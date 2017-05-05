超時尚三層樓住宅: 富有玩味元素、強調室內外空間融合的居所

新加坡是個經濟發展蓬勃的國家，多種文化匯聚於一地，連官方語言都有好幾種。
而今天我們想為大家介紹的三層住宅，正正是由新加坡的設計公司AR43 ARCHITECTS PTE LTD所負責的建築項目。整個建築的外型結構富有特色，而且非常強調室內外空間融合。現在就讓我們一直來參觀這個超時尚、超有美感的作品吧～
這一個三層住宅項目從第一眼就給人非常時尚的感覺，鋪木的牆身搭配著大量黑框落地玻璃窗，而整個建築的線條亦非常乾淨俐落。
整個住宅由左右兩邊的部分組成，兩者之間有兩條橋樑連接，並設有中庭花園。
加長的屋頂設計為住宅提供了遮蓋，設計師在中庭花園對上的屋頂部分甚至還加入了強化玻璃，使額外的陽光能夠有效地透進來。
左邊兩邊的建築之間有一個小小的空隙，設計師在此打造了一個小水池，並以兩道鋪有木地板、以強化玻璃為圍欄的橋樑，整成了一個室內小庭院。
如果你夠細心的話，你還會發現這邊還設有一整面佈滿植物的綠牆喔！這個好點子無疑加添了不少設計的創意度呢！
除了把庭院往室內放以外，在這邊還有一個特別的設計元素。在住宅的陽台上，屋頂被開一個大洞，這種設計除了富有新意外，還好讓植物可以向外生長，同時亦能提高空間的採光度與通風。
室內則是採用開放式空間為設計重點，比如說這個客廳與餐廳共用的寬闊空間。
由於裝設大量玻璃窗的關係，整個空間顯得非常明亮，甚有展覽廳或者高級精品店的感覺。
衛浴間同樣使用了大量的玻璃來作間隔，這個做法能夠突出大理石牆和地板獨特紋理，同時亦能提升浴間的空間感與時尚度，給人一種高貴奢華的觀感。
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