車輪上的迷你小屋：只有 6.05 坪的溫馨小住家

你認為所謂的無障礙生活空間，會是看來很單調無趣的設計嗎？那你可就大錯特錯了！今天我們要帶你去參觀一座由 CHIBI MOKU 專業設計師所打造的可愛小屋，經驗豐富的專家為殘障人士特別設計出一款專用的住宅，不僅精心規畫出能夠滿足他們生活起居需求的空間和配備，同時造型也非常迷你別緻，當殘障人士居住其中，更能感受到各種貼心的設計。現在就跟著我們一起來探訪吧！
這座車輪上的住家，第一眼就予人充滿奇趣的印象。外觀極具現代風格，牆面主要以淺色的木材打造，和其他黑色金屬嵌件構成強烈的對比。由於房子的底下便安裝有車輪，當住戶想要從一個地方搬到另一個地方，可以靈活地移動不受阻礙，行動起來等同一台旅行拖車。
房子裡有一間臥室和一間浴室，所有的配備都針對輪椅族量身規畫。包括床、桌子和門的高度，也都考慮到殘障朋友的需要，確保日常生活中能夠享有一般人的便利。
除了門面外觀主要以木材來打造之外，設計師在室內部分大量運用閃閃發光的金屬質材，像是浴室便設計得很有銀亮時尚感，散發出未來主義的空間風格。
針對輪椅族量身打造的浴室空間，理所當然必須沒有任何行動上的限制。淋浴區設置在平面地板上，旁邊還有扶手可以確保安全。輪椅能夠在整個空間裡輕鬆移動，不必擔心會出現問題。浴室上方開設了窗戶，讓自然光可以透進室內來。
休憩的空間一樣是為輪椅族設想周到。房間裡除了有高度適中的床鋪，牆面上還設有相當方便的桌子。大片的窗外就可以欣賞到周遭美景，讓住戶也能享受到休閒愉悅的生活。
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