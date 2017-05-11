磚塊的復古魅力：一所溫暖的紅棕色兩層樓鄉間住宅

波蘭是個充滿故事的國度，與其他許多的東歐國家一樣，城市裡的舊城區總是佈滿大大小小的紅屋頂小屋，看起來非常浪漫。
而今天我們要介紹的專案雖然也同樣擁有紅屋頂，可是它卻以「磚頭」這種復古元素為主要設計焦點，因而顯得特別與別不同。
現在就讓我們一起繼續看下去吧～
我們眼前的雙層家庭房子看起來十分簡樸，淺棕色的牆身透露了一點點整個房子的重要焦點——磚頭設計。
入口處設有一個有遮陽的門廊區，而二樓的臥室則連接到室外一個小小的陽台。
從背面我們更加能清楚看到房子的磚塊設計元素！紅棕色的的外牆非常醒身，然而卻不失家庭房子應有的溫馨感。
二樓迷人的大陽台則讓人羨慕不已，而設計亦同樣樸質，以其實用性為主要考量。
使用磚塊來點綴空間並不是近年材流行的事，在英國等地其實也有許多上世紀初落成的紅磚大樓，因此這種素材其實算是復古的代表之一喔！可是在利用這種設計的時候要多加留意白牆與磚牆的比例，比例一失衡，房子就容易顯得老氣沒生氣呢！
其中一個最可取的鋪磚方法就是像設計公司ITA POLAND S.C.的做法一樣，以不規則及跳脫的排列方式在白牆牆面上貼上裝飾牆面磚。
走進廚房裡參觀，另一邊的牆面採用了卡其色色調、擁有更明顯凹凸質感的磚牆，跟一整組純白的廚櫃配合得恰到好處。
流理台表面還放有翠綠的小盆栽，有效使整體觀感變得更完整、更和諧。
很多人會選擇利用磚塊來打造出一面復古的電視牆，而設計師則選擇以剛剛提到的裝飾牆面磚來打造我們眼前的這道簡約的、只裝有溫度計以牆燈的牆。
使用裝飾牆面磚的好處就是，相對於使用完整磚塊來打造房子，整體成本會被大大降低。而且使用牆面磚能達到裝飾的果效的同時，亦不會影響房子的結構或穩定度！
在角落的書桌旁邊我們也可以找到這樣的一面磚牆，牆上更裝有一盞充滿復古質感的牆燈呢。
而最後我們來參觀的臥室捨棄了棕紅色的牆面磚，改以純白磚牆面磚來打造出一個更明亮、更具空間感的休息空間。
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