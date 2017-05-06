日式白色住家: 擁有美麗木頭露臺簡約空間

在潛意識裡，我們對不同的形狀都會有一些不同的印象。比如說圓形會讓我們聯想起圓融、和諧；而正正方方的形狀則會給人一種乾脆、幹練的印象。
今天我們要介紹的房子大膽地以正方形格子作為房子的重點設計，同時室內則走現代日式風格，總對能為你帶來嶄新的設計觀感！現在就讓我們繼續看下去吧！
入口處走的是極簡風格，門前並沒有花巧的裝飾或擺設；有的，只是兩棵綠樹和一個兼具遮陽與露臺雙重功能的木棚架。
前門的設計亦同樣低調，以木材建成的大門看起來十分平凡。正是如此，房子的格子外牆才更加顯得特別。
房子本身像個長方形的房子一樣，共有上下兩層，整體線條俐落分別。
從遠遠我們就看到房子最獨特的地方——一整面格子外牆。挑高二樓的牆面以特大落地玻璃窗鋪設而成的，表面還加裝了一整個分割成許多小格子的木架，形成全屋最獨特的設計元素。
格子玻璃牆裝有通往戶外的門，不費吹灰之力就能夠直達寬闊的露臺，享受新鮮的空氣與陽光。
露臺的用途非常多樣，其中一樣就是當作室內的延伸，變成空間充裕的露天餐廳。
二樓呈現開放式設計，整個空間並無實體牆間隔，同時由於樓底加高的關係，使得空間感大大提升。
大量透亮的玻璃窗使得整個空間都變得特別明亮，自然的陽光灑落在木地板上，營造出極緻柔和的氣氛。
夜幕低垂，亮起燈來的格子美房顯得份外迷人。這種由日本設計公司打造的、簡約又不失獨特焦點的家庭房子，會是你的選擇嗎？
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