現代的室內格局流行開放式的設計，因此相較於傳統公寓內常常出現的有門廚房，毫無厚牆分隔的開放式廚房更為受到歡迎。然而廚房畢竟是會產生油煙的地方，尤其是台灣人熱愛的飲食文化，常常會有需要熱炒的情形發生，而開放式的廚房沒有阻隔性，油煙也較容易滲透到其他區塊。
為了要保持廚房的開放感，但是又能夠在必要的時候有所阻隔，廚房拉門便是最為聰明的設計了。你可以依照你的需求，在煮飯的時候拉起拉門，平常時則可以打開拉門，讓空間依舊開放感十足。這一次的點子簿就要替你介紹 20 種省空間又超美觀的廚房拉門設計，不論是現代風格或是鄉村風，你都能找到適合你的廚房的拉門。趕快一起往下看吧！
清玻配鐵框，乾淨有型！
白色的框架配上玻璃，這款拉門簡單又典雅。
這款白色的廚房拉門散發著優雅的鄉村氣息，非常適合喜歡浪漫情懷的你。
喜歡這款設計嗎？讓專家協助你吧！
這款拉門設計十分簡約低調。
透明的拉門讓你就算在下廚的時候，感覺與其他區塊也沒有隔閡。
毛玻璃的拉門讓你在專心做菜的時候可以不被窺視，卻又不會完全地失去存在感。
這款拉門簡單又散發著成熟的風格。
全玻璃的拉門讓廚房與其他空間幾乎沒有隔閡。
這款白色拉門的設計非常有古典建築的氣息，也十分浪漫。
有金屬凹把的白色拉門十分高貴且優雅。
喜歡基本的設計的話，這款廚房拉門非常適合你。
設計師運用有色的拉門讓另外一個空間若隱若現，並且增添現代時尚感。
沉穩內斂又不失晶瑩，將用餐氛圍襯托得更上乘。
透明黑色的拉門與廚房產生對比，並且能更有隱私感。
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