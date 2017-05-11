8 種美麗的日式中庭設計

日式設計總是具有獨特的美感，無論是傳統和風設計抑或是現代日式簡約風都同樣迷人。而日式中庭這種設計跟傳統中式三合院、四合院的天井有同曲異工之妙，兩者都能有效提升室內採光與通風。而前者更強調綠化元素，一個富有美感的花圃是打造日式中庭的必備要點。

而今天homify將會為大家帶來8種美麗的日式中庭設計，讓大家把迷人的和風風格帶進屋內！