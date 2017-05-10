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鄉下平房: 17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的好居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在經濟匱乏的時候，平房是最為常見的房屋類型，然而時至今日，人們的經濟狀況比起過往較為改善了，住慣了高樓大廈的我們反而開始懷念起平房的質樸與其給人的踏實感。尤其是如果你想要有朝一日搬到鄉下居住的話，平房更是最佳的選擇。這一次的點子簿為大家整理了17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的鄉間平房，這些平房的風格各異，有些平房甚至以質樸的外觀隱藏了其現代時尚的內在。

誰說住平房是過時的呢? 現在就跟我們一起欣賞這 17 間讓你清心寡慾，愜意過生活的鄉間平房!

1. 這間平房有潔白的牆面以及灰色的屋瓦，傳統的造型吐露著平實的魅力，而其室內的空間寬敞明亮，顛覆一般人對平房的既定印象。

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SS ARCHITECTS &amp; ENGINEERS

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2. 以灰白咖為主色調，這間平房給人一種親近大地的氣息，而其開放式的廚房是非常棒的設計。

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NAZZ Design Studio

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3. 紅色屋瓦以及美麗的石材營造出質樸的鄉間氣息，而其明亮潔白的室內空間則讓居者舒適自在。

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4. 三合院格局的平房讓人想起爺奶的家，寬敞的嬉戲空間則是這種老建築的智慧。

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山田小草木作場

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山田小草木作場
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5. 鵝黃色的外觀是這間平房的重點，其柔和的調性讓人感到如沐春風。

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6. 雖然說這間平房有著十分傳統的結構，但是室內的裝潢以及設備非常現代，可以提供現代生活所需的舒適與便利性。

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윤성하우징

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7. 紅色的屋瓦在一片綠意中更為顯眼，室內的鮮豔色系則與外觀形成對比，十分活潑，熱力四射。

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ISLA ARQUITETURA, INTERIORES E DESIGN

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8. 淺綠色系的牆面讓人聯想到大自然，十分舒爽，其寬敞的露臺更是最為愜意的戶外空間。

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Vettori Arquitetura

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9. 淺藍色的木板十分可愛，而室內的裝潢更是結合了鄉村與復古的元素，十分可愛。

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Müllers Büro

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10. 灰色與白色系打造而成的外觀十分質樸，是永遠看不膩的經典款式。

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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11. 當你進門之後，這間看似小巧的平房別有洞天，寬敞的戶外空間讓人可以好好享受全家嬉戲的歡樂時光。

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Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

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12. 看似簡單純樸的外觀之下隱藏著非常時尚優雅的靈魂，是在鄉間也想過著品味生活的你的好選擇。

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13. 大地色系的外觀讓人料想不到這間平房的內在是如此驚人，其落地窗的設計讓屋內明亮又透風。

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14. 簡單到不行的外觀讓人可以清心寡慾，寬敞的木頭露臺則是休憩的好場所。

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15. 雖然說結構十分傳統，但這間平房散發著優雅的魅力，室內的裝潢更是訴說著屋主的好品味。

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16. 平房常給人陰暗的印象，然而這間日式的平房採挑高的設計，讓人可以放鬆享受舒適的生活。

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17. 但鵝黃色的外觀讓人感到非常舒服清爽，開放式的廚房則是這間房子的亮點。

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