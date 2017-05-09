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低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

Genie Chien Genie Chien
보문동주택 , SPACEHWA SPACEHWA 車庫/遮陽棚
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如果你的住家空間不夠用，但又不想搬新家，如何在既有的住宅裡進行改造，同時又不讓荷包大失血呢？今天 homify 要帶你去尋找一些新的改造靈感，由 SPACEHWA 的專家所經手的一座住家改造專案，就成功地利用貨櫃將住家變大了！設計師同時施展妙手，透過內部裝潢，讓現有的格局改頭換面，更添時尚現代風格。想知道他們是如何辦到的嗎？立刻就跟著我們一起來拜訪這座改造後的住家吧！

三維的外觀

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設計師運用貨櫃來擴大這座住家的空間。為了讓外觀呈現和諧的觀感，特別選用淺灰色的材質，搭配高高的圍牆和石質的壁面，創造出更大的空間感。隱秘的門窗設計可以有效保障住戶的隱私，同時也容許陽光進到室內來。

靜謐的魅力

보문동주택 , SPACEHWA SPACEHWA 窗戶
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走近細看這處房子的門口，採用極具質感的石材打造出來的灰色牆面，搭配咖啡色木紋門板，讓這處門面散發出非常柔和的氣質，第一印象立刻大大加分！

黑色現代感的門廊

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打開大門後，可以看到這處以黑色裝潢，具有傳統東方美感的入口。黑色可以展現時尚華麗的格調，但也可能讓空間顯得較黑暗擁擠，設計師因此在這裡裝置起明亮的燈光，來調和整體的觀感。

溫馨的臥室

보문동주택 , SPACEHWA SPACEHWA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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位於一樓的套房臥室，散發著濃濃的溫柔感覺。嵌入式的隱藏燈光和天花板的情調照明設備，為臥房營造出輕鬆愉悅的氛圍。

浴室空間

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這間浴室不設浴缸和分隔牆面，壁上貼著黑白色系六角瓷磚，與地上的方磚構成和諧的美感。空間中不設櫥櫃，只在洗臉盆下裝置掛物用的吊鉤。

開放式廚房

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採用深淺對比色的流理台，與廚房的灰色磚牆和銀灰冰箱構成和諧的美感。烹飪區塊的動線相當流暢，寬大的台面可供多種功能使用，讓生活的效率更提高。

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客廳和收納空間

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廚房烹飪空間與客廳相毗連。從這個角度看到的客廳空間，有著充裕的收納空間，可以同時擺放電視機，以及其他家庭生活的用品和飾物。

上層貨櫃客廳

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讓我們來看看樓上採用貨櫃打造的起居空間。由於這裡和周邊鄰居的房子相當接近，因此採用較隱秘的設計，牆上設有狹長的窗口，不僅有效保障住戶的隱私，同時也提供了有如風景畫般的視覺美感。

貨櫃的外觀

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這處使用貨櫃打造出來的空間，外面有座狹長的平台，只要步出室外，就可以在此飽覽戶外風光。即使人在室內，也可以透過透明玻璃，看到美麗的景色。

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