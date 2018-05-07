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55 坪的挑高木屋: 擁有美麗庭院造景的明亮系住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
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南投是台灣唯一沒有靠海的城市，而其好山好水也吸引了許多島內的人移民至此。想要在這樣一個擁有美麗綠意的地方過著舒適的生活，那麼木屋便是最理想的選擇了。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間位在埔里，約 55 坪，擁有美麗庭院造景的挑高木屋。

專家們遵循著鄉村木屋的經典元素，以雙斜屋頂、雅致的圓柱、寬敞的迴廊、雨淋板、實木的調性打造出這間挑高的木屋。為了配合基地的位置與條件，專家賦予了這間木屋簡潔俐落的建築線條，並以選用的色系以及材料增添層次感。既然基地地理位置如此理想，那怎能白白浪費周遭大好的綠意呢? 專家為此在屋簷下規劃了兼具露臺功能的迴廊，完美地連結室內與戶外的空間，也讓居住的人能夠與南投的大自然互動。

如果你也渴望回歸自然，享受無欲則剛的生活的話，那就跟著我們的腳步，一起欣賞這間 55 坪的挑高木屋吧!

外觀 側面

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從這個角度欣賞這間 55 坪的挑高木屋，你可以看到專家在工整的草坪上鋪設了白色的石頭步道，打造出清新的庭院造景。環繞著屋子的迴廊兼露臺成為了連結室內與戶外的緩衝空間，有屋簷遮蓋的設計也讓想要感受陽光滋養的屋主不用擔心曬傷之苦。

外觀 正面

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從正面欣賞這間房子，其不規則的石頭造景讓人感受到原野的氣息，庭院中種植的小樹也讓居者就像是置身在一個屬於自己的小森林一樣，格外放鬆。

木頭迴廊兼露臺

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鋪設了木頭地板的露臺除了有迴廊的功用之外，還能作為讓大家在此喝茶聊天的休憩場所。

獨特的用色

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從這張圖中，你可以看到專家選用的顏色十分獨特，深色系的屋身搭配上白色的窗框以及門框，還有白色的柱子，房屋的外觀更有層次感。

讓我們打開大門，進屋子裡看看吧!

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挑高的室內空間

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想不到屋內的天花板如此挑高! 以木頭梁柱

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充滿開放感的室內空間

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開放式的格局符合現代人的生活需求，除了可以維持良好的空間感，也能讓居者更為緊密地連結。

客廳

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專家選用了別緻且帶有鄉村風格的沙發座椅以及茶几，打造出符合木屋調性的舒適客廳

電視牆

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將電視牆擺放在一樓的中間位置，巧妙地劃分出不同的生活區塊，卻又能維持室內的開放感。

室內綠化

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專家將綠意引進家中，讓自然成為最美麗的裝飾品。

小閣樓

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利用天花板的高度所打造出的小閣樓十分典雅可愛，似乎可以想像在這裡睡個午覺的愜意感呢!

延伸閱讀: 獨棟小木屋:-買地自建的最佳範例

台中市毛胚屋: 有溫馨木質裝潢的 69 坪單層居所
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