13 張圖為你示範沙發與餐廳間最完美的距離

客廳與餐廳，可以說是每個家庭最重要的生活空間。不論你是大家庭成員，或是小家庭，甚至是單身貴族，只要這兩處空間齊備，就能在自家天地裡享有便利的生活。想要打造這樣的空間其實很簡單，與其為了不同功能築起阻礙動線的牆壁，不如讓它們同處一室，共享同一空間。只要經過細心規劃，從沙發到餐桌之間保有完美的距離，就能在享受高效率生活的同時，還擁有極具風格的居家氛圍。現在就一起來參觀 13 個最佳典範吧！
以現代休閒禪風設計為概念，客廳與餐廳之間保持著恰到好處的距離。空間中以木皮營造出溫潤的視覺層次，傳遞出完美和諧的比例。
採用北歐風格打造的多功能空間，白色舒適沙發與木質餐桌椅之間，隔著一條通道寬的距離。生活就該如此輕盈自在，有點黏又不太黏，才是空間設計的王道！
家的風格不該被定義，拿掉起居功能間的界線，生活於是變成一種不著痕跡的美學。從船型的沙發划向呈放美食的餐桌，你是生活的舟子，正向供應生命能源的方向靠岸～
湛藍色的沙發充滿了舒適慵懶的氛圍，書籍、抱枕、飲料，太多的理由讓你身陷成為沙發馬鈴薯的危險。幸好，只隔著一條小小走道，你便可以觸及木質打造的用餐區，免去忍飢挨餓的折磨。
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從廚房轉出來，到客廳沙發之間，只要擺上餐桌椅，就成了簡單便利的餐廳。用餐區塊就該以活潑的色彩來促進食欲，紅、橙、白的混搭，保證讓你胃口大開！
採用蛇紋石材特殊的紋理與顏色塊體的拼貼變化，讓這處餐廳兼客廳的空間變得吸睛無比！仿日式岩燒石材的肌理，不僅帶來震攝的視覺效果，更形塑出空間中的焦點印象～
設計師將原始質材轉化為空間的設計語彙，木紋肌理、粗獷感石材，搭配義大利進口磚，成為極具風格的外衣，成功地襯托出家居的高質感！
木頭地板、牆壁、餐桌椅，熱愛原木風格的你，一定會衷心愛上這處空間！頂上的造型燈散發出奇趣的氛圍，每頓晚餐都成了中秋夜饗宴！
設計師規劃出複層式空間，以滿足家有 3 名成員的小家庭在此生活。簡約的沙發和小几旁邊，就是可供用餐和閱讀工作的桌椅，起居機能發揮到極致！
以木頭為主調的這座生活空間，融合了客廳和餐廳的功能。木質散發出溫暖氣質，在充沛的自然光線映照下，營造出極為健康舒適的氛圍。
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