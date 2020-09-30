拉門設計: 12 種分隔空間的絕佳實例

從傳統的日式和室拉門到現代的時尚拉門，這一種實用的設計一直被廣泛選用。使用拉門來把有限的空間分隔開來，這樣子的做法可以提升室內的使用坪效，同時亦能融入「複合機能空間」的這種概念——比如說拉門敞開的時候，就打造出一個廚房、餐廳、客廳共同用的開放式空間；而想要多點個人隱私的時候，則可以輕易把門關上作間隔，有效地提升室內空間多樣化的功用。

今天我們想要為大家介紹12 款不佔空間又讓家裡更有質感的拉門設計，當中大部分更是我們台灣本地設計師的作品，絕對不能錯過喔！