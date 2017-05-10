獨棟住宅: 一個擁有天窗的簡約奢華居所

每個人夢想中的理想住家，風格可能都不一樣。你或許嚮往住在郊區可以自由呼吸的簡約住家，也或許你更喜歡都會中極致奢華的豪宅。現在兩種心願可以同時實現了！建築師發揮絕頂設計功力，造出了這一座寬敞優雅且極具質感的住宅，別具巧思的空間設計讓你身處其中，不會被奢華的裝潢壓得透不過氣來。開敞明亮的起居環境，讓你隨時可以呼吸到自由自在的新鮮空氣。如此夢幻的建築極品，立刻一起來參觀！