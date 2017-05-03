你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

質樸下的豪氣: 一間室內優雅又高貴的鄉間平房

Genie Chien Genie Chien
주택-강원도, Design Anche Design Anche 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

江原道位於南韓東北部，向來以名山勝水著稱，是韓國首屈一指的旅遊觀光景點區。它有著聞名國際的雪嶽山，還有幾處著名的滑雪場和溫泉度假勝地。著眼於如此美好的環境， DESIGN ANCHE 的設計師們在這裡打造了一座集時尚與氣派於一身的美麗住宅，採用天然質材構築出來的絕美觀感，一見就令人傾心不已，現在就一起來參觀！

低調奢華的外觀

주택-강원도, Design Anche Design Anche 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

採用石材和混凝土所打造的住宅外觀，有著氣派大方，同時不失時尚優雅的氣質！建築物的設計具備多層次的構面和線條，牆面美麗的紋理美到有如藝術品！

開放式空間設計

주택-강원도, Design Anche Design Anche 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

步入室內，你可以看到三合一的空間佈局。照片中右側的客廳空間，擺放了簡單質樸的沙發座椅和小型茶几，左側則是可供多人用餐的區域，桌上美麗的吊燈投注下柔和的光線。

餐廳

주택-강원도, Design Anche Design Anche 餐廳
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

採用木質桌椅搭配混凝土地板，用餐區散發著低調質樸的風格。大片的落地窗外就有天然美景，隔著百葉窗可以隱約感受到大自然的氣息！

廚房

주택-강원도, Design Anche Design Anche 更衣室
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

餐廳的另一側就是一座簡單又具多功能的廚房。深咖啡色的櫥櫃面板在燈光照射下，反射出明亮潔淨的觀感。白色流理台面和白色地板，構成了良好的呼應。

臥室

주택-강원도, Design Anche Design Anche 臥室
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

這處休憩的空間散發著極為舒壓的氣氛。灰白色床組、深色桌椅和牆面，都予人沈穩安靜的感覺。明亮的床邊燈具營造出溫馨的情調，讓你一邊看電視，一邊沈入甜美的夢鄉～

浴室

주택-강원도, Design Anche Design Anche 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

這座浴室散發著有如豪宅般的奢華氣息！白色圓滑的浴缸，搭配質感滿分的牆面，空間中的照明設備，讓洗浴時間成為一種視覺享受。洗手檯上的大面鏡子，創造出敞亮的空間感。

如果你正在尋找低調奢華感的設計，一定不能錯過以下文章：

低調奢華:兼具私密性及完美採光的氣派住宅

有閣樓的家：可愛又獨特的挑高小房子
喜歡這座時尚氣派的住宅嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了