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8 間三合院格局的超愜意鄉間住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
서귀포 대평리 느긋 팬션, YP(Yellow Paper) YP(Yellow Paper) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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中式的四合院古時候曾經紅極一時，可是隨著社會變遷，現在很少人會利用大量土地去興建這種傳統的建築。由四合院演變而來的三合院倒是慢慢變成受現代人歡迎的建築格局，它們既美觀又擁有一個實用的中庭，建築成本亦較四合院低。那麼你對三合院的了解有多少呢？你是否也希望擁有一件三合院格局的鄉間住宅呢？如果你也對三合院設計感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～

今天我們正正要為大家帶來8個超愜意的鄉間住宅，它們全部都擁有這種傳統與現代結合而成的三合院格局喔！現在就讓我們來看看吧～ 對了，如果你還有更多細節的問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 還等什麼呢，現在就一起來看看這些美麗的三合院格局住宅吧～

1.

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YP(Yellow Paper)

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YP(Yellow Paper)
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我們眼前的這個三合院由韓國設計公司YP(YELLOW PAPER)打造，黑與白的組合永不過時，而且跟現在流利的簡約風非常合襯。而室內裝潢亦同樣走極簡風路線，明亮又整潔；大量的牆面也都裝有落地玻璃窗，進而提升設計的時尚感，實在是不少人的夢想之家呢！

如果你希望了解更多，請繼續參閱：

三合院格局的極簡風美居

2.

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남기봉건축사사무소

남기봉건축사사무소
남기봉건축사사무소
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而這個以紅磚牆為設計重點的現代美居則給人一種完全不一樣的感覺。房子採用了大量落地玻璃窗和門，打造出一所明亮又富有時尚感的房子；而同時，紅棕色的磚牆則流露出滿滿的原始質感以及復古情懷。

圖片中的中庭建立在升高的木地台之上，能有效促進全屋的通風與加附採光，同時也是個滿有隱私度的多功能戶外空間。

3.

homify 房子
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由法國設計公司ELISABETH VOIX ATELIER D'ARCHITECTURE所打造的作品則是走隨意風路線，房子的內外看起來都十分撲實，著重房子的實用性。不得不提的還有三合院型房子中間的這一大片草地，讓人隨意隨地能愜意地享受陽光與呼吸新鮮空氣。

4.

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哈塔阿沃設計 hataarvo design

合院之家

哈塔阿沃設計 hataarvo design
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這個作品由我們台灣本地的設計公司哈塔阿沃建築設計事務所打造，名為「合院之家」。它既擁有三合院的基本結構，同時亦充滿了不少現代化的元素——例如彷日式庭院設計的簡約中庭、鮮艷創新的外牆設計、獨特多層次的房型以及大量落地玻璃設計元素等等。

5.

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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而另外這一所位於韓國的木質三合院則把鄉村風格提升到極緻，讓木材原始的紋理與獨特的質感成為整個設計的焦點。整個寬敞的木質中庭配搭著柔和的泛黃燈光，整體觀感美得不得了！

6.

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另一所同樣由韓國設計公司打造的三合院則擁有更接近中式風格的外表，同時設計亦較為強調「戶外空間的使用」，無論是花園草地、戶外用餐區甚或是戶外燒烤區都一應俱全！

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7.

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ａｉ建築アトリエ

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暗黑系的現代三合院設計同樣看起來同樣亦可以非常時尚，暗灰色的金屬外牆板流露出滿滿的個性感，幹練整潔的外型令人過目不忘。整個三合院建立在木地台之上，讓木材自然的美感來中和金屬可能會帶來的冰冷感。

8.

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而最後我們來參觀的這個三合院建築的選色非常獨特，棕紅色的色調讓房子與四周的舊式家庭房子成了強烈對比。乾淨俐落的貨櫃屋外型給人滿滿的現代時尚感，更棒的是它還擁有一個簡約又翠綠的美麗中庭呢！


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