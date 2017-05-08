就要不一樣！ 9 間低成本的時尚貨櫃屋

每個人從小到大到老，可能住過許多不同的房屋，哪一間讓你留下最難以抹滅的深刻印象呢？倘若豪華宅第或一般公寓都無法吸引你，很可能時下非常流行的貨櫃屋，就是你下一回合最想嚐試的住家！隨著建築技術和設計手法的進步，貨櫃屋早已不是傳統印象中用來供作臨時住所的地方了！相反地，它們不但擁有時尚的設計，更具有低成本、獨特造型等優點。今天我們要帶你去參觀 9 間有趣的貨櫃屋，立刻就一起來拜訪吧！