你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 款現代鄉村風的美麗廚房

Genie Chien Genie Chien
Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata 廚房
Loading admin actions …

常到國外旅遊的人，可能很嚮往歐洲式風情，帶點自然隨興，又帶些鄉村懷舊，這種混合的印象最是令人難以忘懷！從遠方旅行歸來，如果你心中已埋下一顆追求自然質樸的心願，時時想起那些美好的畫面，何妨想個辦法把這些色彩和氛圍帶回家，在廚房裡創造出溫馨美麗的空間，讓它們伴著你度過每個晨昏！ homify 為你蒐集了 10 款現代鄉村風的美麗廚房，現在就一起來參觀吧！

1. 混搭風

上陽設計SunIDEA, sunidea.com.tw sunidea.com.tw 廚房 桌子,家具,橱柜,台面,厨房炉灶,椅子,厨房,木头,厨房用具,室内设计
sunidea.com.tw

上陽設計SunIDEA

sunidea.com.tw
sunidea.com.tw
sunidea.com.tw

以中性色調打造出來的這座廚房，採用灰綠、白色及深淺木質，混搭出極為舒適雅緻的美感！空間中的吊燈和鏤空的隔門構成視覺上的亮點。

2. 時尚風

法式居所/ The French Charm, 爾聲空間設計有限公司 爾聲空間設計有限公司 廚房 實木 White 台面,橱柜,财产,家具,下沉,厨房,桌子,轻敲,厨房炉灶,椅子
爾聲空間設計有限公司

法式居所/ The French Charm

爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司

採用黑、白色系為主調，從地板到流理台及櫥櫃，都予人時尚雅緻的印象！餐桌上的金屬燈具則帶來一股工業風的趣味～

3. 白色派

LUMINOSA COCINA DE AIRE SEÑORIAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica 廚房 木頭 White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

白色的中島、流理台及牆壁，讓這處廚房顯得簡潔又俐落！想像媽媽在這裡作菜，家人在周圍隨興散坐或當小幫手，場景溫馨到極點～

4. 家庭派

LUMINOSA COCINA DE AIRE SEÑORIAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica 廚房 木頭 White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

烹飪的時間，應該是全家聚會的好時光。流理台延伸出來的簡單檯面，讓大家可以坐著閒聊，一邊用餐，一邊交換一天中的新聞。

喜歡這個設計嗎? 我們的專家可以協助你!

5. 簡約派

The Pimlico Kitchen by deVOL deVOL Kitchens 廚房 Blue
deVOL Kitchens

The Pimlico Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

廚房就該有充裕的儲放空間。大大小小的壁櫃、格架，提供了許多存放物品的空間。器皿可以分門別類擺放，簡單設計，功能無限！

6. 溫馨風

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio 廚房
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

這間廚房散發出濃濃的古意！長式窗簾、深色櫥櫃，最吸睛的是牆面和地板上的花案裝飾，讓人一看就彷彿回到老奶奶可愛的廚房～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 鄉野風

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture 廚房 木頭 Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

白色櫥櫃、木頭地板，外加天花板上的竹編吊燈，有種濃濃的西部風情，也帶些復古的情懷！

8. 日光派

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des 廚房
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

靠窗的流理台前，掛起了雅緻的窗簾，日光流洩入室內，與木頭地板和淺色傢俱，融合出輕鬆閒逸的氛圍。來杯咖啡，還是茶呢？

9. 工業風

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida 廚房 Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

以黑、灰、白混搭的廚房，流露出粗獷感的工業風。櫥櫃和流理台之間的牆壁，裝置有橫式吊桿和層架，透露出設計師對細節的用心。

10. 正統鄉村風

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata 廚房
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

採用木質為主調，搭配漂亮的壁面貼飾，細緻的窗框前有小巧的餐桌，古雅的燈飾下還設有可供擺放食器的空間，處處流露出設計師的巧思，令人激賞到極點！

如果你正在尋找廚房的設計，一定不能錯過以下文章：

10 間讓你好想擁有的戰神級廚房

6 個打造時尚小廚房的創意好點子

7 個讓你超神氣的美麗入口設計
喜歡這 10 款現代鄉村風的美麗廚房嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了