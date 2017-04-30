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超舒壓～13 間讓你可以舒服泡澡的現代風浴室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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在外忙碌了一整天，灰頭土臉地回家時，能夠立刻脫光衣服，跳進浴缸裡面泡個澡是有多麼幸福的事情啊？！除了可以卸下一身的壓力，還能讓新陳代謝更好，不管是對身或心都是非常有幫助的事情。

這一次我們為大家整理了 13 間讓你可以舒服泡澡的現代風浴室，這些浴室的面積都頗為寬敞，讓你不會感到綁手綁腳，可以盡情地享受泡澡的好時光。

你是否也有一身的壓力需要釋放呢？趕快讓我們看看這 13 間由不同專家所設計，超舒壓、讓你可以舒服泡澡的現代風浴室吧～

1. 白淨的浴室

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環境建築計画

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採用白色作為主色系，搭配了木頭洗手檯面的浴室讓人一進到這個空間就立刻感到好放鬆。

浴缸的上方就是對外窗，因此空間更為明亮，甚至還可以在陽光的照射下泡澡。

2. 奢華的風格

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哇！是我們看到這間浴室的第一反應。美麗的天窗讓陽光直接照射在浴缸的區塊，再加上多扇的玻璃拉門，這間浴室非常明亮。大理石材更是讓整個空間散發著高貴的氣質。

3. 馬賽克瓷磚

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這間浴室不是太大，然而動線配置佳，因此讓人感覺很舒服。

白色浴缸旁邊的牆面鋪設了馬賽克瓷磚，讓整體空間不會太過單調。

4. 大地色系

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大地色系的浴室讓人的心情可以更為沈靜下來，透過窗戶照射進來的陽光則讓室內更為溫暖。

5. 風呂感的浴池

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這間浴室的浴池非常有日式風呂的情懷，你可以想像自己置身在溫泉旅館中。

6. 高貴氣息

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美麗的大理石牆面帶來了高貴的氣息，並且讓人有置身在飯店浴室中的錯覺。

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7. 黑色浴室

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黑色的浴室不僅不讓人感到有壓迫感，反而讓心更為沈靜。尤其當窗外的陽光照射進來的時候，似乎能感受到一絲的禪意。

8. 圓形浴缸

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圓形的浴缸非常可愛，而泡澡還可以欣賞到屋外的綠意，非常幸福。

9. 木質浴室

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木頭以及石材結合而成的浴室帶有兩種不同的情懷，並且讓人感到放鬆。

10. 灰色系

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灰色調的浴室很有工業風的感覺，但是又帶有淡淡的典雅氣息。

11. 美麗的浴缸

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這間浴室選用了獨特的石材，讓整體感更有層次。而其中最大的亮點無非是有獨特弧度的美麗浴缸。

12. 低調奢華

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散發著低調奢華感的浴室讓你可以好好地泡個澡。

13. 大理石之美

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這間浴室讓我們感受到大理石之美，而其大地色系更是讓人可以徹底放鬆，享受泡澡的寧靜時光。

延伸閱讀：11 個讓你家浴室永遠保持整潔清爽的必知方法

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