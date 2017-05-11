13 張圖為你示範沙發與餐廳間最完美的距離

客廳與餐廳，可以說是每個家庭最重要的生活空間。不論你是大家庭成員，或是小家庭，甚至是單身貴族，只要這兩處空間齊備，就能在自家天地裡享有便利的生活。想要打造這樣的空間其實很簡單，與其為了不同功能築起阻礙動線的牆壁，不如讓它們同處一室，共享同一空間。只要經過細心規劃，從沙發到餐桌之間保有完美的距離，就能在享受高效率生活的同時，還擁有極具風格的居家氛圍。現在就一起來參觀 13 個最佳典範吧！