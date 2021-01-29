現代的室內格局流行開放式的設計，因此相較於傳統公寓內常常出現的有門廚房，毫無厚牆分隔的開放式廚房更為受到歡迎。然而廚房畢竟是會產生油煙的地方，尤其是台灣人熱愛的飲食文化，常常會有需要熱炒的情形發生，而開放式的廚房沒有阻隔性，油煙也較容易滲透到其他區塊。

為了要保持廚房的開放感，但是又能夠在必要的時候有所阻隔，廚房拉門便是最為聰明的設計了。你可以依照你的需求，在煮飯的時候拉起拉門，平常時則可以打開拉門，讓空間依舊開放感十足。這一次的點子簿就要替你介紹 20 種省空間又超美觀的廚房拉門設計，不論是現代風格或是鄉村風，你都能找到適合你的廚房的拉門。趕快一起往下看吧！