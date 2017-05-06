好舒服！用玻璃和木頭打造的超明亮挑高住家

先從後面看，完全是夢幻住宅啊！這兩層樓的房子有夠大的空間、充足的採光，看看戶外的平台跟二樓陽台，偌大的玻璃窗和門，這裡的屋主可以舒舒服服的享受陽光！
能夠有這種氛圍，也要歸功於在房子外面覆蓋的蜜色木板，暖黃的色調和深淺交錯的質感，在通常天氣不好的英國創造出了悠閒的海島風情。
正面是完全不一樣的感覺對吧？雖然還是可以看到一些木材覆蓋的部分，但正面大部分用了乾淨的白色做主調，與少許的木頭搭配有清新的簡約風格。
沒想過進門之後會是這種場面吧？Y型的階梯迎接你進門，淺色的木紋看起來很舒心。階梯上方是二樓的大窗戶，灑進的陽光透過玻璃欄杆讓整個玄關看起來不僅富有現代感，還讓整個空間顯得非常華麗！
看看這寬敞的廚房，媽媽女兒或是好幾個人一起在這裡準備料理都不是問題。特殊的設計是把廚房中島跟暗色的早餐桌連接在一起，有時候拿著電腦把這裡當作工作桌也可以。
娛樂的部分，這間住宅也提供了有撞球桌的遊戲間，從這裡也可以瞥見右邊有一個小的酒吧桌吧？真會享受呢！窗邊的沙發讓你可以好好的放鬆一下，享受陽光、美景、寬廣的空間，是不是很棒的規劃呢？
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