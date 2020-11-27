台灣每年的大小地震不斷，然而大部分的住宅卻沒有耐震的效果。當你辛苦存了一筆錢，終於可以蓋一間或是購入一間屬於自己的房子的時候，你當然會希望這間房子能夠多年後依舊屹立不搖。鋼構的房屋非常堅固且耐用，對於想要安心居住在一間房子的屋主來說是非常理想的選擇。除此之外，鋼構屋的類型有非常多種，你可以依照你的預算，與專家討論後選擇最為理想的素材。

這一次的點子簿為大家整理了 8 間低成本又堅固耐用的鋼構屋，這些鋼構屋的造型各異，你一定能從中找到你喜歡的住宅風格。現在就讓我們一起來看看這些美麗的設計吧!