鄉下平房: 17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的好居所

在經濟匱乏的時候，平房是最為常見的房屋類型，然而時至今日，人們的經濟狀況比起過往較為改善了，住慣了高樓大廈的我們反而開始懷念起平房的質樸與其給人的踏實感。尤其是如果你想要有朝一日搬到鄉下居住的話，平房更是最佳的選擇。這一次的點子簿為大家整理了17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的鄉間平房，這些平房的風格各異，有些平房甚至以質樸的外觀隱藏了其現代時尚的內在。
誰說住平房是過時的呢? 現在就跟我們一起欣賞這 17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的鄉間平房!
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