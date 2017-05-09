30 年老屋翻新: 一個帶有高貴感的時尚居所

30 年的老屋是否有重生的機會呢? 當你望著殘破的室內狀態時，你可能會感到絕望，並且無法想像一個破舊的物品能夠有新希望。如果你是這樣想的話，這一次的點子簿將會改變你的既定印象。我們要帶你欣賞一間 30 年老屋的翻新案，這間老公寓在專家出馬之前的狀態不到過於驚悚，然而過時的家具以及陰暗的室內氛圍讓人感覺不到任何雀躍之情，更別說居住在這樣的地方有多麼讓人感到沮喪了。幸好專家們出馬拯救，將老公寓徹底翻修，打造出一間高貴時尚的現代居所。

如果你正打算要徹底改造家中的老屋的話，現在就讓我們一起欣賞這間老屋翻新案，一起從中找尋更多適合你的靈感吧!