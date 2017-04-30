超舒壓～13 間讓你可以舒服泡澡的現代風浴室

在外忙碌了一整天，灰頭土臉地回家時，能夠立刻脫光衣服，跳進浴缸裡面泡個澡是有多麼幸福的事情啊？！除了可以卸下一身的壓力，還能讓新陳代謝更好，不管是對身或心都是非常有幫助的事情。
這一次我們為大家整理了 13 間讓你可以舒服泡澡的現代風浴室，這些浴室的面積都頗為寬敞，讓你不會感到綁手綁腳，可以盡情地享受泡澡的好時光。
你是否也有一身的壓力需要釋放呢？趕快讓我們看看這 13 間由不同專家所設計，超舒壓、讓你可以舒服泡澡的現代風浴室吧～
哇！是我們看到這間浴室的第一反應。美麗的天窗讓陽光直接照射在浴缸的區塊，再加上多扇的玻璃拉門，這間浴室非常明亮。大理石材更是讓整個空間散發著高貴的氣質。
這間浴室不是太大，然而動線配置佳，因此讓人感覺很舒服。
白色浴缸旁邊的牆面鋪設了馬賽克瓷磚，讓整體空間不會太過單調。
這間浴室的浴池非常有日式風呂的情懷，你可以想像自己置身在溫泉旅館中。
美麗的大理石牆面帶來了高貴的氣息，並且讓人有置身在飯店浴室中的錯覺。
木頭以及石材結合而成的浴室帶有兩種不同的情懷，並且讓人感到放鬆。
這間浴室選用了獨特的石材，讓整體感更有層次。而其中最大的亮點無非是有獨特弧度的美麗浴缸。
這間浴室讓我們感受到大理石之美，而其大地色系更是讓人可以徹底放鬆，享受泡澡的寧靜時光。