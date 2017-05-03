質樸下的豪氣: 一間室內優雅又高貴的鄉間平房

江原道位於南韓東北部，向來以名山勝水著稱，是韓國首屈一指的旅遊觀光景點區。它有著聞名國際的雪嶽山，還有幾處著名的滑雪場和溫泉度假勝地。著眼於如此美好的環境， DESIGN ANCHE 的設計師們在這裡打造了一座集時尚與氣派於一身的美麗住宅，採用天然質材構築出來的絕美觀感，一見就令人傾心不已，現在就一起來參觀！