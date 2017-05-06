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12 間有 L 形沙發的絕美客廳

Yungshun Lee Yungshun Lee
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客廳在居家環境中扮演著相當於統治者的角色，舉凡家庭中的聚會、議事或休憩，甚至於用餐都幾乎不得不與客廳做某相關程度的連結；而客廳在眾居家空間中的地位之高，甚至能說是無客廳不成家。你重視過你的客廳空間嗎?你喜歡怎麼樣的客廳呢?這次點子簿整理了12間有L型沙發的絕美客廳，來看看其中是不是有讓你心動的設計吧!

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1.自在樸實

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人生到後面的階段總會想用最原始的心來面對生活，簡單的空間線條樸實自然的家具，還有自己喜愛的種種，也將某些空間留白來持續記錄接下來的人生。

2.純粹獨白

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臣田設計
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純粹的白展現了家居的典雅，所使用的線條中也以柔軟的曲線打破僵硬的制式感，讓生活在靜謐的氛圍中流動著。

3.沉穩內斂

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客廳與餐廳間採用開放式的設計，來強化視野的開闊感，在餐廳部分牆面留白搭配客廳使用的深色調系，讓整個空間沉穩安定了起來。

4.觸摸的溫度

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採用耐磨的木地板及實木皮等建材，無論是赤腳踩在客廳地板上抑或是觸摸邊上的家具櫥櫃，都能感受到木頭所帶來的溫度。

5.現代古典美

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以白色為基礎色調，搭配素雅的壁紙及木皮，增添空間溫暖的氛圍，輔以具現代線條的深色傢俱，營造極具典雅氣質的豪華穩重感。

6.柔美採光

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雖是公寓八樓，但客廳擁有極佳的採光優勢，使用不同深淺的灰階與黑白彩度，讓空間在層次變化之中多而份愜意感。

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7.簡單居所

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有好的景觀，能透入溫暖的陽光，其實客廳不用很華麗，用簡單實用的裝修手法就可以感覺舒適溫暖。

8.細緻雍容

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以擁抱自然的人文空間為設計發想，在休閒之中追求精緻，在自然之中追求質感，這樣的客廳顯得細緻又雍容。

9.隨興自在

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沒有過多豪華的裝飾，有良好的採光搭配簡單隨興的設計，在這樣的空間中讓人備感自在。

10.活潑清新

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別緻的陽台成為客廳的美麗風景，中性色調的沙發搭配簡約又富有色彩的小元素，展現空間的活潑與清新。

11.陽光入室

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現代風格強烈的櫥櫃與電視牆結合，除了作為展示架外，更提供了收納的功能；白色的牆面與沙發迎來由落地窗直接闖入的陽光，讓這份溫暖在室內流竄。

12.低調奢華

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舍子美學設計有限公司
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客廳天花板依照適當比例鑲入銀箔紙染金，搭配沙發背牆的格柵設計點綴，襯托出整體的低調奢華感，極具現代美感。

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