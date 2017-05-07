三合院格局的極簡風美居

都市住久了，狹小的空間，嘈雜的環境，總是令人心生逃避。你是否嚮往回歸簡單樸實的生活風格呢？今天我們要帶你去參觀一座三合院格局的房子，它有著極簡式的外觀，簡約且具有美感的內部裝潢，舒爽亮麗的居住環境，讓人感到既可以在室外深呼吸，進到室內也很適合禪定觀想。這麼一座充滿健康質樸特色的住家，任誰只要一看，便會很想定居下來！到底它有多令人心動呢？現在就一起來參觀！
從外部看到的第一印象，白色的粉牆、黑色的屋頂，外加石塊堆成的圍牆，這座三合院式的宅第讓每位過路人都忍不住回頭再三凝望！既開放又具隱私感的門面設計，讓人心生強大的好奇～
沿著很奇特的碎石小徑，走到院中，又是另一番風景。兩座黑色牆面的建物之間，包夾著一座白色為主調的住宅，對比式的色彩和方塊造型，予人極為深刻的印象！
進到室內，立刻會為它極其簡約的裝潢而發出讚嘆！白淨的空間中，簡單的陳設流露出主人的獨特品味。暗色的傢俱和天花板的吊燈，賦予它一股前衛的時尚感。
浴室裡的裝潢也走極簡式設計，兩側牆面採用一黑、一白，構成強烈的對比。盥洗台上設有木框鏡子，創造出更大的空間感；底下則陳放了置物籃，讓收納更方便。
這處休憩空間採用白色為主調，很有設計感的半透明玻璃，隱隱約約收藏起需要的隱私，卻又不讓空間顯得太封閉沈悶。木質的傢俱散發出柔和的美觀，讓空間顯得和諧又舒爽～
用餐的空間設置了簡單的餐桌椅，木材質地與靠牆的開放式層架構成呼應。桌上的照明設備和室外流洩進來的自然光，為用餐環境增加了明亮愉悅的氛圍。
如果你正在尋找簡約的住宅設計，一定不能錯過以下文章：