11 間讓你淪陷的低調奢華絕美浴室

金窩、銀窩，怎麼都不如自己的狗窩！倘若你住的不是豪門大院，內部陳設也非金碧輝煌，你還是可以發揮巧思，為自己設計出可以逃避俗世塵囂，滌淨身心疲憊的清靜空間。浴室就是家中一個你可以多花些心思投資打造的地方。以下我們為你蒐集了 11 間非常美麗的浴室，它們具有低調奢華的特色，讓你在洗浴時能夠享受猶如貴族般的氛圍，洗去一身塵垢之後，也洗出滿心的清新舒暢。現在就一起來參觀！