透天別墅設計: 11 種台灣人都想拎包入住的絕佳住宅

透天厝的樓層和格局多、空間的獨立性強，只要配合適當的室內設計和裝修，房子就可以成為美麗實用的華麗住宅，就算是殘舊不堪的透天厝也可以改造翻新成別墅般。好好善用透天厝的優勢，再加以改良和針對格局不良的因素，你便可以擁有一間人見人愛的透天厝！

這一本點子簿為大家整理了 11 間美輪美奐的透天厝，每一間的設計都很實用又美觀，是台灣人都會想拎包入住的透天厝。現在就跟我們一起欣賞這 11 間台灣人都想拎包入住的透天厝吧!