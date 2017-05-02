白色鄉間住宅: 一個溫馨明亮的透天好居所

一間適合全家居住的住宅並不一定要有華麗的裝潢，最重要的是要讓居住的人可以感到溫馨舒適，不會拘謹。這一次的點子簿要介紹的鄉間住宅就是這樣的一個美好居所。位在韓國鄉間的住宅有透天的天花板，因此陽光可以照射在家中的每個角落，而風格簡單但是配備一應俱全的家也提供了居者良好的便利性以及舒適性。
如果你正打算為你的家庭打造一間舒適又溫馨的居所的話，這間房子應該會讓你找到許多實用的靈感。現在就出發到韓國，一起欣賞這間鄉間住宅吧!
首先先讓我們看看這間房子的外觀。
屋頂的高低層次將房子區分成三個區塊，白色的屋身配上灰色的屋頂以及屋簷，簡單卻又不失特色，再加上環繞房子的綠色植物，還沒進門就讓人感到非常放鬆。
現代的家庭喜歡開放式的設計，而專家為了讓家人的情感更為緊密，以開放式的設計規劃廚房、餐廳以及廚房。然而專家巧妙地利用不同的地板素材以及沒有全閉合的牆面，讓用餐區與廚房跟客廳依然有所劃分。
樓梯間不只是連結樓層而生，只要發揮一點小創意，它也能變身成為一個像是小藝廊一樣的空間。
你可以參考圖中的做法，把你的樂器或是畫作擺放在此，不用花錢就能提升家中的美感。
如果你對家中的配置有興趣的話，可以參考專家所提供的平面設計圖。
延伸閱讀: 不可思議！一天就能蓋成、明亮又舒適的智能家居