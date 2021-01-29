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20 種省空間又超美觀的廚房拉門設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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現代的室內格局流行開放式的設計，因此相較於傳統公寓內常常出現的有門廚房，毫無厚牆分隔的開放式廚房更為受到歡迎。然而廚房畢竟是會產生油煙的地方，尤其是台灣人熱愛的飲食文化，常常會有需要熱炒的情形發生，而開放式的廚房沒有阻隔性，油煙也較容易滲透到其他區塊。

為了要保持廚房的開放感，但是又能夠在必要的時候有所阻隔，廚房拉門便是最為聰明的設計了。你可以依照你的需求，在煮飯的時候拉起拉門，平常時則可以打開拉門，讓空間依舊開放感十足。這一次的點子簿就要替你介紹 20 種省空間又超美觀的廚房拉門設計，不論是現代風格或是鄉村風，你都能找到適合你的廚房的拉門。趕快一起往下看吧！

1. 簡約風格

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白金里居 空間設計

竹風低吟

白金里居 空間設計
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這款廚房拉門風格十分簡單，黑色的框架配上有色的玻璃，現代感十足。而其輕巧的設計更是讓人感覺不到它的存在。

另一種簡約

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清玻配鐵框，乾淨有型！

2. 白色拉門

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Elfa Deutschland GmbH

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白色的框架配上玻璃，這款拉門簡單又典雅。

3. 鄉村氣息

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這款白色的廚房拉門散發著優雅的鄉村氣息，非常適合喜歡浪漫情懷的你。

喜歡這款設計嗎？讓專家協助你吧！

4. 金屬風

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映荷空間設計

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金屬的框架幹練又俐落。

5. 懷舊感

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這款廚房拉門的窗格非常有懷舊感，能夠為室內增添不一樣的風味。

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6. 鏡面拉門

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這款拉門非常時尚，而鏡面的設計讓拉門拉起來的時候，能夠讓室內感覺比實際上寬敞。

7. 低調風

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璞碩室內裝修設計工程有限公司

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璞碩室內裝修設計工程有限公司
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這款拉門設計十分簡約低調。

8. 不存在的拉門

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IDR室內設計

無印良品風

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這款拉門的設計在一般的時候你幾乎感覺不到它的存在，因此空間感更棒。

9. 透明拉門

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透明的拉門讓你就算在下廚的時候，感覺與其他區塊也沒有隔閡。

10. 霧面拉門

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霧面拉門帶給你更多隱私感，卻又不會像牆面一樣有距離感。

11. 毛玻璃拉門

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毛玻璃的拉門讓你在專心做菜的時候可以不被窺視，卻又不會完全地失去存在感。

拉起來的樣子

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12. 工業風

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木皆空間設計

輕工業風

木皆空間設計
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搭配混凝土牆面，這款拉門散發工業氣息。

13. 成熟風

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這款拉門簡單又散發著成熟的風格。

14. 推門

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這款設計是採取推門的形式，非常便利。

15. 全玻璃

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全玻璃的拉門讓廚房與其他空間幾乎沒有隔閡。

16. 古典浪漫

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辰林設計實業有限公司

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這款白色拉門的設計非常有古典建築的氣息，也十分浪漫。

17. 高貴感

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有金屬凹把的白色拉門十分高貴且優雅。

18. 基本款

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餐廚區

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喜歡基本的設計的話，這款廚房拉門非常適合你。

19. 有色拉門

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賀澤室內設計 HOZO_interior_design

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設計師運用有色的拉門讓另外一個空間若隱若現，並且增添現代時尚感。

另一種有色拉門

玻璃式拉門將廚房與餐廳隔開，卻又不完全封閉 宸域空間設計有限公司 餐廳 Wood effect 玻璃拉門
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玻璃式拉門將廚房與餐廳隔開，卻又不完全封閉

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沉穩內斂又不失晶瑩，將用餐氛圍襯托得更上乘。

20. 透明黑

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透明黑色的拉門與廚房產生對比，並且能更有隱私感。

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