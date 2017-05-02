改造小坪數舊公寓: 一個有創意設計的鄉村風居所

改造舊公寓的時候，除了把舊換新之外，也可以藉此發揮創意，為平淡的空間增添讓訪客們都會大為驚嘆的元素。這一次的點子簿要帶你欣賞一間位在台中的舊公寓的改造過程，這間室內僅有 13 坪的小坪數公寓在專家的打造出下，除了納入了客、餐廳及廚房，變身成為新穎的英式鄉村風居所之外，其中的跳出框架的創意設計更是讓改造後的小公寓充滿了獨特的個性。

如果你喜歡鄉村風，以及充滿創意的設計手法，那現在就趕快跟著我們的腳步欣賞這間舊公寓的改造過程，其成果想必會讓你大為驚奇!