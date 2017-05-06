65 坪的現代住宅:採用天然建材的舒適好居所

這棟非常獨特的房子位於米納斯吉拉斯的烏貝蘭迪亞，面積共 65.34 坪，是由 DIEGO ALCÂNTARA – STUDIO A108 ARQUITETURA E URBANISMO 建築師負責打造。屋主的家庭有 3 名小孩，一家人除了需要生活上的功能性和舒適性之外，也希望這座建築能夠伴著小孩成長。建築師於是結合巴西和葡萄牙的現代主義建築風格，運用大量的天然材料及現代感的裝潢，構築出這棟非常吸睛的住宅，現在就一起來參觀！
房子的外觀採用天然材料來打造。木頭鑲板與塗成白色的磚塊構成鮮明的對比，並與拋光混凝土地板相映成趣。屋子的頂部是以混凝土為材，提供了堅實的保護和安全感。
戶外的這個區塊，同樣也是採用天然材料，包括木材、混凝土、漆成白色的磚塊和粉紅色砂岩來打造。這處休閒遊戲區種植了許多美麗的樹木和灌木，還有可以享受擺盪樂趣的吊床，非常適合放假時的休閒時光。
在房子的後面有處私密的空間，這裡有著木造甲板和造型特殊的涼亭，提供了完美的私樂園。美麗的綠色草坪包圍著粉紅色砂岩，構成極美的視覺觀感。
室內也是採用相同的建材來裝潢。粗糙的混凝土天花板與上蠟拋光過的混凝土地板形成鮮明的對比，木質壁面則帶來溫暖的感受。客廳以中性色系為主調，並運用地毯及沙發上的藍色來調和視覺。
餐廳裡陳放了白色的桌椅組，在燈光投射下散發出白淨的觀感，搭配空間中的綠色及黃色，為用餐區塊營造出一股藝術感。
廚房採用白色為主色調，銀色的水槽、烹飪區及爐灶顯得光潔無比。採用木頭打造的窗框，以及左側的木頭桌椅組，一起散發出親切溫馨的氛圍。裸露的天花板和混凝土地板也構成完美的搭配。
主臥室裡的裝潢同樣走自然色系，簡單的雙人床旁裝置了邊桌及床燈。大型落地窗外有著可愛的陽台，自然光線源源不絕透入，讓空間感覺舒適且寬敞。
簡約感的空間採用白色為主調，並以柔和的粉紅色來點綴，自自然然就令人留下深刻的印象。室內一派通風敞亮，讓在此沐浴成為一種享受。
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