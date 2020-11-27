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8 間低成本又堅固耐用的鋼構屋

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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台灣每年的大小地震不斷，然而大部分的住宅卻沒有耐震的效果。當你辛苦存了一筆錢，終於可以蓋一間或是購入一間屬於自己的房子的時候，你當然會希望這間房子能夠多年後依舊屹立不搖。鋼構的房屋非常堅固且耐用，對於想要安心居住在一間房子的屋主來說是非常理想的選擇。除此之外，鋼構屋的類型有非常多種，你可以依照你的預算，與專家討論後選擇最為理想的素材。

這一次的點子簿為大家整理了 8 間低成本又堅固耐用的鋼構屋，這些鋼構屋的造型各異，你一定能從中找到你喜歡的住宅風格。現在就讓我們一起來看看這些美麗的設計吧!

1. 鄉村木屋

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這間鄉村木屋散發著濃濃的美式鄉村建築風，內有 3 房2 廳，其格局非常適合現在小家庭的趨勢，並且十分經濟實惠。

2. 木屋

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鋼構休閒木屋

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這間鋼構木屋可以依照屋主的喜好以及預算客製化，因此房屋的外形絕對不會淪於制式化，而房子除了堅固之外還非常美觀。

3. 移動式的鋼構住宅

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這間移動式的鋼構住宅結合貨櫃結構與鋼構屋概念，整間房子都具防水隔熱效能、抗颱抗震，是專為台灣氣候地形量身打造的理想住宅。除此之外， 專利外推結構設計、客製化坪數需求，能夠幫你一圓擁有渡假別墅的夢想。

4. 堅固又環保

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由來自台日的專家們所興建的鋼骨住宅運用結構通氣、外斷熱設計，使得每一棟房子都成為高效能的被動式住宅。雙層壁、雙層屋頂、雙層low-e玻璃的設計，可達到斷熱、省能、隔音、零壁癌的優越性能，再搭配 24 小時機械式換氣系統提高屋內的空氣品質營造健康的居住環境。屋體材料拆解後約 80% 均可回收再利用讓工地減廢減少對地球的汙染，創立環保住宅的典範。

鋼構屋的功能性

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堅固耐用的鋼構屋，對需要注意抗震與風災的台灣，是很受歡迎的建物形式。

5. 積木屋

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積木屋

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這間積木屋的結構採用鋼骨結構，樓板及牆採用乾式構造，因此強度皆優於貨櫃屋。物理環境則選擇良好的通風及採光、遮陽、節能減碳、太陽能、避雷、安全管理氣統的空間。

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6. 有大片迴廊的鋼構木屋

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自地自建-鋼構木屋農舍

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這間一層樓的鋼構木有大片的迴廊，不僅有走道的功能，還可以成為一個小型的戶外休憩場所。

7. 魔法瓶般的住宅

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斷熱氣密高效節能─魔法瓶住宅

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專家引進了魔法瓶住宅工法，也稱作新日鐵住金耐震鋼骨住宅超級框組壁工法，不僅耐震8.2級，又具隔音、隔熱、零壁癌、24小時換氣及冬暖夏涼的特性，屋主可以住的舒適又健康。這樣的住宅不僅引領健康節能居住新趨勢，甚至還可對抗極端氣候，而且耐久高達 75~90 年甚至 100 年，所以在日本又稱為「三世代住宅」。

永續住宅

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住宅並不是幾年的計畫，而是幾十年、影響數代的長遠規劃。除了自身的理想居住型態，最好也可考慮到周邊環境與社區生活營造。

8. 行動木屋

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專家們非常能體會台灣住戶對於房子抗震度的重視，因此這間行動的木屋除了講求輕盈感的建材之外，還採用混凝土且有彈性的結構，而行動木屋的鋼構的回復性也能大幅度減低震後的破壞力。

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