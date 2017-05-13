常到國外旅遊的人，可能很嚮往歐洲式風情，帶點自然隨興，又帶些鄉村懷舊，這種混合的印象最是令人難以忘懷！從遠方旅行歸來，如果你心中已埋下一顆追求自然質樸的心願，時時想起那些美好的畫面，何妨想個辦法把這些色彩和氛圍帶回家，在廚房裡創造出溫馨美麗的空間，讓它們伴著你度過每個晨昏！ homify 為你蒐集了 10 款現代鄉村風的美麗廚房，現在就一起來參觀吧！
以中性色調打造出來的這座廚房，採用灰綠、白色及深淺木質，混搭出極為舒適雅緻的美感！空間中的吊燈和鏤空的隔門構成視覺上的亮點。
採用黑、白色系為主調，從地板到流理台及櫥櫃，都予人時尚雅緻的印象！餐桌上的金屬燈具則帶來一股工業風的趣味～
白色的中島、流理台及牆壁，讓這處廚房顯得簡潔又俐落！想像媽媽在這裡作菜，家人在周圍隨興散坐或當小幫手，場景溫馨到極點～
烹飪的時間，應該是全家聚會的好時光。流理台延伸出來的簡單檯面，讓大家可以坐著閒聊，一邊用餐，一邊交換一天中的新聞。
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廚房就該有充裕的儲放空間。大大小小的壁櫃、格架，提供了許多存放物品的空間。器皿可以分門別類擺放，簡單設計，功能無限！
這間廚房散發出濃濃的古意！長式窗簾、深色櫥櫃，最吸睛的是牆面和地板上的花案裝飾，讓人一看就彷彿回到老奶奶可愛的廚房～
白色櫥櫃、木頭地板，外加天花板上的竹編吊燈，有種濃濃的西部風情，也帶些復古的情懷！
靠窗的流理台前，掛起了雅緻的窗簾，日光流洩入室內，與木頭地板和淺色傢俱，融合出輕鬆閒逸的氛圍。來杯咖啡，還是茶呢？
以黑、灰、白混搭的廚房，流露出粗獷感的工業風。櫥櫃和流理台之間的牆壁，裝置有橫式吊桿和層架，透露出設計師對細節的用心。
採用木質為主調，搭配漂亮的壁面貼飾，細緻的窗框前有小巧的餐桌，古雅的燈飾下還設有可供擺放食器的空間，處處流露出設計師的巧思，令人激賞到極點！
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