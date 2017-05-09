低預算的好選擇: 一間三房兩衛浴的絕佳鄉間住家

如果你的家庭人數頗多，而你想要在有限的預算之下替全家人打造一個專屬於你們的家庭住宅的話，今天所要介紹的鄉間住宅非常適合你。這間鄉間住宅含有三房，兩衛浴以及寬敞的起居空間，是大人小孩都能和樂生活的理想居所。
這間鄉間住宅有傳統的外觀，散發著質樸的氣息，而室內的裝潢以及設備則十分現代，能夠提供給居住的人現代生活的舒適與便利性。除此之外，擁有大片的草坪也是其最令人稱羨的特點。
現在就出發欣賞這一間三房兩衛浴的絕佳鄉間住家，從中找靈感吧!
這間房子有傳統鄉間住宅的屋瓦，其結構散發著濃厚的鄉村氣息，質樸的味道非常好親近，沒有距離感。
雖然說房子的基本結構是傳統的路線，但是專家規劃了多扇的落地窗以及玻璃拉門，為房子增添現代的元素。玻璃拉門外的露臺連結了綠油油的草坪，屋主不用擔心曝曬在陽光之下，依舊可以享受戶外的氣息與景致。而當孩子們在草坪上奔跑的時候，家長可以待在露臺上喝茶，一邊注意孩子們的狀態，非常理想。
為了讓室內洋溢著自然光，專家規劃了多扇的天窗，因此家中的每個角落都能夠沐浴在溫暖的陽光下。
而從這個角度你可以發現這間鄉間住宅完美地融合在周遭的景物中，而其深咖啡色的屋頂也在綠意的襯托之下更為顯眼。
現在讓我們來看看室內的廚房設計。
中島式的廚房開放感非常棒，而光亮的材質看起來整潔之外又好整理。中島除了能夠當作流理台使用之外，還能作為吧檯桌，功能性非常強。廚房一般給人的印象都是較為陰暗，但是專家在廚房旁邊規劃了大片的窗戶，因此屋主可以在明亮的日照之下盡情地享受為家人做料理的美好時光。
這個家的壁爐除了可以替冬日帶來溫暖之外，還增添了更多鄉村的元素。
雖然說壁爐本身傳達了鄉村風情，但是其結構則帶有現代建築之美，讓人可以感受到傳統與現代所擦出的火花。
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