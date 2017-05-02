改造小坪數舊公寓: 一個有創意設計的鄉村風居所

改造舊公寓的時候，除了把舊換新之外，也可以藉此發揮創意，為平淡的空間增添讓訪客們都會大為驚嘆的元素。這一次的點子簿要帶你欣賞一間位在台中的舊公寓的改造過程，這間室內僅有 13 坪的小坪數公寓在專家的打造出下，除了納入了客、餐廳及廚房，變身成為新穎的英式鄉村風居所之外，其中的跳出框架的創意設計更是讓改造後的小公寓充滿了獨特的個性。
如果你喜歡鄉村風，以及充滿創意的設計手法，那現在就趕快跟著我們的腳步欣賞這間舊公寓的改造過程，其成果想必會讓你大為驚奇!
改造前的公寓就是台灣非常常見的公寓裝潢，雖然說狀態並不差，但是卻沒有任何風格，顯得平凡無奇。
專家在牆面漆上了溫暖的鵝黃色，除了讓室內的氛圍大改變之外，也讓人感到更有溫度。
改造前的客廳的牆面狀態尚可，但是白色的油漆實在無法讓人感到驚艷。
屋主特別鍾情於英式鄉村風，想要專家納入文化石牆+假壁爐這兩種元素。為了滿足屋主的需求，專家決定不採用一般方正的電視櫃，而是規劃了一個 45 度角的煙囪假壁爐電視櫃，讓空間看起來更有樂趣。
專家沒有浪費了改造後的窗邊一角，在此設置了有收納功能的長凳，擺放上鄉村風的抱枕後，簡單地打造出一個愜意的沉思小角落。
改造前的廚房仍然堪用，但是粉紅色的櫥櫃似乎有些突兀，也不太符合屋主的品味。
白色取代了原有的粉色，用餐區與廚房的整體感比原先還要整潔俐落。由於室內僅有 13 坪，因此專家在小餐桌旁還規劃了有大量收納功能的壁櫃。
從這個角度可以看到這個櫥櫃幾乎每個角度都設有抽屜，是非常聰明的收納設計。
改造前的臥室像是等待畫家盡情揮灑創意的白紙，究竟這樣平凡的空間的新樣貌會是什麼樣呢?
專家貼上了花卉的壁紙，讓臥室立刻洋溢著濃濃的英式鄉村風。為了增加室內的收納空間，專家還在天花板的下方打造了儲藏物品的區塊。
專家選用同樣花色的條紋窗簾與抱枕，搭配起來更有整體感。
最後你可以參考這間小坪數公寓的平面設計圖，看看專家是如何規劃這 13 坪小空間的格局。