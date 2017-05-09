低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

如果你的住家空間不夠用，但又不想搬新家，如何在既有的住宅裡進行改造，同時又不讓荷包大失血呢？今天 homify 要帶你去尋找一些新的改造靈感，由 SPACEHWA 的專家所經手的一座住家改造專案，就成功地利用貨櫃將住家變大了！設計師同時施展妙手，透過內部裝潢，讓現有的格局改頭換面，更添時尚現代風格。想知道他們是如何辦到的嗎？立刻就跟著我們一起來拜訪這座改造後的住家吧！