，十分便利！
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