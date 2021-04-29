8 間三合院格局的超愜意鄉間住宅

我們眼前的這個三合院由韓國設計公司YP(YELLOW PAPER)打造，黑與白的組合永不過時，而且跟現在流利的簡約風非常合襯。而室內裝潢亦同樣走極簡風路線，明亮又整潔；大量的牆面也都裝有落地玻璃窗，進而提升設計的時尚感，實在是不少人的夢想之家呢！
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而這個以紅磚牆為設計重點的現代美居則給人一種完全不一樣的感覺。房子採用了大量落地玻璃窗和門，打造出一所明亮又富有時尚感的房子；而同時，紅棕色的磚牆則流露出滿滿的原始質感以及復古情懷。
圖片中的中庭建立在升高的木地台之上，能有效促進全屋的通風與加附採光，同時也是個滿有隱私度的多功能戶外空間。
由法國設計公司ELISABETH VOIX ATELIER D'ARCHITECTURE所打造的作品則是走隨意風路線，房子的內外看起來都十分撲實，著重房子的實用性。不得不提的還有三合院型房子中間的這一大片草地，讓人隨意隨地能愜意地享受陽光與呼吸新鮮空氣。
另一所同樣由韓國設計公司打造的三合院則擁有更接近中式風格的外表，同時設計亦較為強調「戶外空間的使用」，無論是花園草地、戶外用餐區甚或是戶外燒烤區都一應俱全！
暗黑系的現代三合院設計同樣看起來同樣亦可以非常時尚，暗灰色的金屬外牆板流露出滿滿的個性感，幹練整潔的外型令人過目不忘。整個三合院建立在木地台之上，讓木材自然的美感來中和金屬可能會帶來的冰冷感。
而最後我們來參觀的這個三合院建築的選色非常獨特，棕紅色的色調讓房子與四周的舊式家庭房子成了強烈對比。乾淨俐落的貨櫃屋外型給人滿滿的現代時尚感，更棒的是它還擁有一個簡約又翠綠的美麗中庭呢！
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