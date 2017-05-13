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9 間超明亮又通風的通透系浴室

Tarsier Tarsier
熱海の別荘, 井上洋介建築研究所 井上洋介建築研究所 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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浴室是家居中的獨立空間，它的設計提案可以跟房子的整體設計採用完全不同的方向，從而在住宅裡創建不同的風格和氣氛。對於生活忙碌的城市人而言，一個設備齊全、乾淨舒適和清新自然的衛浴間設計是非常的重要，它是一個讓人放鬆休息的私人空間。所以今天我們為大家介紹一個浴室為題的專題，找到了 7 間明亮又通風的通透系衛浴間，給大家參考一下。

1. 充滿活力的小清新

CASA DA HORTA, MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

這個衛浴間採用了簡約清新的設計，色彩繽紛的小花和青綠色的盆裁跟純白的建材形成了強烈的對比，美麗的配搭讓空間充滿了活力，真是讓人格外精神。

2. 平靜和諧的和風設計

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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這個長形的浴室使用了落地玻璃的窗戶，通透明亮的設計讓衛浴間的空間感大增，戶外的盆景配上木造的建材，給人一種平靜和諧的感覺，非常適合浸浴。

3. 明亮時尚的浴室設計

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

為了採集充足的光線，浴室的天花使用了通透的玻璃窗設計，太陽的光線照耀了浴缸下的鵝卵石配上兩旁的小植物，真是太舒適了！

4. 昏黃浪漫的設計

Charlet Kitzbühel Sleeping, Raumkonzepte Peter Buchberger Raumkonzepte Peter Buchberger 浴室
Raumkonzepte Peter Buchberger

Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger

昏黃的燈光跟柔和的日光微微地照在樟木的建材上，衛浴設計師再配上大地色的窗紗，就顯得更浪漫了！

5. 格局創新的衛浴間

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta 浴室
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

淋浴間採用的通透設計讓衛浴間的空間感增加，加上簡約的擺設和裝潢也節省了不少空間，在單調的設計上採用了簡單的石材和木材鋪設，讓空間瞬間變時尚。

6. 廣闊露臺：開放式浴場

熱海の別荘, 井上洋介建築研究所 井上洋介建築研究所 現代浴室設計點子、靈感&圖片
井上洋介建築研究所

井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所

廣闊的露臺外邊就是無盡的海景，直接連貫著室內的浴室，雖然設備簡單，但是面對著如此美麗寬敞的景觀，其他都不需要了，真是一個浸浴的好地方！

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7. 溫室中的衛浴間

犬と暮らす中庭の家, 藤井伸介建築設計室 藤井伸介建築設計室 現代浴室設計點子、靈感&圖片
藤井伸介建築設計室

藤井伸介建築設計室
藤井伸介建築設計室
藤井伸介建築設計室

這個浴室的設計就像溫室一樣種滿了青翠的植物，它的坪數雖少但是設備齊全，通透的窗戶把戶外和室內連接，充滿了大自然的風味，喜歡大自然的你可以參考一下哦！

8. 長形的浴室設計

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
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這個浴室的格局是一個長形的設計，室內設計師為了善用空間，利用玻璃分隔空間，加上後方的開放式窗戶，浴間瞬間明亮起來，更可以變成水療的地方呢！

9. 瓷磚鋪設的浴室

関町北の家, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ 浴室
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

簡約的設計可能給人一種死氣沉沉的感覺，但只要找上磁磚工匠採用獨特的瓷磚鋪設牆壁，就可以創建出一個美麗動人的衛浴間了！

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