簡約生活的實現：兩層樓的絕美住家設計

住宅的風格設計林林總總，除了齊全的居住功能之外，如果還能與周遭的景觀和環境融合為一，是許多人心目中最理想的設計。今天我們要帶你去參觀一座由韓國建築專家 코원하우스 所負責的住宅專案，經由精心規畫所打造出來的這棟兩層樓住家，不但擁有鋼筋混凝土為材的地下室，還以輕質木材營造出溫馨的起居環境，一樓設有客廳，二樓還有供孩子們活動的閣樓空間，簡約設計便實現了夢想中的理想住家，現在就一起來參觀吧！
從戶外這個角度看，可以欣賞到它整潔可愛的外觀。簡約的線條和輪廓，搭配中性色系的混搭，賦予它時尚低調的氣質。屋子的左側備有停車空間，右側還設計了一座露台，是全家共度休閒時光的美好環境。
客廳設置得簡潔且高雅，暖色系的傢俱搭配木頭地板，散發出溫馨的居家氛圍。從一樓到二樓的空間，一眼便可盡收眼底，全然開放無阻隔的設計，讓空間感覺格外開敞！
當你將眼光投注到天花板，一定會被它牢牢吸引住！絕美的頂上空間，搭配造型獨特的吊燈。外露及隱藏式燈光裝置，投射出柔和的光線和氣氛。大大的窗戶外流洩入充裕的自然光，眼界所及便令人心胸舒暢。
最後來看看這間室內車庫。考慮到下雨或下雪時到戶外開車，會帶來一些不便，設計師打造了這間車庫，室內採用明亮的白色來裝潢，再裝置起充足的燈光設備，讓空間感覺份外透亮。
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