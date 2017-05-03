質樸下的豪氣: 一間室內優雅又高貴的鄉間平房

江原道位於南韓東北部，向來以名山勝水著稱，是韓國首屈一指的旅遊觀光景點區。它有著聞名國際的雪嶽山，還有幾處著名的滑雪場和溫泉度假勝地。著眼於如此美好的環境， DESIGN ANCHE 的設計師們在這裡打造了一座集時尚與氣派於一身的美麗住宅，採用天然質材構築出來的絕美觀感，一見就令人傾心不已，現在就一起來參觀！
採用石材和混凝土所打造的住宅外觀，有著氣派大方，同時不失時尚優雅的氣質！建築物的設計具備多層次的構面和線條，牆面美麗的紋理美到有如藝術品！
步入室內，你可以看到三合一的空間佈局。照片中右側的客廳空間，擺放了簡單質樸的沙發座椅和小型茶几，左側則是可供多人用餐的區域，桌上美麗的吊燈投注下柔和的光線。
採用木質桌椅搭配混凝土地板，用餐區散發著低調質樸的風格。大片的落地窗外就有天然美景，隔著百葉窗可以隱約感受到大自然的氣息！
餐廳的另一側就是一座簡單又具多功能的廚房。深咖啡色的櫥櫃面板在燈光照射下，反射出明亮潔淨的觀感。白色流理台面和白色地板，構成了良好的呼應。
這處休憩的空間散發著極為舒壓的氣氛。灰白色床組、深色桌椅和牆面，都予人沈穩安靜的感覺。明亮的床邊燈具營造出溫馨的情調，讓你一邊看電視，一邊沈入甜美的夢鄉～
這座浴室散發著有如豪宅般的奢華氣息！白色圓滑的浴缸，搭配質感滿分的牆面，空間中的照明設備，讓洗浴時間成為一種視覺享受。洗手檯上的大面鏡子，創造出敞亮的空間感。
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