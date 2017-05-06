12 間有 L 形沙發的絕美客廳

客廳在居家環境中扮演著相當於統治者的角色，舉凡家庭中的聚會、議事或休憩，甚至於用餐都幾乎不得不與客廳做某相關程度的連結；而客廳在眾居家空間中的地位之高，甚至能說是無客廳不成家。你重視過你的客廳空間嗎?你喜歡怎麼樣的客廳呢?這次點子簿整理了12間有L型沙發的絕美客廳，來看看其中是不是有讓你心動的設計吧!

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