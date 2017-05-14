小空間可以這樣做:狹小空間的家具選擇

都市生活總是沒法讓人擁有廣大的地坪數來對自己的居家生活作夢想中的規劃，房價高漲的時代，蝸居生活已然成為一種常態，所以怎麼樣發揮小空間的價值，就成為了現代生活的一門學問了。想要更精采的運用自家的狹小空間，那最重要的必然是家具的挑選，這次點子簿就要介紹8個狹小空間的家具選擇，讓小空間也能兼顧機能與舒適。
當臥室空間狹小時，我們可以將空間利用垂直化，在這裡床的上部空間就做成了衣櫃的設計，而這樣的設計降低了天花板的高度也增加了休憩時的安全感。
沙發的出現最容易產生讓人放鬆的觀感，所以儘管你的休憩空間較為窄小，也要擺進一張小沙發，小空間裡也能有慵懶的暖意。
廚房中所需要的收納空間是最吃重的，因此合適的置物架式廚房裡相當重要的東西，無論是DIY或是現成品，讓你的廚房擁有一座合適的貨架吧!
就算空間狹小，在門前有玄關的規劃可以讓生活更有質感，利用簡單的收納鞋櫃，就可以替出入門口時帶來更多不同的生活情趣，例如放個小盆栽或香氛瓶。
想讓孩子的生活更有樂趣，那你可以利用大箱子的組合替孩子做這樣的小屋設計，小小的空間也能提供給孩子遊戲及學習的樂趣。
像這樣具設計感的小書桌搭配合適的照明，小巧的書房也能相當有質感。
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小空間中不見得容納得了一個大衣櫃，這時候一個小小的木架，就可以拿來當作壁櫥使用，而且不同的分層可以有不同的存放分類，方便又具時尚感。
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