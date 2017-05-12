一座讓你一見鍾情的現代風優雅住宅

現代住家講究的不見得是金光閃閃的豪華氣派設計。處在繁忙俗世之中，你嚮往的可能是一座簡單優雅，充滿了現代感的質樸住宅。今天我們要帶你去參觀一座兩層樓的住家，建築師以專業的手法打造出樸實的外觀，幾何圖型的門面設計，融合入石英晶體的印象，沒有繁複到令人眼花撩亂的構造，便帶出一種高雅脫俗的氣質，內部裝潢也是簡約雅緻到令人驚嘆。這麼具有吸引力的建築設計，現在就一起來參觀！