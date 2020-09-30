拉門設計: 12 種分隔空間的絕佳實例

一般來說拉門的材質有分別透光跟不透光兩種，兩者各有優缺點，關鍵取決於用家的需要。而我們眼前的拉門則以採用了半透光的磨砂玻璃，迎合女屋主希望「整體有通透開放式的休閒空間感」的需求。
圖中的房子是一間擁有40年屋齡的公寓經過翻新後的樣子，每個角落都充滿著日式氛圍。這種實木格柵的木工設計富有傳統和室拉門的美感，跟餐廳那一整幅以蛇紋石材打造的裝潢牆配合得天衣無縫。
圖中的房子是一間擁有40年屋齡的公寓經過翻新後的樣子，每個角落都充滿著日式氛圍。這種實木格柵的設計富有傳統和室拉門的美感，跟餐廳那一整幅以蛇紋石材打造的裝潢牆配合得天衣無縫。
這個名為「灰與白的律耀」的建案走的是現代是時尚路線，重點是臥室能夠被白色拉門一分為二，打造出極具隱私的臥室以及衣帽間。
這兩道充滿未來感的拉門給人耳目一新的視覺效果，時尚又通透的設計紋理能有效分隔空間，自身同時亦成為了設計的焦點。
在樓梯和起居空間之間，設計師設置了一道擁有不規則鐵框紋理的玻璃拉門，現代時尚感滿分！
灰色的金屬框架搭配上玻璃材質，這個拉門設計簡單又耐看~
這款霧面帶有黑色框線，於若隱若現中傳達出另一番剛強明快的線條速度感。
而最後我們參觀的這個黑框玻璃拉門跟設計６有異曲同工之妙，不規則的線條更顯屋主的隨興感，使整個空間更具個人風格。
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