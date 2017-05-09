低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

如果你的住家空間不夠用，但又不想搬新家，如何在既有的住宅裡進行改造，同時又不讓荷包大失血呢？今天 homify 要帶你去尋找一些新的改造靈感，由 SPACEHWA 的專家所經手的一座住家改造專案，就成功地利用貨櫃將住家變大了！設計師同時施展妙手，透過內部裝潢，讓現有的格局改頭換面，更添時尚現代風格。想知道他們是如何辦到的嗎？立刻就跟著我們一起來拜訪這座改造後的住家吧！
設計師運用貨櫃來擴大這座住家的空間。為了讓外觀呈現和諧的觀感，特別選用淺灰色的材質，搭配高高的圍牆和石質的壁面，創造出更大的空間感。隱秘的門窗設計可以有效保障住戶的隱私，同時也容許陽光進到室內來。
打開大門後，可以看到這處以黑色裝潢，具有傳統東方美感的入口。黑色可以展現時尚華麗的格調，但也可能讓空間顯得較黑暗擁擠，設計師因此在這裡裝置起明亮的燈光，來調和整體的觀感。
讓我們來看看樓上採用貨櫃打造的起居空間。由於這裡和周邊鄰居的房子相當接近，因此採用較隱秘的設計，牆上設有狹長的窗口，不僅有效保障住戶的隱私，同時也提供了有如風景畫般的視覺美感。
這處使用貨櫃打造出來的空間，外面有座狹長的平台，只要步出室外，就可以在此飽覽戶外風光。即使人在室內，也可以透過透明玻璃，看到美麗的景色。
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