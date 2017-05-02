白色鄉間住宅: 一個溫馨明亮的透天好居所

一間適合全家居住的住宅並不一定要有華麗的裝潢，最重要的是要讓居住的人可以感到溫馨舒適，不會拘謹。這一次的點子簿要介紹的鄉間住宅就是這樣的一個美好居所。位在韓國鄉間的住宅有透天的天花板，因此陽光可以照射在家中的每個角落，而風格簡單但是配備一應俱全的家也提供了居者良好的便利性以及舒適性。

如果你正打算為你的家庭打造一間舒適又溫馨的居所的話，這間房子應該會讓你找到許多實用的靈感。現在就出發到韓國，一起欣賞這間鄉間住宅吧!