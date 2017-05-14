小空間可以這樣做:狹小空間的家具選擇

都市生活總是沒法讓人擁有廣大的地坪數來對自己的居家生活作夢想中的規劃，房價高漲的時代，蝸居生活已然成為一種常態，所以怎麼樣發揮小空間的價值，就成為了現代生活的一門學問了。想要更精采的運用自家的狹小空間，那最重要的必然是家具的挑選，這次點子簿就要介紹8個狹小空間的家具選擇，讓小空間也能兼顧機能與舒適。