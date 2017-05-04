和樂的幸福居所: 一間小而美，具有高機能性的住宅

今天我們要介紹的住宅完美地展示了小坪數的住宅也能既美麗又具有高機能性。

這間有山形屋頂的家提供了全家人和樂地享受戶外時光的區塊，而與戶外完美連結的起居空間以及廚房也讓居者的身心更為舒暢，是讓全家大小都可以愉悅地過生活的好居所。以木頭作為主建材的生活空間讓人感受到來自自然的溫度，而專家考慮到孩子們的需求，也規劃了讓小孩可以揮灑創意與表達他們的異想世界的角落。

現在就讓我們一起欣賞這間小而美，具有高機能性的住宅!