好舒服！用玻璃和木頭打造的超明亮挑高住家

先從後面看，完全是夢幻住宅啊！這兩層樓的房子有夠大的空間、充足的採光，看看戶外的平台跟二樓陽台，偌大的玻璃窗和門，這裡的屋主可以舒舒服服的享受陽光！

能夠有這種氛圍，也要歸功於在房子外面覆蓋的蜜色木板，暖黃的色調和深淺交錯的質感，在通常天氣不好的英國創造出了悠閒的海島風情。