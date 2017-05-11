8 種美麗的日式中庭設計

日式設計總是具有獨特的美感，無論是傳統和風設計抑或是現代日式簡約風都同樣迷人。而日式中庭這種設計跟傳統中式三合院、四合院的天井有同曲異工之妙，兩者都能有效提升室內採光與通風。而前者更強調綠化元素，一個富有美感的花圃是打造日式中庭的必備要點。
而今天homify將會為大家帶來8種美麗的日式中庭設計，讓大家把迷人的和風風格帶進屋內！
四周都被水泥牆圍起來的中庭就好像是一個最私人的秘密花園一樣，讓人能呼吸新鮮空氣與感受陽光的同時，不必擔心隱私的問題。
我們眼前這個日式中庭的獨特之處當然就是設計師處理地板的方式了！平整的小草皮上鋪有水泥地板與砂石，富有趣味的、不規則的排列方式真的讓人想起俄羅斯方塊呢！
在中庭種植線條優美的綠樹，讓它們的林蔭為你打造出一個最舒適、最療癒的休閒空間吧！
楓樹的葉子總是帶有浪漫醉人的美麗色調，不需要其他植物多加修飾，它們本身就是充滿美感的主角。這種一枝獨秀的植物非常適合強調簡約的日式庭院設計，在柔和燈光照射下顯得更美！
這個不以植物作為主角，反倒而以木板和圓石作為焦點的日式庭院，整體給人一種乾淨俐落的視覺效果，並充滿了現代建築一直所追求清新感呢！
有別於一貫以植物為重要的日式設計，我們眼前的這個中庭選擇以個人風格為首，植物為輔——紅、白、棕三色相間的地磚給人一種與別不同的觀感，看起來富有時尚感，同時亦能跟室內的裝潢相互配合。而這種鋪有地磚的設計還有一個最大的好處，就是打理或清潔比起傳統設有花圃的中庭來得輕易！
或者你可以試著把中庭花園以玻璃窗和門圍起來，打造一個360度無死角的、獨特的和茂密翠綠的室內溫室喔！
最後我們來參觀的這個庭院非常值得我們參考，因為迷你的尺寸以及簡潔的風格最適合寸金尺土的現代都市呢！
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