8 張圖教你以低成本佈置一個愜意的露臺

你的家裡有一個幾乎空無一物的露臺嗎? 這樣的露臺其實最有潛力成為一個舒適又有風格的休憩空間。這一次的點子簿我們就要以 8 張圖，教你以低成本，從無到有佈置一個愜意的露臺。你可以發現不假他人之手，佈置露臺的好處是你可以混搭你喜歡的家具以及不同的元素，藉此營造出一個特色獨具的戶外休憩空間。
現在就讓我們出發欣賞這 8 張圖，從中為你自己的露臺找到適合的靈感吧!
佈置前的露臺幾乎沒有任何的裝飾以及家具，並且淪為曬衣場，讓人感到惋惜!
佈置前的露臺的另一端擺放了單調無趣的餐桌椅，雖然勉強可以在此用餐，但是卻沒有任何的特色可言。
選購好了心儀的沙發座椅以及咖啡桌後，現在要開始把它們擺放在木頭甲板上。
光是擺放藤製的座椅也許還是有點乏味，因此屋主特地添購了自己喜歡的圖樣的抱枕，將它們隨意地擺放在座椅以及木頭地板上。
光是有家具似乎還是顯得毫無生氣，因此這個時候植物盆栽就更為重要了。你可以選擇你喜歡的花或是植物盆栽，將他們隨意地擺放在座椅之間，既能讓露臺更有風味，成本還非常低。
在露臺的另外一邊，屋主擺放了個性十足的餐桌以及餐椅，並且大膽地在餐桌上放置了不同形體的花瓶，讓綠意爬上餐桌。除此之外，餐桌上方的天花板懸掛了特色吊燈，成功地打造出一個像是非常有風格且愜意的戶外用餐區。
從可以或坐或躺的愜意沙發區到可以享受佳餚的用餐區，僅是利用簡單家具，這個戶外露臺就變了一個樣。
喜歡這個設計嗎? 我們的專家很樂意協助你!
從這張圖中你可以發現色系的搭配有多麼地和諧，大地的色系與木頭牆面以及地板非常搭，並且給人一種清新的舒適感。