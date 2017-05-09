低預算的好選擇: 一間三房兩衛浴的絕佳鄉間住家

如果你的家庭人數頗多，而你想要在有限的預算之下替全家人打造一個專屬於你們的家庭住宅的話，今天所要介紹的鄉間住宅非常適合你。這間鄉間住宅含有三房，兩衛浴以及寬敞的起居空間，是大人小孩都能和樂生活的理想居所。

這間鄉間住宅有傳統的外觀，散發著質樸的氣息，而室內的裝潢以及設備則十分現代，能夠提供給居住的人現代生活的舒適與便利性。除此之外，擁有大片的草坪也是其最令人稱羨的特點。

現在就出發欣賞這一間三房兩衛浴的絕佳鄉間住家，從中找靈感吧!