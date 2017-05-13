9 間超明亮又通風的通透系浴室

浴室是家居中的獨立空間，它的設計提案可以跟房子的整體設計採用完全不同的方向，從而在住宅裡創建不同的風格和氣氛。對於生活忙碌的城市人而言，一個設備齊全、乾淨舒適和清新自然的衛浴間設計是非常的重要，它是一個讓人放鬆休息的私人空間。所以今天我們為大家介紹一個浴室為題的專題，找到了 7 間明亮又通風的通透系衛浴間，給大家參考一下。
這個衛浴間採用了簡約清新的設計，色彩繽紛的小花和青綠色的盆裁跟純白的建材形成了強烈的對比，美麗的配搭讓空間充滿了活力，真是讓人格外精神。
為了採集充足的光線，浴室的天花使用了通透的玻璃窗設計，太陽的光線照耀了浴缸下的鵝卵石配上兩旁的小植物，真是太舒適了！
昏黃的燈光跟柔和的日光微微地照在樟木的建材上，衛浴設計師再配上大地色的窗紗，就顯得更浪漫了！
淋浴間採用的通透設計讓衛浴間的空間感增加，加上簡約的擺設和裝潢也節省了不少空間，在單調的設計上採用了簡單的石材和木材鋪設，讓空間瞬間變時尚。
廣闊的露臺外邊就是無盡的海景，直接連貫著室內的浴室，雖然設備簡單，但是面對著如此美麗寬敞的景觀，其他都不需要了，真是一個浸浴的好地方！
這個浴室的設計就像溫室一樣種滿了青翠的植物，它的坪數雖少但是設備齊全，通透的窗戶把戶外和室內連接，充滿了大自然的風味，喜歡大自然的你可以參考一下哦！
這個浴室的格局是一個長形的設計，室內設計師為了善用空間，利用玻璃分隔空間，加上後方的開放式窗戶，浴間瞬間明亮起來，更可以變成水療的地方呢！
簡約的設計可能給人一種死氣沉沉的感覺，但只要找上磁磚工匠採用獨特的瓷磚鋪設牆壁，就可以創建出一個美麗動人的衛浴間了！