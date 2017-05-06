你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

65 坪的現代住宅:採用天然建材的舒適好居所

Genie Chien Genie Chien
CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

這棟非常獨特的房子位於米納斯吉拉斯的烏貝蘭迪亞，面積共 65.34 坪，是由 DIEGO ALCÂNTARA – STUDIO A108 ARQUITETURA E URBANISMO 建築師負責打造。屋主的家庭有 3 名小孩，一家人除了需要生活上的功能性和舒適性之外，也希望這座建築能夠伴著小孩成長。建築師於是結合巴西和葡萄牙的現代主義建築風格，運用大量的天然材料及現代感的裝潢，構築出這棟非常吸睛的住宅，現在就一起來參觀！

混凝土的門面

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

房子的外觀採用天然材料來打造。木頭鑲板與塗成白色的磚塊構成鮮明的對比，並與拋光混凝土地板相映成趣。屋子的頂部是以混凝土為材，提供了堅實的保護和安全感。

接近大自然的遊憩區

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

戶外的這個區塊，同樣也是採用天然材料，包括木材、混凝土、漆成白色的磚塊和粉紅色砂岩來打造。這處休閒遊戲區種植了許多美麗的樹木和灌木，還有可以享受擺盪樂趣的吊床，非常適合放假時的休閒時光。

特殊的一角

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 水療 木頭
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

在房子的後面有處私密的空間，這裡有著木造甲板和造型特殊的涼亭，提供了完美的私樂園。美麗的綠色草坪包圍著粉紅色砂岩，構成極美的視覺觀感。

色彩繽紛的客廳

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

室內也是採用相同的建材來裝潢。粗糙的混凝土天花板與上蠟拋光過的混凝土地板形成鮮明的對比，木質壁面則帶來溫暖的感受。客廳以中性色系為主調，並運用地毯及沙發上的藍色來調和視覺。

明亮的餐廳

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 餐廳 磚塊
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

餐廳裡陳放了白色的桌椅組，在燈光投射下散發出白淨的觀感，搭配空間中的綠色及黃色，為用餐區塊營造出一股藝術感。

白色的廚房

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代廚房設計點子、靈感&圖片 石英
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

廚房採用白色為主色調，銀色的水槽、烹飪區及爐灶顯得光潔無比。採用木頭打造的窗框，以及左側的木頭桌椅組，一起散發出親切溫馨的氛圍。裸露的天花板和混凝土地板也構成完美的搭配。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

主臥室

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 臥室
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

主臥室裡的裝潢同樣走自然色系，簡單的雙人床旁裝置了邊桌及床燈。大型落地窗外有著可愛的陽台，自然光線源源不絕透入，讓空間感覺舒適且寬敞。

浴室

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

簡約感的空間採用白色為主調，並以柔和的粉紅色來點綴，自自然然就令人留下深刻的印象。室內一派通風敞亮，讓在此沐浴成為一種享受。

如果你正在尋找獨特的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

低調奢華:兼具私密性及完美採光的氣派住宅

好舒服！用玻璃和木頭打造的超明亮挑高住家
喜歡這座天然建材打造的現代住家嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了