30 年老屋翻新: 一個帶有高貴感的時尚居所

30 年的老屋是否有重生的機會呢? 當你望著殘破的室內狀態時，你可能會感到絕望，並且無法想像一個破舊的物品能夠有新希望。如果你是這樣想的話，這一次的點子簿將會改變你的既定印象。我們要帶你欣賞一間 30 年老屋的翻新案，這間老公寓在專家出馬之前的狀態不到過於驚悚，然而過時的家具以及陰暗的室內氛圍讓人感覺不到任何雀躍之情，更別說居住在這樣的地方有多麼讓人感到沮喪了。幸好專家們出馬拯救，將老公寓徹底翻修，打造出一間高貴時尚的現代居所。
如果你正打算要徹底改造家中的老屋的話，現在就讓我們一起欣賞這間老屋翻新案，一起從中找尋更多適合你的靈感吧!
改造前的臥室非常陰暗，而過時的梳妝台更讓人感受到時代感。在這樣的空間中應該很難一夜好眠吧?
改造後的臥室可謂煥然一新。不僅整體的空間感更佳，室內裝潢也非常現代時尚。
除了明亮度以及空間感改善了，專家所選用的家具也更能符合現代人的品味以及需求。
改造前的客廳的牆面疏於照料，因此讓室內更加陰暗，毫無生氣。與臥室一樣，客廳的家具也跟不上潮流，無法讓訪客驚豔。
改造後的客廳散發著高貴的氣息，尤其是電視牆美麗的紋路，以及獨特造型的屏風。
改造後的客廳利用照明讓室內的氣氛更好，而牆面的弧形線條也讓客廳更有造型感。
專家採用開放式的設計，讓客廳以及用餐區無隔閡，因此空間感也更好。為了讓面積不大的公寓能夠保持寬敞，專家利用壁紙，巧妙地劃分出生活領域。
客廳與臥室之間的走道成為了小型的辦公區，是善用小空間的最佳典範。
改造前的玄關一點也不像是會把好運迎進門，需要改善明亮度。
改造後的玄關寬敞又明亮，而造型獨特的屏風則巧妙地劃分出入口以及起居空間。改造後的玄關一定能為屋主帶來滾滾的財運吧!