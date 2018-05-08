狹長形老屋翻新: 有天井與大面落地窗的溫馨住家

來自合觀設計的專家們認為，讓居住在都市的現代人在家就能親近戶外的景色，感受明亮的採光，是現代建築一項不可或缺的設計環節。專家們抱持這樣的理念重新裝修這間狹長屋，讓改造後的每個角落能夠沐浴在溫暖的陽光之中。

從外觀上來看，專家選用了簡單的灰白色系，搭配乾淨俐落的線條，打造出現代感十足的獨棟厝。