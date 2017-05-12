書蟲必看！ 8 種讓訪客超吃驚的全牆面書櫃

對你來說，居家的設備中，有什麼是你認為不可或缺的呢？客廳、餐廳、廚房都可以打通，共處在同一個開放式空間。浴室、臥房也可以視個人需求，客難一點簡約打造，同樣可以應付日常的需求。但如果你是熱愛閱讀的人，你一定非常渴望擁有足夠的空間來儲放你心愛的藏書，此時，家中如有一面空出來不用的牆壁，就可以把它裝潢成一個全牆面的書櫃，它不僅是你的私人圖書館，更是供你沈醉書香的完美樂園。現在就一起來參觀我們為你蒐集的 8 款極品吧！
驚訝吧？設計師居然在這個挑高的空間裡，運用一堵牆面打造成一整面的書櫃！超級驚人的容量可供你儲放超多的書籍。它不但讓你坐享讀書之樂，更讓你爬高爬低，有助健身喔！
這座客廳設計得非常有藝術風，利用整片牆壁打造出來的超高層架，開放式空間可以擺放多種多樣的書籍和飾品，讓你忍不住要炫耀一下自己豐富的收藏！
這座書櫃已超乎尋常的格局，超長型構造猶如一座長廊般綿延到盡頭！數量驚人的方格外觀一致，但裡頭卻可以隨興擺放各種書籍和用品，功能性多到超乎你想像！
留學日本的女主人對於具有禪境意象的語彙和元素很是喜愛，設計師在規劃時特別採用實木為主要材質，建構出開放式區域機能。以木、磚、石的顏色與肌理，搭配直接與間接光源，表現出微妙且豐富的層次意象。
這座書櫃運用輕薄的鐵件和溫潤的木質拼構，與前方的長桌互為呼應，延展出寬閣的視野及空間感。在此工作閱讀，可以感受到整體設計帶來的沈穩與舒適感。
小平房原為充滿書香的教師宿舍，荒廢多年且經久失修，花了近一年時間重新規劃，保留了原本的木作架構。帶有古意風華的全牆書櫃，流露出溫潤馨暖的人文質地，讓空間瀰滿時光悠悠，歲月漫漫的優雅味道～
這處空間整合了餐廳、辦公室及休閒沙發於一室。牆面上打造出一座宛如哈利波特故事中跳出來的魔法書櫃，沿著蜿蜒的樓梯可以欣賞到很有魔幻風格的燈飾，美到讓人沈醉～
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