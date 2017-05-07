低成本住宅: 含車庫的極簡式完美挑高居所

大家都喜歡設計得很有美感，同時充滿了魅力的建築，但同時卻又必須面臨許多經濟上的現實考量。今天我們要帶大家去參觀一座非常特殊的住宅，它雖然不是什麼美學上的登峰之作，但是卻充滿了獨特的優雅吸引力，最重要的是，它的成本相當低廉。由韓國建築師 코원하우스 所打造出來的這棟住宅，採用極簡式的風格，融合家庭需要的各種舒適功能，創造出極為有趣的建築風格。現在就跟著我們一起來探訪吧！