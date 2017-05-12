書蟲必看！ 8 種讓訪客超吃驚的全牆面書櫃

對你來說，居家的設備中，有什麼是你認為不可或缺的呢？客廳、餐廳、廚房都可以打通，共處在同一個開放式空間。浴室、臥房也可以視個人需求，客難一點簡約打造，同樣可以應付日常的需求。但如果你是熱愛閱讀的人，你一定非常渴望擁有足夠的空間來儲放你心愛的藏書，此時，家中如有一面空出來不用的牆壁，就可以把它裝潢成一個全牆面的書櫃，它不僅是你的私人圖書館，更是供你沈醉書香的完美樂園。現在就一起來參觀我們為你蒐集的 8 款極品吧！