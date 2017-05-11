磚塊的復古魅力：一所溫暖的紅棕色兩層樓鄉間住宅

波蘭是個充滿故事的國度，與其他許多的東歐國家一樣，城市裡的舊城區總是佈滿大大小小的紅屋頂小屋，看起來非常浪漫。

而今天我們要介紹的專案雖然也同樣擁有紅屋頂，可是它卻以「磚頭」這種復古元素為主要設計焦點，因而顯得特別與別不同。

現在就讓我們一起繼續看下去吧～