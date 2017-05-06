你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

日式白色住家: 擁有美麗木頭露臺簡約空間

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 露臺 木頭 Wood effect
Loading admin actions …

在潛意識裡，我們對不同的形狀都會有一些不同的印象。比如說圓形會讓我們聯想起圓融、和諧；而正正方方的形狀則會給人一種乾脆、幹練的印象。

今天我們要介紹的房子大膽地以正方形格子作為房子的重點設計，同時室內則走現代日式風格，總對能為你帶來嶄新的設計觀感！現在就讓我們繼續看下去吧！

​入口

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 窗戶 木頭 Wood effect
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

入口處走的是極簡風格，門前並沒有花巧的裝飾或擺設；有的，只是兩棵綠樹和一個兼具遮陽與露臺雙重功能的木棚架。

前門的設計亦同樣低調，以木材建成的大門看起來十分平凡。正是如此，房子的格子外牆才更加顯得特別。

​外觀　白天

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 房子 金屬 White
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

房子本身像個長方形的房子一樣，共有上下兩層，整體線條俐落分別。

從遠遠我們就看到房子最獨特的地方——一整面格子外牆。挑高二樓的牆面以特大落地玻璃窗鋪設而成的，表面還加裝了一整個分割成許多小格子的木架，形成全屋最獨特的設計元素。

​露臺

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 露臺 木頭 Wood effect
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

格子玻璃牆裝有通往戶外的門，不費吹灰之力就能夠直達寬闊的露臺，享受新鮮的空氣與陽光。

露臺的用途非常多樣，其中一樣就是當作室內的延伸，變成空間充裕的露天餐廳。

​開放式起居空間

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 廚房 木頭 Wood effect
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

二樓呈現開放式設計，整個空間並無實體牆間隔，同時由於樓底加高的關係，使得空間感大大提升。

​明亮空間

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 客廳 木頭 White
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

大量透亮的玻璃使得整個空間都變得特別明亮，自然的陽光灑落在木地板上，營造出極緻柔和的氣氛。

​外觀　晚上

module grid house, 山路哲生建築設計事務所 山路哲生建築設計事務所 房子 金屬 White
山路哲生建築設計事務所

山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所
山路哲生建築設計事務所

夜幕低垂，亮起燈來的格子美房顯得份外迷人。這種由日本設計公司打造的、簡約又不失獨特焦點的家庭房子，會是你的選擇嗎？

延伸閱讀:

當洋風遇上和風：讓你身心皆舒暢的宜蘭健康屋

被稻田環繞的時尚住家: 一個與自然互動的明亮木質居所
你最喜愛房子的哪個設計部分呢?為什麼?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了