隱私與開放空間的微妙平衡：質感輕盈的獨棟住宅

在家裡時你總是希望可以遠離陌生人的目光，好地地放鬆做自己。可是，在你重視隱私度的同時，那也不見得你喜歡把四面牆都密封起來吧？因此，房子一定要有對外的開放空間，因為這樣子房子才不會變得死寂昏暗啊！

今天我們要介紹的房子正正兼顧到隱私度與開放空間這兩個重要部分，整體設計同時充滿了輕盈的日式美感，絕對值得留意！