隱私與開放空間的微妙平衡：質感輕盈的獨棟住宅

在家裡時你總是希望可以遠離陌生人的目光，好地地放鬆做自己。可是，在你重視隱私度的同時，那也不見得你喜歡把四面牆都密封起來吧？因此，房子一定要有對外的開放空間，因為這樣子房子才不會變得死寂昏暗啊！
今天我們要介紹的房子正正兼顧到隱私度與開放空間這兩個重要部分，整體設計同時充滿了輕盈的日式美感，絕對值得留意！
這個由日本設計公司株式会社トランスデザイン打造的作品擁有時尚的外觀，同時亦保留了現代日式建築的獨有氣質。
無論是入口處的郵箱、前門門廊、房型抑或是屋頂的設計，我們都總是能發現不少的創新設計意念。而當中最值得留意的，一定就是右手邊那一堵四四方方的水泥牆呢。它到底有什麼作用呢？接下來你將會找到答案！
進門以後我們會看到這一個必備的日式玄關，連接著設計在加高地台之上的各個起居空間。從正面看你只會看到一道純白的門，給人乾乾淨淨的感覺。而實際上這是個掩門設計，背後盡是放滿鞋子的鞋架。
客廳以木製家具為主，樸素的設計營造出更貼近生活的家居感，而非像精品酒店的設計一樣給人一種距離感。
在左邊靠牆的地方，設計師巧妙地利用了牆面空間來加裝一塊長木板，輕鬆地打造出一個方便又簡約的雙人工作檯。
房子還設有這間傳統的日式坦坦米房間，它既可以是主人臥室，亦可以是茶室或者是變成成為客房等等，用途十分多變。
從客廳走到室外，我們將會來到這一個可以令人享受陽光和呼吸新鮮空氣的開放空間。
大家還記得一開始提到的水泥牆嗎？它正正在這裡發揮保護隱私度的作用，使房子跟對外公共空間劃分開來的同時，亦能確保屋主能夠放輕鬆地享受這個戶外空間。
一般選用落地玻璃的房子都有個問題——當室內比室外明亮的時候（比如說晚上在室內開了燈），房子的內部完完全全就是讓人一目了然，毫無隱私可言！而剛剛提到的水泥牆則解決了這個問題，就算是晚上把燈開起來、不把窗簾拉上也絕對沒問題～
你喜歡這個房子嗎?
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