你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

就要不一樣！ 9 間低成本的時尚貨櫃屋

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

每個人從小到大到老，可能住過許多不同的房屋，哪一間讓你留下最難以抹滅的深刻印象呢？倘若豪華宅第或一般公寓都無法吸引你，很可能時下非常流行的貨櫃屋，就是你下一回合最想嚐試的住家！隨著建築技術和設計手法的進步，貨櫃屋早已不是傳統印象中用來供作臨時住所的地方了！相反地，它們不但擁有時尚的設計，更具有低成本、獨特造型等優點。今天我們要帶你去參觀 9 間有趣的貨櫃屋，立刻就一起來拜訪吧！

1. 穩健氣派款

Un dernier voyage, Spray architecture Spray architecture 商业空间 展覽中心
Spray architecture

Spray architecture
Spray architecture
Spray architecture

這座採用深色調的貨櫃屋，擁有長長一字型外觀，在陽光下散發出沈穩氣派的風格！門前搭建起寬敞的甲板，可供戶外各種活動，這種住家結合休閒的設計，是嚮往自由人士的最愛！

另外一個角度

Un dernier voyage, Spray architecture Spray architecture 商业空间 展覽中心
Spray architecture

Spray architecture
Spray architecture
Spray architecture

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

2. 藍色時尚款

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren 房子
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

藍色大門一打開，就可以放下木頭造的寬甲板，時尚的造型和配色，讓人一看就激賞不已！溫暖橘和純淨白打造出來的門框及牆面，為住家外觀創造出活潑的氣息！

3. 大地風格款

相思埔民宿, 貳工箱造 H2 Box Design 貳工箱造 H2 Box Design 商业空间 飯店
貳工箱造 H2 Box Design

相思埔民宿

貳工箱造 H2 Box Design
貳工箱造 H2 Box Design
貳工箱造 H2 Box Design

這款貨櫃屋有著相當罕見的大地色外觀，混凝土顏色讓它感覺分外沈穩，卻又不致過度沈重。以樓梯連通的雙層樓設計，屋頂上還設置了一座小陽台，獨處聚會兩相宜。

4. 精巧迷人型

homify 房子 金屬 Blue
homify

homify
homify
homify

這座佇立在大自然環境中的藍色貨櫃屋，有著時尚精巧的外觀。門前設置了一座迷你木甲板，上面擺放著植栽，透過落地玻璃門，室內外環境彷彿已融合為一。

5. 時尚透明款

伍乘研造有限公司, 伍乘研造有限公司 伍乘研造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
伍乘研造有限公司

伍乘研造有限公司

伍乘研造有限公司
伍乘研造有限公司
伍乘研造有限公司

這款貨櫃屋主體採用黑色鋼板，搭配大片的玻璃門來打造，視覺上產生透亮的效果，不僅讓室內感覺比實際更為寬敞，屋外環境變化也可一覽無遺！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

6. 雙層樓設計

Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Edificare Containers Transformados

Edificare Containers Transformados
Edificare Containers Transformados
Edificare Containers Transformados

貨櫃屋不必然是單層的設計，這款佇立在林間的貨櫃屋上下共有兩層，可以滿足需要較多活動空間的居住需求。亮麗的深綠色與屋外的自然環境融合得完美無比！

7. 長型外觀設計

TIEMBLO HOUSE, james&mau james&mau 房子
james&amp;mau

james&mau
james&amp;mau
james&mau

這款貨櫃屋採用長型的櫃體來打造，雙層樓設計可滿足大空間的需求。底下的樓層採用透明落地門窗，讓客廳顯得敞亮無比。頂上的部分則採用較隱密的設計，可作為私人臥室等用途。

8. 棕紅熱情款

MENTA HOUSE, james&mau james&mau 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
james&amp;mau

james&mau
james&amp;mau
james&mau

採用棕紅色的外觀，讓這座貨櫃屋顯得特別熱清洋溢！入口處裝置了透明玻璃門，以提增室內的自然採光。門口擺上一組桌椅，在此可以盡情享受日光浴。

9. 公寓式多層設計

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

你相信貨櫃屋也可以造出有如公寓樓房的多層式設計嗎？來瞧瞧這款非常別緻的代表，它不但可以向上發展，還可以左鄰右舍聚在一起。紅白雙色外觀，時尚亮麗到極點。更棒的是，每戶還都擁有獨立的小陽台！

如果你正在尋找貨櫃屋設計，一定不能錯過以下文章：

低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間

低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

11 間讓你淪陷的低調奢華絕美浴室
喜歡這些低成本的時尚貨櫃屋嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了