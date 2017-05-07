低成本住宅: 含車庫的極簡式完美挑高居所

大家都喜歡設計得很有美感，同時充滿了魅力的建築，但同時卻又必須面臨許多經濟上的現實考量。今天我們要帶大家去參觀一座非常特殊的住宅，它雖然不是什麼美學上的登峰之作，但是卻充滿了獨特的優雅吸引力，最重要的是，它的成本相當低廉。由韓國建築師 코원하우스 所打造出來的這棟住宅，採用極簡式的風格，融合家庭需要的各種舒適功能，創造出極為有趣的建築風格。現在就跟著我們一起來探訪吧！
相對於房子背面，這處前門顯得保守許多，不僅門窗的設計比後門少，而且形狀也小得多，主要是為了防止住戶的隱私外洩。採用白色和淺灰色為主調，只有牆上的深色框架構成簡單的裝飾。底下的柱子空間可以當作停車場使用。
現在讓我們進入室內的一樓，這裡設置了客廳及廚房，兩層樓的高度讓空間顯得相當寬敞。巨大的門窗讓自然光大量流入室內，灑在客廳裡簡單的家具上，充分流露出設計師的簡約主義手筆。從沙發的背後，可以看到廚房的一部分。
廚房設計得簡約又時尚。巨大的櫥櫃和中島予人亮麗潔淨的觀感。白色的地板及天花板，與黑色的流理台面構成鮮明的對比，材質也相當耐用。儘管不是非常豪華，卻呈現出簡約生活的優雅美感。
浴室內設置了淋浴間和浴缸，可以同時讓兩個人一起洗浴。牆壁採用磁磚來裝潢，白色及黑色和灰色混搭的幾何圖案，構成了很有趣味的視覺觀感。地板採用黑色石材打造，不但耐濕，還可確保經久耐用。
二樓的這處走廊空間可以通往各個房間。採用開放式空間設計，自然採光極為充裕，為住家帶來敞亮愉悅的氛圍。迂迴曲折的設計不但實用，同時也帶來視覺上的美感，讓生活起居充滿新奇的樂趣。
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