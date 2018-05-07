55 坪的挑高木屋: 擁有美麗庭院造景的明亮系住家

南投是台灣唯一沒有靠海的城市，而其好山好水也吸引了許多島內的人 移民 至此。想要在這樣一個擁有美麗綠意的地方過著舒適的生活，那麼木屋便是最理想的選擇了。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間位在埔里，約 55 坪，擁有美麗庭院造景的挑高木屋。

專家們遵循著鄉村木屋的經典元素，以雙斜屋頂、雅致的圓柱、寬敞的迴廊、雨淋板、實木的調性打造出這間挑高的木屋。為了配合基地的位置與條件，專家賦予了這間木屋簡潔俐落的建築線條，並以選用的色系以及材料增添層次感。既然基地地理位置如此理想，那怎能白白浪費周遭大好的綠意呢? 專家為此在屋簷下規劃了兼具露臺功能的迴廊，完美地連結室內與戶外的空間，也讓居住的人能夠與南投的大自然互動。

如果你也渴望回歸自然，享受無欲則剛的生活的話，那就跟著我們的腳步，一起欣賞這間 55 坪的挑高木屋吧!