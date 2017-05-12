12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房

喜歡烹飪的人對於廚房的要求通常都有一定的水平，希望能在料理的過程中用最方便且省時的方式將美味呈現給眾人。而廚房的風格喜好取決於個人的品味及感受，但擁有中島的廚房，卻是最得料理人歡心的設計。廚房中島的設計讓空間的利用性多了許多可能，不僅僅是烹飪的便利，甚至還能當作簡易的餐廳及吧檯，讓廚房更有生活的樂趣。一起來看看這12 種讓你省時又省力的超實用中島廚房吧!
將戶外的景色延伸到廚房，純白的中島與木製流理台的搭配，讓人造與自然融合的相當純粹。
把廚房當成是開放式空間的主角，讓這裡變成家庭成員互動的最佳場所。
純粹的材質與色調搭配簡潔的細節設計，營造出雅緻靜謐的空間氛圍，讓做菜也能擁有優雅的感受。
乾淨俐落的垂直與水平線條，創造出兼具收納的機能需求及造型設計，簡單的設計增添生活的時尚感。
地板採用了仿舊復古磚，手工不平整的仿石紋立體面造就特殊的光影變化，廚房中島更擴增了木製的檯面，儼然是座忘記時間存在的小吧檯。
金屬感極重的廚具與樸實的木質調中島設計，藉由純白的檯面連結了起來，在這之中似乎能加倍感受食材的新鮮。
利用天花板的區隔獨立出來的開放式廚房，大理石檯面的設計既簡單又大氣。
廚房毫不張揚的融入生活空間中，彷彿就只是一個再自然不過的空間，低調地展現她的溫柔。
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廚房中有眾多熱鬧的元素，無論是地磚廚具到植栽擺設，似乎處處都有驚喜。
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