65 坪的現代住宅:採用天然建材的舒適好居所

這棟非常獨特的房子位於米納斯吉拉斯的烏貝蘭迪亞，面積共 65.34 坪，是由 DIEGO ALCÂNTARA – STUDIO A108 ARQUITETURA E URBANISMO 建築師負責打造。屋主的家庭有 3 名小孩，一家人除了需要生活上的功能性和舒適性之外，也希望這座建築能夠伴著小孩成長。建築師於是結合巴西和葡萄牙的現代主義建築風格，運用大量的天然材料及現代感的裝潢，構築出這棟非常吸睛的住宅，現在就一起來參觀！