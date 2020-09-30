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拉門設計: 12 種分隔空間的絕佳實例

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從傳統的日式和室拉門到現代的時尚拉門，這一種實用的設計一直被廣泛選用。使用拉門來把有限的空間分隔開來，這樣子的做法可以提升室內的使用坪效，同時亦能融入「複合機能空間」的這種概念——比如說拉門敞開的時候，就打造出一個廚房、餐廳、客廳共同用的開放式空間；而想要多點個人隱私的時候，則可以輕易把門關上作間隔，有效地提升室內空間多樣化的功用。

今天我們想要為大家介紹12 款不佔空間又讓家裡更有質感的拉門設計，當中大部分更是我們台灣本地設計師的作品，絕對不能錯過喔！

1.半透明的拉門設計

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賀澤室內設計 HOZO_interior_design

​l 河岸邊邊 l

賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design
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一般來說拉門的材質有分別透光跟不透光兩種，兩者各有優缺點，關鍵取決於用家的需要。而我們眼前的拉門則以採用了半透光的磨砂玻璃，迎合女屋主希望「整體有通透開放式的休閒空間感」的需求。

2. 充滿日式風情的拉門設計

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大集國際室內裝修設計工程有限公司

無印日式況味～彷彿漫舞日光輕井澤

大集國際室內裝修設計工程有限公司
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圖中的房子是一間擁有40年屋齡的公寓經過翻新後的樣子，每個角落都充滿著日式氛圍。這種實木格柵的木工設計富有傳統和室拉門的美感，跟餐廳那一整幅以蛇紋石材打造的裝潢牆配合得天衣無縫。

3. 白色的拉門

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大丘國際空間設計 ABMIDS

灰與白的律耀

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圖中的房子是一間擁有40年屋齡的公寓經過翻新後的樣子，每個角落都充滿著日式氛圍。這種實木格柵的設計富有傳統和室拉門的美感，跟餐廳那一整幅以蛇紋石材打造的裝潢牆配合得天衣無縫。

4. 有簍空圖樣的拉門

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這個名為「灰與白的律耀」的建案走的是現代是時尚路線，重點是臥室能夠被白色拉門一分為二，打造出極具隱私的臥室以及衣帽間。

另一個拉門角度

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這兩道充滿未來感的拉門給人耳目一新的視覺效果，時尚又通透的設計紋理能有效分隔空間，自身同時亦成為了設計的焦點。

5. 現代時尚感的拉門

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匯羽設計 / Hui-yu Interior design

住宅 | 透天老屋 T House

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在樓梯和起居空間之間，設計師設置了一道擁有不規則鐵框紋理的玻璃拉門，現代時尚感滿分！

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6. 隔開書房與其他空間的拉門

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黑框的玻璃門在純白的空間裡更顯得突出，然而卻能有效地大大提升設計的質感與時尚度。 

7.無框的玻璃拉門

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東京中城 蔡宅

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無框的玻璃拉門設計則有種飄渺迷離的感覺，總是讓人摸不透似的。

另一款現代拉門

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同樣是簡約的黑框清玻，

8.充滿趣味的拉門

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想要生動、有個性一點，可以考慮採用其他顏色的玻璃拉門！比如說圖中這兩邊藍色拉門！而重點是，它們表面還貼有可愛的數學、物理公式呢！ 

9. 有層次感的拉門

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沈志忠聯合設計

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沈志忠聯合設計
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三重拉門能營造出更明顯更獨特的層次感，能巧妙地加強視覺效果。

10. 簡單耐看的拉門

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台南 謝宅

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灰色的金屬框架搭配上玻璃材質，這個拉門設計簡單又耐看~

11. 帶有神祕感的拉門

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沐朋設計

微型空間

沐朋設計
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在私密的生活空間裡頭，霧面的拉門營造出神秘感。

另一款霧面

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木博士團隊/動念室內設計制作

長虹玻璃拉門

木博士團隊/動念室內設計制作
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這款霧面帶有黑色框線，於若隱若現中傳達出另一番剛強明快的線條速度感。

12. 有樹枝狀的拉門

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羽筑空間設計

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羽筑空間設計
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而最後我們參觀的這個黑框玻璃拉門跟設計６有異曲同工之妙，不規則的線條更顯屋主的隨興感，使整個空間更具個人風格。

這12種拉門你最喜歡哪一種呢？歡迎繼續在homify逛逛，蒐集更多設計靈感！

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