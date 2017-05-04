車輪上的迷你小屋：只有 6.05 坪的溫馨小住家

你認為所謂的無障礙生活空間，會是看來很單調無趣的設計嗎？那你可就大錯特錯了！今天我們要帶你去參觀一座由 CHIBI MOKU 專業設計師所打造的可愛小屋，經驗豐富的專家為殘障人士特別設計出一款專用的住宅，不僅精心規畫出能夠滿足他們生活起居需求的空間和配備，同時造型也非常迷你別緻，當殘障人士居住其中，更能感受到各種貼心的設計。現在就跟著我們一起來探訪吧！