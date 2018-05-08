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狹長形老屋翻新: 有天井與大面落地窗的溫馨住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅, 合觀設計 合觀設計 現代風玄關、走廊與階梯
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設計位在狹長建地上的長形屋已是一項艱難的挑戰，更別說還是已高齡 30 的長形老屋 ! 台灣的老屋通常都有動線以及採光不佳的問題，因此如果要讓現代人住得舒適的話，改造時便要著重於這兩個問題下手。這一次的點子簿要介紹的是位在台中市西區的一間 30 年狹長屋的翻修案，為了改善原本長形屋中採光不良的問題，設計師在屋頂開天窗，並調整樓梯的方位，成功地引入光線，打造穿透感的樓梯。而老屋原本只有一間套房，為了符合居者的需求，設計師特地規劃了三間套房，讓全家人住起來更舒適。

長形屋

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合觀設計

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合觀設計
合觀設計
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來自合觀設計的專家們認為，讓居住在都市的現代人在家就能親近戶外的景色，感受明亮的採光，是現代建築一項不可或缺的設計環節。專家們抱持這樣的理念重新裝修這間狹長屋，讓改造後的每個角落能夠沐浴在溫暖的陽光之中。

從外觀上來看，專家選用了簡單的灰白色系，搭配乾淨俐落的線條，打造出現代感十足的獨棟厝。

客廳

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客廳的電視牆以深色木皮作為牆面的建材，替空間增添沉穩的調性，也十分適合混搭風格的氛圍。

收納櫃

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木頭的收納櫃美觀又能為室內帶來溫度。

樓梯

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樓梯的線條讓這個區塊不僅有連結樓層的用途，更成為家中令人想要駐足欣賞的藝術品。

浴室

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專家們將浴室塑造成湯屋的感覺，空間搭配深色的建材、穿透式的淋浴間結合花灑的設計，加上可以親子共浴的大浴缸，是最適合一家人的現代湯屋。

天井

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天井式的設計讓屋外的光線能帶進屋內，解決原本老屋陰暗樓梯光線不佳的問題。當陽光灑入屋內時，光與影互相在樓梯交錯，便是屋內最美麗的一個角落。

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餐廳與廚房

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走進餐廳與廚房區域，你會被整面漆上鮮黃色的牆吸引。這樣的色系給人一種活潑與歡樂的感覺，也格外適合有小孩的屋主一家。用鮮艷的顏色激發孩子的創意是相當貼心的設計。

臥室

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合觀設計

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選用淡雅色系，沒有繁雜的家飾品或是家具的臥室讓居者更能靜下心來好好休息。

淋浴間

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合觀設計

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乾溼分離的浴室對於氣候潮濕的台灣來說是最為理想的設計，對於屋主來說也更好維護整理。

樓梯間

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美麗的光影透過樓梯照射在家中的角落。

另外一個小客廳

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專家利用寬敞的走廊，打造出一個較具有隱密感的小客廳。

延伸閱讀: 14 間台灣製造的的絕美現代住宅

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