三合院格局的極簡風美居

都市住久了，狹小的空間，嘈雜的環境，總是令人心生逃避。你是否嚮往回歸簡單樸實的生活風格呢？今天我們要帶你去參觀一座三合院格局的房子，它有著極簡式的外觀，簡約且具有美感的內部裝潢，舒爽亮麗的居住環境，讓人感到既可以在室外深呼吸，進到室內也很適合禪定觀想。這麼一座充滿健康質樸特色的住家，任誰只要一看，便會很想定居下來！到底它有多令人心動呢？現在就一起來參觀！