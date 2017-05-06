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好舒服！用玻璃和木頭打造的超明亮挑高住家

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Ivory House - Hayling Island, dwell design dwell design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天要來到英國的南邊海岸看看另一個代表性的案例。設計師把這裡打造成西班牙風格、足夠讓一家子居住的房子，依照屋主的品味跟空間條件創造舒適的裝潢、清新的氛圍，讓這棟鄉間住宅大大升級！

一起來看看吧！

背面

Rear View dwell design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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Rear View

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先從後面看，完全是夢幻住宅啊！這兩層樓的房子有夠大的空間、充足的採光，看看戶外的平台跟二樓陽台，偌大的玻璃窗和門，這裡的屋主可以舒舒服服的享受陽光！

能夠有這種氛圍，也要歸功於在房子外面覆蓋的蜜色木板，暖黃的色調和深淺交錯的質感，在通常天氣不好的英國創造出了悠閒的海島風情。

正面

Exterior dwell design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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Exterior

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正面是完全不一樣的感覺對吧？雖然還是可以看到一些木材覆蓋的部分，但正面大部分用了乾淨的白色做主調，與少許的木頭搭配有清新的簡約風格。

歡迎光臨!

Entrance dwell design 現代風玄關、走廊與階梯
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Entrance

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沒想過進門之後會是這種場面吧？Y型的階梯迎接你進門，淺色的木紋看起來很舒心。階梯上方是二樓的大窗戶，灑進的陽光透過玻璃欄杆讓整個玄關看起來不僅富有現代感，還讓整個空間顯得非常華麗！

廚房

Kitchen dwell design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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Kitchen

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看看這寬敞的廚房，媽媽女兒或是好幾個人一起在這裡準備料理都不是問題。特殊的設計是把廚房中島跟暗色的早餐桌連接在一起，有時候拿著電腦把這裡當作工作桌也可以。

愉悅的時光

Games Room dwell design 書房/辦公室
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Games Room

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娛樂的部分，這間住宅也提供了有撞球桌的遊戲間，從這裡也可以瞥見右邊有一個小的酒吧桌吧？真會享受呢！窗邊的沙發讓你可以好好的放鬆一下，享受陽光、美景、寬廣的空間，是不是很棒的規劃呢？

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