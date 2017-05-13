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13-間讓你再也不想住大宅第的可愛小房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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「大而無當」這四字成語出自莊子，意思就是事物大得不切合實際、不合用。我們總是希望可以擁有一個舒適的居住空間，可是如果光是追求大坪數的房子，這樣子的做法其實亦不太實際。

試想想看，如果家裡住的是上百坪的三層別墅，光是清潔、整理花園這一項就把人折騰得不得了。再者，大宅的管理成本與用電等等都是龐大的開支。而且一旦不懂得善用空間，就會導致房子雖大，裝潢卻老氣空洞！那你有想過擁有一間溫馨而間隔又實用的小房子嗎？今天就讓我們為大家帶「來13間讓你再也不想住大宅第的可愛小房子」吧！

​1.

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 房子
coil松村一輝建設計事務所

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coil松村一輝建設計事務所
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這所擁有簡潔白色外觀的房子位於日本的一個高密度住宅區，擁有窄長房型。雖然空間有限，可是室內裝潢卻有限營造出一種舒適的空間感，非常值得一看。

​2.

제주 유수암리 주택, 더 이레츠 건축가 그룹 더 이레츠 건축가 그룹 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
더 이레츠 건축가 그룹

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더 이레츠 건축가 그룹
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由三個「盒子」組成的挑高平房無論是外牆面料還是房型等方面都是充滿創意，使人過目不忘。 如果你們想要繼續參觀的話，請點進：有閣樓的家：可愛又獨特的挑高小房子

3.

Studio Wee House The Wee House Company 房子
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

這所粉粉嫩嫩的迷你房子應該很容易就討得女生們的歡心吧？它的面積雖小，可是室內設備例如臥室、廚房、客廳等等真的一應俱全，而且充滿家庭式的溫馨感喔！

​4.

ムギカライエ, 緒方幸樹建築設計事務所 緒方幸樹建築設計事務所 房子
緒方幸樹建築設計事務所

緒方幸樹建築設計事務所
緒方幸樹建築設計事務所
緒方幸樹建築設計事務所

這所位於大阪的日式雙層房子以木材為主要素材，外觀簡約、線條俐落，給人一種舒服的第一印象。如果你想要知道房子的更多內容，請繼續參閱：狹小空間擴大術：隱密度高的明亮時尚住宅

​5.

御殿場市 I邸, HAPTIC HOUSE HAPTIC HOUSE 房子 鐵/鋼 Black
HAPTIC HOUSE

HAPTIC HOUSE
HAPTIC HOUSE
HAPTIC HOUSE

以鋼鐵為外牆材料的雙層房子看起來非常獨特，而且獨特的用色避免了金屬一般會帶來的冰冷感。房子總面積雖小，可是擁有高機能性，室內裝潢也非常溫馨討喜。

​6.

道路時の家, 五藤久佳デザインオフィス有限会社 五藤久佳デザインオフィス有限会社 房子
五藤久佳デザインオフィス有限会社

五藤久佳デザインオフィス有限会社
五藤久佳デザインオフィス有限会社
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這是一所建在山坡上的木質美房，從正面看起來它好像就是由木板組成的平房一樣；從背面看，你會發現這其實是一間明亮又通透的雙層日式房子呢！

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​7.

またしたニャーの家, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC 房子 鐵/鋼 Blue
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

利用鋼鐵造而成的外牆充滿了時尚工業風的味道，入口處的形狀亦同樣特別。房子擁有迷你的規模以及讓人捉不透的外觀，而室內則呈現滿滿的溫馨感。

​8.

員弁の小屋 / Hut in Inabe, 市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects 市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects 車庫/遮陽棚
市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects

市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects
市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects
市原忍建築設計事務所 / Shinobu Ichihara Architects

一不留神你可能就會錯過位於圖片正中白色小房子！裡面的空間雖小，可是可塑性極高，可以讓人隨喜好打造出一個小小的私人樂園。

​9.

Urlaub an der Ostsee: modernes Ferienhaus mit Holzfassade, Möhring Architekten Möhring Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

以塑木外牆板以及落地玻璃窗打造而成的雙層挑高美房，看起來非常有質感！

​10.

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

這棟房子一看起來就讓人想起童話故事書裡的歐陸童話小屋！相容且飽滿的用色真的會讓人忍不住多看幾眼呢！

​11.

子育てをコンセプトにした住まい「育みの家」, JUST JUST 房子 White
JUST

JUST
JUST
JUST

這一所由日本設計公司打造、走極簡風的純白日式房子，會是你的心頭好嗎？

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Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 組合屋 White
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一提到可愛小房子，我們怎麼可能會忘記貨櫃屋這種嶄新的居住概念呢？這個以黑白為組合的長型貨櫃屋，看起來甚至還是像懸浮在空中一樣呢！

​13.

移動小屋, 現代建材有限公司 現代建材有限公司 房子
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在森林中建起這一間雙層的溫馨小屋，讓自己跟大自然同步呼吸吧！

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