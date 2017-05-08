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11 間讓你淪陷的低調奢華絕美浴室

Genie Chien Genie Chien
W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space 浴室
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金窩、銀窩，怎麼都不如自己的狗窩！倘若你住的不是豪門大院，內部陳設也非金碧輝煌，你還是可以發揮巧思，為自己設計出可以逃避俗世塵囂，滌淨身心疲憊的清靜空間。浴室就是家中一個你可以多花些心思投資打造的地方。以下我們為你蒐集了 11 間非常美麗的浴室，它們具有低調奢華的特色，讓你在洗浴時能夠享受猶如貴族般的氛圍，洗去一身塵垢之後，也洗出滿心的清新舒暢。現在就一起來參觀！

1. 絕美混搭風

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溫暖的木質為浴室帶來親切的調性，與石材的洗臉盆和壁面也構成很相襯的搭配。檯面上的金屬水瓶彷彿來自神話傳說，更添無限想像空間！

2. 華貴款設計

W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space 浴室
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
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這間浴室的石質牆面散發出非常華美的氣質，空間中懸掛著明亮的燈飾，與木質的櫥櫃和白色洗手檯搭配得完美無比！

3. 簡潔明亮感

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
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這間浴室的設計相當簡約，在整潔俐落的空間中，設計師善用燈光裝置和鏡面的反射作用，便營造出亮麗吸睛的風格！

4. 低調質樸便很美

라온, 6point studio 6point studio 現代浴室設計點子、靈感&圖片
6point studio

6point studio
6point studio
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這間浴室運用方型的壁磚，以灰色及白色為主調，創造出時尚質樸的觀感。由於空間有限，運用一座梯子來取代傳統的櫃架，更添一股時尚趣味感！

5. 透明亮麗款

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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空間不大的浴室，更要充分運用巧思來創造比實際更大的錯覺。大面積的鏡子加上淋浴間的透明玻璃，便達到了小兵立大功的目的！

6. 黑白時尚感

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PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
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一般浴室較少以黑白色系為主調，但看看這間浴室，運用黑白對比非但不覺得暗沈，反而流露出一股時尚個性美！

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7. 大理石之美

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空間裡採用大片的大理石來裝置牆面，絕美的紋理和自然圖案，營造出有如藝術品的視覺觀感，加上玻璃門的透明感，讓空間顯得通風又輕盈！

8. 異國風情款

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Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
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狹長的浴室更要著重設計細節！設計師將一面牆全部以花案瓷磚來裝飾，各種圖案的聚合，為浴室籠上活潑的異國情調，小浴室也變得很精采！

9. 石材的質感

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Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
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這間浴室採用黑白對比的大理石，創造出令人印象深刻的美感。燈光打在牆面和玻璃上，散發出豪華氣派的氛圍～

10. 石材的奢華設計

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晨室空間設計有限公司

淡水許宅

晨室空間設計有限公司
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以石材打造出來極具質感的浴室，搭配白淨的陶瓷器皿，營造出宛如豪門的格調！銀亮的鋼材邊框和大型鏡面，讓空間感覺分外敞亮！

11. 前衛風設計

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homify

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浴室也可以傳達出主人的個性。採用黑白小方瓷磚打造的壁面，與星星的地板圖案構成良好的呼應。牆上的金屬燈和鋼架，帶來濃濃的前衛風！

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