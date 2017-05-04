和樂的幸福居所: 一間小而美，具有高機能性的住宅

今天我們要介紹的住宅完美地展示了小坪數的住宅也能既美麗又具有高機能性。
這間有山形屋頂的家提供了全家人和樂地享受戶外時光的區塊，而與戶外完美連結的起居空間以及廚房也讓居者的身心更為舒暢，是讓全家大小都可以愉悅地過生活的好居所。以木頭作為主建材的生活空間讓人感受到來自自然的溫度，而專家考慮到孩子們的需求，也規劃了讓小孩可以揮灑創意與表達他們的異想世界的角落。
現在就讓我們一起欣賞這間小而美，具有高機能性的住宅!
灰色的外牆帶來沉穩的氣息，而山形屋頂的結構則讓房子增添質樸感，而牆上的小窗戶以及一樓的大開口則十分有幾何的造型之美。
專家利用大開口的設計，讓室內的空間完美地與戶外露臺連結，這樣的設計讓居者不管在什麼天氣都能夠呼吸到外頭的空氣，一點也不會感到狹隘。
和室的拉門傳達了日式房屋的傳統之美，而在露臺上的壁爐則帶來濃濃的鄉間氣息，並且讓全家人在寒冷的冬日還是能夠坐在半戶外的露臺上享受愉悅的時光。
現在讓我們進到屋子裡吧! 滿滿的木頭質感讓人倍感溫馨，一進門就會立刻卸下所有的壓力，好好地放鬆。
小孩子的腦袋瓜裡總是裝著出乎大人們意料之外的奇異幻想，而為了讓他們可以好好地揮灑腦中奔騰的畫面，專家特地在角落規劃了黑板的區塊，讓孩子們可以在此畫圖，也不用擔心弄髒其他的壁面。
獨立式的廚房有對外的開口，因此依然能有良好的開放感。不銹鋼的廚房檯面以及設備與起居空間大量的木頭素材成為強烈的對比，對於屋主來說也是非常好整理的素材。
由於屋主有多位子女，因此要如何收納數量眾多的鞋子便是個大問題。專家規劃了將近跟天花板一樣高的鞋櫃，將所有的鞋款都一一擺放好。鞋櫃的旁邊則是簡單的衣帽間，方便擺放當天穿的外套與物品。
在起居空間中居然有張吊床? 專家不想要讓房內的裝潢過於制式化，因此增添了這個帶有趣味性的設計。
浴室的色系以及風格都很簡單，讓人可以安心地如廁。
臥室的氛圍十分溫馨，而將單面牆漆成藍灰色也讓房間看起來有個性。
小閣樓是孩子們每天休息的地方，在這樣可愛的小空間裡，想必一定可以健康快樂地長大吧!
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