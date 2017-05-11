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13 張圖為你示範沙發與餐廳間最完美的距離

Genie Chien Genie Chien
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客廳與餐廳，可以說是每個家庭最重要的生活空間。不論你是大家庭成員，或是小家庭，甚至是單身貴族，只要這兩處空間齊備，就能在自家天地裡享有便利的生活。想要打造這樣的空間其實很簡單，與其為了不同功能築起阻礙動線的牆壁，不如讓它們同處一室，共享同一空間。只要經過細心規劃，從沙發到餐桌之間保有完美的距離，就能在享受高效率生活的同時，還擁有極具風格的居家氛圍。現在就一起來參觀 13 個最佳典範吧！

1. 禪風概念的設計

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瓦悅設計有限公司

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以現代休閒禪風設計為概念，客廳與餐廳之間保持著恰到好處的距離。空間中以木皮營造出溫潤的視覺層次，傳遞出完美和諧的比例。

2. 北歐風格

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採用北歐風格打造的多功能空間，白色舒適沙發與木質餐桌椅之間，隔著一條通道寬的距離。生活就該如此輕盈自在，有點黏又不太黏，才是空間設計的王道！

3. 生活美學感

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家的風格不該被定義，拿掉起居功能間的界線，生活於是變成一種不著痕跡的美學。從船型的沙發划向呈放美食的餐桌，你是生活的舟子，正向供應生命能源的方向靠岸～

4. 藍色靚絕款

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千綵胤空間設計

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湛藍色的沙發充滿了舒適慵懶的氛圍，書籍、抱枕、飲料，太多的理由讓你身陷成為沙發馬鈴薯的危險。幸好，只隔著一條小小走道，你便可以觸及木質打造的用餐區，免去忍飢挨餓的折磨。

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5. 溫馨精巧款

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沐朋設計

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沐朋設計
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從沙發到餐桌，只有一步之遙。桌上漂亮的燈飾和美麗的瓶花，讓用餐的心情更佳。吃飽飯後，再挪幾步便觸及臥室，這樣的設計當真是懶骨頭的夢想！

6. 運用空間的設計

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MAP HOUSE

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廚房轉出來，到客廳沙發之間，只要擺上餐桌椅，就成了簡單便利的餐廳。用餐區塊就該以活潑的色彩來促進食欲，紅、橙、白的混搭，保證讓你胃口大開！

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7. 現代日式風

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採用蛇紋石材特殊的紋理與顏色塊體的拼貼變化，讓這處餐廳兼客廳的空間變得吸睛無比！仿日式岩燒石材的肌理，不僅帶來震攝的視覺效果，更形塑出空間中的焦點印象～

8. 極簡風設計

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思維空間設計
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運用平面烤漆、鐵件和超耐磨木地板的空間，簡單樸實的設計，便營造出超美的生活質感。牆上的球型窗口，是空間中最吸睛的焦點！

9. 高質感設計

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星葉室內裝修有限公司
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設計師將原始質材轉化為空間的設計語彙，木紋肌理、粗獷感石材，搭配義大利進口磚，成為極具風格的外衣，成功地襯托出家居的高質感！

10. 木質的魅力

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木頭地板、牆壁、餐桌椅，熱愛原木風格的你，一定會衷心愛上這處空間！頂上的造型燈散發出奇趣的氛圍，每頓晚餐都成了中秋夜饗宴！

11. 三合一空間

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將客廳、餐廳及廚房壓縮在同一空間裡，經過精心規劃設計，動線與採光都流暢無比，不僅具備強大的收納功能，生活也更有連貫性了！

12. 1+1 複層趣

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設計師規劃出複層式空間，以滿足家有 3 名成員的小家庭在此生活。簡約的沙發和小几旁邊，就是可供用餐和閱讀工作的桌椅，起居機能發揮到極致！

13. 日式健康屋設計

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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以木頭為主調的這座生活空間，融合了客廳和餐廳的功能。木質散發出溫暖氣質，在充沛的自然光線映照下，營造出極為健康舒適的氛圍。

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