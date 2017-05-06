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簡約生活的實現：兩層樓的絕美住家設計

Genie Chien Genie Chien
homify 溫室
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住宅的風格設計林林總總，除了齊全的居住功能之外，如果還能與周遭的景觀和環境融合為一，是許多人心目中最理想的設計。今天我們要帶你去參觀一座由韓國建築專家 코원하우스 所負責的住宅專案，經由精心規畫所打造出來的這棟兩層樓住家，不但擁有鋼筋混凝土為材的地下室，還以輕質木材營造出溫馨的起居環境，一樓設有客廳，二樓還有供孩子們活動的閣樓空間，簡約設計便實現了夢想中的理想住家，現在就一起來參觀吧！

簡潔的外觀

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從戶外這個角度看，可以欣賞到它整潔可愛的外觀。簡約的線條和輪廓，搭配中性色系的混搭，賦予它時尚低調的氣質。屋子的左側備有停車空間，右側還設計了一座露台，是全家共度休閒時光的美好環境。

開放無阻隔的室內設計

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客廳設置得簡潔且高雅，暖色系的傢俱搭配木頭地板，散發出溫馨的居家氛圍。從一樓到二樓的空間，一眼便可盡收眼底，全然開放無阻隔的設計，讓空間感覺格外開敞！

絕美的天花板設計

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當你將眼光投注到天花板，一定會被它牢牢吸引住！絕美的頂上空間，搭配造型獨特的吊燈。外露及隱藏式燈光裝置，投射出柔和的光線和氣氛。大大的窗戶外流洩入充裕的自然光，眼界所及便令人心胸舒暢。

用餐及烹飪區

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餐廳與廚房整合在同一空間，讓你可以將烹調出來的美味，馬上就端到餐桌上與家人共享！廚房區塊有著周全的配備，銀亮的外觀與用餐區域的木質家具構成協調的對比。

二樓走廊

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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二樓的走廊區塊打造得有如一座小型圖書館，靠牆的書架可容大量的書籍擺放。走廊的另一側開設了大面積的窗戶，自然採光將室內照射得透亮，也與柔和的天花板燈光構成呼應。

主臥室

homify 臥室
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床頭部分設計了間接式照明，柔軟的光線顯得相當舒壓。木造的格門帶來一股懷舊氣息，與木頭房門和地板構成了絕搭。淺色的床組散發出清柔的美感，也平衡了木質的暖色調性。

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浴室空間

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這間浴室結合了簡單和實用的設計。採用玻璃隔起的淋浴間，讓空間感覺不擁擠。馬桶後方開設了小窗。洗手檯上方則裝置了大面的鏡子，創造出比實際更大的空間錯覺。

車庫

homify 車庫/遮陽棚
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最後來看看這間室內車庫。考慮到下雨或下雪時到戶外開車，會帶來一些不便，設計師打造了這間車庫，室內採用明亮的白色來裝潢，再裝置起充足的燈光設備，讓空間感覺份外透亮。

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