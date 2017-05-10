8 張圖教你以低成本佈置一個愜意的露臺

你的家裡有一個幾乎空無一物的露臺嗎? 這樣的露臺其實最有潛力成為一個舒適又有風格的休憩空間。這一次的點子簿我們就要以 8 張圖，教你以低成本，從無到有佈置一個愜意的露臺。你可以發現不假他人之手，佈置露臺的好處是你可以混搭你喜歡的家具以及不同的元素，藉此營造出一個特色獨具的戶外休憩空間。

現在就讓我們出發欣賞這 8 張圖，從中為你自己的露臺找到適合的靈感吧!