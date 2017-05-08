就要不一樣！ 9 間低成本的時尚貨櫃屋

每個人從小到大到老，可能住過許多不同的房屋，哪一間讓你留下最難以抹滅的深刻印象呢？倘若豪華宅第或一般公寓都無法吸引你，很可能時下非常流行的貨櫃屋，就是你下一回合最想嚐試的住家！隨著建築技術和設計手法的進步，貨櫃屋早已不是傳統印象中用來供作臨時住所的地方了！相反地，它們不但擁有時尚的設計，更具有低成本、獨特造型等優點。今天我們要帶你去參觀 9 間有趣的貨櫃屋，立刻就一起來拜訪吧！
這座採用深色調的貨櫃屋，擁有長長一字型外觀，在陽光下散發出沈穩氣派的風格！門前搭建起寬敞的甲板，可供戶外各種活動，這種住家結合休閒的設計，是嚮往自由人士的最愛！
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藍色大門一打開，就可以放下木頭造的寬甲板，時尚的造型和配色，讓人一看就激賞不已！溫暖橘和純淨白打造出來的門框及牆面，為住家外觀創造出活潑的氣息！
這款貨櫃屋有著相當罕見的大地色外觀，混凝土顏色讓它感覺分外沈穩，卻又不致過度沈重。以樓梯連通的雙層樓設計，屋頂上還設置了一座小陽台，獨處聚會兩相宜。
這款貨櫃屋主體採用黑色鋼板，搭配大片的玻璃門來打造，視覺上產生透亮的效果，不僅讓室內感覺比實際更為寬敞，屋外環境變化也可一覽無遺！
貨櫃屋不必然是單層的設計，這款佇立在林間的貨櫃屋上下共有兩層，可以滿足需要較多活動空間的居住需求。亮麗的深綠色與屋外的自然環境融合得完美無比！
這款貨櫃屋採用長型的櫃體來打造，雙層樓設計可滿足大空間的需求。底下的樓層採用透明落地門窗，讓客廳顯得敞亮無比。頂上的部分則採用較隱密的設計，可作為私人臥室等用途。
你相信貨櫃屋也可以造出有如公寓樓房的多層式設計嗎？來瞧瞧這款非常別緻的代表，它不但可以向上發展，還可以左鄰右舍聚在一起。紅白雙色外觀，時尚亮麗到極點。更棒的是，每戶還都擁有獨立的小陽台！
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