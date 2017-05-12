12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房

喜歡烹飪的人對於廚房的要求通常都有一定的水平，希望能在料理的過程中用最方便且省時的方式將美味呈現給眾人。而廚房的風格喜好取決於個人的品味及感受，但擁有中島的廚房，卻是最得料理人歡心的設計。廚房中島的設計讓空間的利用性多了許多可能，不僅僅是烹飪的便利，甚至還能當作簡易的餐廳及吧檯，讓廚房更有生活的樂趣。一起來看看這12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房吧!