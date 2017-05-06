日式白色住家: 擁有美麗木頭露臺簡約空間

在潛意識裡，我們對不同的形狀都會有一些不同的印象。比如說圓形會讓我們聯想起圓融、和諧；而正正方方的形狀則會給人一種乾脆、幹練的印象。

今天我們要介紹的房子大膽地以正方形格子作為房子的重點設計，同時室內則走現代日式風格，總對能為你帶來嶄新的設計觀感！現在就讓我們繼續看下去吧！