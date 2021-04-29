8 間三合院格局的超愜意鄉間住宅

而這個以紅磚牆為設計重點的現代美居則給人一種完全不一樣的感覺。房子採用了大量落地玻璃窗和門，打造出一所明亮又富有時尚感的房子；而同時，紅棕色的磚牆則流露出滿滿的原始質感以及復古情懷。

圖片中的中庭建立在升高的木地台之上，能有效促進全屋的通風與加附採光，同時也是個滿有隱私度的多功能戶外空間。