13-間讓你再也不想住大宅第的可愛小房子

「大而無當」這四字成語出自莊子，意思就是事物大得不切合實際、不合用。我們總是希望可以擁有一個舒適的居住空間，可是如果光是追求大坪數的房子，這樣子的做法其實亦不太實際。
試想想看，如果家裡住的是上百坪的三層別墅，光是清潔、整理花園這一項就把人折騰得不得了。再者，大宅的管理成本與用電等等都是龐大的開支。而且一旦不懂得善用空間，就會導致房子雖大，裝潢卻老氣空洞！那你有想過擁有一間溫馨而間隔又實用的小房子嗎？今天就讓我們為大家帶「來13間讓你再也不想住大宅第的可愛小房子」吧！
這所擁有簡潔白色外觀的房子位於日本的一個高密度住宅區，擁有窄長房型。雖然空間有限，可是室內裝潢卻有限營造出一種舒適的空間感，非常值得一看。
由三個「盒子」組成的挑高平房無論是外牆面料還是房型等方面都是充滿創意，使人過目不忘。 如果你們想要繼續參觀的話，請點進：有閣樓的家：可愛又獨特的挑高小房子
這所粉粉嫩嫩的迷你房子應該很容易就討得女生們的歡心吧？它的面積雖小，可是室內設備例如臥室、廚房、客廳等等真的一應俱全，而且充滿家庭式的溫馨感喔！
這所位於大阪的日式雙層房子以木材為主要素材，外觀簡約、線條俐落，給人一種舒服的第一印象。如果你想要知道房子的更多內容，請繼續參閱：狹小空間擴大術：隱密度高的明亮時尚住宅
以鋼鐵為外牆材料的雙層房子看起來非常獨特，而且獨特的用色避免了金屬一般會帶來的冰冷感。房子總面積雖小，可是擁有高機能性，室內裝潢也非常溫馨討喜。
這是一所建在山坡上的木質美房，從正面看起來它好像就是由木板組成的平房一樣；從背面看，你會發現這其實是一間明亮又通透的雙層日式房子呢！
利用鋼鐵造而成的外牆充滿了時尚工業風的味道，入口處的形狀亦同樣特別。房子擁有迷你的規模以及讓人捉不透的外觀，而室內則呈現滿滿的溫馨感。
一不留神你可能就會錯過位於圖片正中白色小房子！裡面的空間雖小，可是可塑性極高，可以讓人隨喜好打造出一個小小的私人樂園。
以塑木外牆板以及落地玻璃窗打造而成的雙層挑高美房，看起來非常有質感！
這棟房子一看起來就讓人想起童話故事書裡的歐陸童話小屋！相容且飽滿的用色真的會讓人忍不住多看幾眼呢！
一提到可愛小房子，我們怎麼可能會忘記貨櫃屋這種嶄新的居住概念呢？這個以黑白為組合的長型貨櫃屋，看起來甚至還是像懸浮在空中一樣呢！