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12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房

Yungshun Lee Yungshun Lee
E2 House, arQing arQing 廚房
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喜歡烹飪的人對於廚房的要求通常都有一定的水平，希望能在料理的過程中用最方便且省時的方式將美味呈現給眾人。而廚房的風格喜好取決於個人的品味及感受，但擁有中島的廚房，卻是最得料理人歡心的設計。廚房中島的設計讓空間的利用性多了許多可能，不僅僅是烹飪的便利，甚至還能當作簡易的餐廳及吧檯，讓廚房更有生活的樂趣。一起來看看這12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房吧!

1. 純粹自然

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圭侯 洪文諒空間設計

2號‧源

圭侯 洪文諒空間設計
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圭侯 洪文諒空間設計

將戶外的景色延伸到廚房，純白的中島與木製流理台的搭配，讓人造與自然融合的相當純粹。

2. 粗獷工業風

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合觀設計

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間

合觀設計
合觀設計
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以單身男子的理想家居作為概念所設計的工業風廚房，粗獷中也帶了點溫暖的氣息。

3. 廚入山林

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潤澤明亮設計事務所

山林曉居

潤澤明亮設計事務所
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落地窗把山林的美景整個框入室內，質樸中性的色調展現的沉穩靜謐，彷彿讓時間慢了下來。

4. 家庭中心

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六相設計 Phase6

Childlike – House M

六相設計 Phase6
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把廚房當成是開放式空間的主角，讓這裡變成家庭成員互動的最佳場所。

5. 雅緻靜謐

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純粹的材質與色調搭配簡潔的細節設計，營造出雅緻靜謐的空間氛圍，讓做菜也能擁有優雅的感受。

6. 簡約時尚

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乾淨俐落的垂直與水平線條，創造出兼具收納的機能需求及造型設計，簡單的設計增添生活的時尚感。

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7. 寧靜和諧

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水相設計 Waterfrom Design

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水相設計 Waterfrom Design
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地板採用了仿舊復古磚，手工不平整的仿石紋立體面造就特殊的光影變化，廚房中島更擴增了木製的檯面，儼然是座忘記時間存在的小吧檯。

8. 小清新

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GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

金屬感極重的廚具與樸實的木質調中島設計，藉由純白的檯面連結了起來，在這之中似乎能加倍感受食材的新鮮。

9. 獨立開放

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ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

利用天花板的區隔獨立出來的開放式廚房，大理石檯面的設計既簡單又大氣。

10. 食在生活

E2 KITCHEN arQing 廚房
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
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飲食是生活中重要的一環，透過廚房的設計可以感受到對於料理品味的重視，平凡卻又不簡單。

11. 低調溫柔

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Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

廚房毫不張揚的融入生活空間中，彷彿就只是一個再自然不過的空間，低調地展現她的溫柔。

想知道怎麼樣裝修美麗的廚房，你可以請教我們的設計師

12. 現代鄉村風

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Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
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廚房中有眾多熱鬧的元素，無論是地磚廚具到植栽擺設，似乎處處都有驚喜。

想看更多廚房的設計，你也可以參考:19 種適合一房公寓的小廚房設計

書蟲必看！ 8 種讓訪客超吃驚的全牆面書櫃
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