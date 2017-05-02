你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

白色鄉間住宅: 一個溫馨明亮的透天好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 現代風玄關、走廊與階梯
Loading admin actions …

一間適合全家居住的住宅並不一定要有華麗的裝潢，最重要的是要讓居住的人可以感到溫馨舒適，不會拘謹。這一次的點子簿要介紹的鄉間住宅就是這樣的一個美好居所。位在韓國鄉間的住宅有透天的天花板，因此陽光可以照射在家中的每個角落，而風格簡單但是配備一應俱全的家也提供了居者良好的便利性以及舒適性。

如果你正打算為你的家庭打造一間舒適又溫馨的居所的話，這間房子應該會讓你找到許多實用的靈感。現在就出發到韓國，一起欣賞這間鄉間住宅吧!

外觀

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

首先先讓我們看看這間房子的外觀。

屋頂的高低層次將房子區分成三個區塊，白色的屋身配上灰色的屋頂以及屋簷，簡單卻又不失特色，再加上環繞房子的綠色植物，還沒進門就讓人感到非常放鬆。

挑高的客廳

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

挑高的客廳讓人不會感到有窒息感，心胸自然更加開闊。當陽光灑在木頭地板的時候，那美麗的光影以及溫度讓置身在空間的人能夠好好地感受陽光的美。

俯瞰客廳

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 更衣室
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

半開放式的用餐區與廚房

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

現代的家庭喜歡開放式的設計，而專家為了讓家人的情感更為緊密，以開放式的設計規劃廚房、餐廳以及廚房。然而專家巧妙地利用不同的地板素材以及沒有全閉合的牆面，讓用餐區與廚房跟客廳依然有所劃分。

樓梯間

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 現代風玄關、走廊與階梯
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

樓梯間不只是連結樓層而生，只要發揮一點小創意，它也能變身成為一個像是小藝廊一樣的空間。

你可以參考圖中的做法，把你的樂器或是畫作擺放在此，不用花錢就能提升家中的美感。

或是擺放喜歡的收藏品

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 現代風玄關、走廊與階梯
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

白灰黑

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 現代風玄關、走廊與階梯
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

從這個角度可以看到白灰黑所組成的線條之美，而天花板的獨特吊燈也增添了空間的設計感。

平面設計圖

청주 단독주택, (주)에너집 (주)에너집 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)에너집

(주)에너집
(주)에너집
(주)에너집

如果你對家中的配置有興趣的話，可以參考專家所提供的平面設計圖。

延伸閱讀: 不可思議！一天就能蓋成、明亮又舒適的智能家居

25 間讓人意想不到的低成本獨棟住宅
你喜歡這間透天住宅的設計嗎? 留言告訴我們吧~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了