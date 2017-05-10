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獨棟住宅: 一個擁有天窗的簡約奢華居所

Genie Chien Genie Chien
GG邸, Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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每個人夢想中的理想住家，風格可能都不一樣。你或許嚮往住在郊區可以自由呼吸的簡約住家，也或許你更喜歡都會中極致奢華的豪宅。現在兩種心願可以同時實現了！建築師發揮絕頂設計功力，造出了這一座寬敞優雅且極具質感的住宅，別具巧思的空間設計讓你身處其中，不會被奢華的裝潢壓得透不過氣來。開敞明亮的起居環境，讓你隨時可以呼吸到自由自在的新鮮空氣。如此夢幻的建築極品，立刻一起來參觀！

豪華氣派客廳

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Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ

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進到這座客廳，任何人都會一眼就被它恢宏氣派的觀感所吸引！以黑、白、灰三種顏色為主調，搭配時尚豪華傢俱，呈現出高貴典雅的氣質。如此卓然不凡的設計，讓人一見就傾心～

另一個角度

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轉個角度來看看，更能欣賞到細節的美感。白色的天花板和地板，搭配灰色系地毯，黑色個人座椅與白色長沙發及木質咖啡桌構成鮮明的對比。周圍的百葉門窗設計，讓戶外清新空氣源源不絕透入室內，美得令人心醉～

影音室

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這處影音室擁有極致視聽娛樂的配備！木頭地板上鋪設著地毯，搭配深色舒適沙發和抱枕，柔和的燈光打造出仿如五星級電影院的饗宴！

廚房兼餐廳

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這處集合廚房及餐廳設施的空間打破一切陳規，將烹飪和用餐環境擺在開放式的空間裡。在這裡作菜和享受美食的同時，可以呼吸到新鮮的空氣，庭前的水池和植栽更將大自然帶進了生活起居中！

現代風臥室

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這間臥室設計得相當不同凡響！木頭地板和混凝土牆壁營造出粗獷的美感，大片的玻璃門和開敞的房門口，讓室內與室外融合為一。開放式空間以粉色系為主調，再以黑色勾勒出現代感風格，絕美的質感令人看到目不轉睛！

浴室

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充滿綠意和芬多睛的浴室，讓你一踏進來就不想離去！黑白雙色浴缸，搭配石材地板、混凝土牆面和木頭踏板，空間中佈滿大片的常綠闊葉木，在此沐浴猶如徜徉在亞馬遜森林～

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洗手檯

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極具原始風格的洗手檯，擁有絕美的質感。隔著木頭製造的格欄，可以欣賞到室外的綠意。牆壁採用帶有美麗紋理的木質板面，與地面鵝卵石構成完美的呼應。

住宅外觀

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步出戶外來看看這棟住宅的外觀，你會再一次被它的美麗氣派所震撼！黑、白、灰構成的大戶氣質彰顯無遺，搭配門外的粗獷石牆和滿眼綠意，令你不覺佇足欣賞不忍驟離～

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