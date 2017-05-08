11 間讓你淪陷的低調奢華絕美浴室

金窩、銀窩，怎麼都不如自己的狗窩！倘若你住的不是豪門大院，內部陳設也非金碧輝煌，你還是可以發揮巧思，為自己設計出可以逃避俗世塵囂，滌淨身心疲憊的清靜空間。浴室就是家中一個你可以多花些心思投資打造的地方。以下我們為你蒐集了 11 間非常美麗的浴室，它們具有低調奢華的特色，讓你在洗浴時能夠享受猶如貴族般的氛圍，洗去一身塵垢之後，也洗出滿心的清新舒暢。現在就一起來參觀！
這間浴室的石質牆面散發出非常華美的氣質，空間中懸掛著明亮的燈飾，與木質的櫥櫃和白色洗手檯搭配得完美無比！
這間浴室運用方型的壁磚，以灰色及白色為主調，創造出時尚質樸的觀感。由於空間有限，運用一座梯子來取代傳統的櫃架，更添一股時尚趣味感！
一般浴室較少以黑白色系為主調，但看看這間浴室，運用黑白對比非但不覺得暗沈，反而流露出一股時尚個性美！
狹長的浴室更要著重設計細節！設計師將一面牆全部以花案瓷磚來裝飾，各種圖案的聚合，為浴室籠上活潑的異國情調，小浴室也變得很精采！
這間浴室採用黑白對比的大理石，創造出令人印象深刻的美感。燈光打在牆面和玻璃上，散發出豪華氣派的氛圍～
以石材打造出來極具質感的浴室，搭配白淨的陶瓷器皿，營造出宛如豪門的格調！銀亮的鋼材邊框和大型鏡面，讓空間感覺分外敞亮！
浴室也可以傳達出主人的個性。採用黑白小方瓷磚打造的壁面，與星星的地板圖案構成良好的呼應。牆上的金屬燈和鋼架，帶來濃濃的前衛風！
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