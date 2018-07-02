透天別墅設計: 11 種台灣人都想拎包入住的絕佳住宅

透天厝的樓層和格局多、空間的獨立性強，只要配合適當的室內設計和裝修，房子就可以成為美麗實用的華麗住宅，就算是殘舊不堪的透天厝也可以改造翻新成別墅般。好好善用透天厝的優勢，再加以改良和針對格局不良的因素，你便可以擁有一間人見人愛的透天厝！
這一本點子簿為大家整理了 11 間美輪美奐的透天厝，每一間的設計都很實用又美觀，是台灣人都會想拎包入住的透天厝。現在就跟我們一起欣賞這 11 間台灣人都想拎包入住的透天厝吧!
簡約的設計讓空間感更佳，大門的入口位置直接連著客廳，正正方方的空間配上淡綠色的牆身、優雅的家具和傢飾品，顯得特別清雅脫俗，完全地呈現了簡單的美。
兩層式的透天厝擁有挑高天花板﹐非常適合使用吊燈的設計。在客廳的中間懸掛著閃閃發光的吊燈，再配上紗質的窗簾，華麗又浪漫。
在這間獨棟的透天厝中，樓梯是房子的主角，它把不同的空間連結在一起。在這間透天厝中，設計師採用了小牆壁分隔了空間，把梯下的空間變成書櫃，樓梯間的牆面變成畫廊，十分有創意。
室內建築師把這間透天厝改裝成別墅般的規格，廣闊的客廳配上水晶燈和華麗的窗廉簾，真是教人羨慕﹗黑色的沙發、棕色的地毯和角落的小盆裁，都讓房子顯得更動人時尚。
這間房子採用了大地色系和木造的建材，讓整個住宅都充滿了大自然的氣色，再加上窗外的自然光和戶外的空間，更是讓人感到舒暢。
室內設計師採用了玻璃設計的窗戶和樓梯，再加上亮白的牆壁提供了充足的光線，讓透天厝顯得特別寬敞和廣闊。擺放了現代的家具後更是時尚。
長形的客廳設計有效地使用了室內的空間，二樓採用了透明的玻璃圍欄，增加空間感，可以俯瞰大廳的環境，配上簡約時尚的家居設計﹐真是美絕了。
這間房子的設計採用了石材鋪設的牆壁、深色的家具和胡桃木造的櫃子，打造出低調奢華的時尚空間。
這間透天厝充滿了創意的設計，打破複雜不便的格局，創建出廣闊的大廳，時尚的吊燈和樓梯的設計非常時尚，讓人驚歎。
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