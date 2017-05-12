一座讓你一見鍾情的現代風優雅住宅

現代住家講究的不見得是金光閃閃的豪華氣派設計。處在繁忙俗世之中，你嚮往的可能是一座簡單優雅，充滿了現代感的質樸住宅。今天我們要帶你去參觀一座兩層樓的住家，建築師以專業的手法打造出樸實的外觀，幾何圖型的門面設計，融合入石英晶體的印象，沒有繁複到令人眼花撩亂的構造，便帶出一種高雅脫俗的氣質，內部裝潢也是簡約雅緻到令人驚嘆。這麼具有吸引力的建築設計，現在就一起來參觀！
這座住宅有一個相當吸睛的外觀，建築師為它設計了許多門窗，讓大量的自然光線能夠進入室內，照亮住家內部的區塊。建築結構採用幾何元素設計，外觀呈現正方形和長方形，讓它看來非常堅固，住起來更有安全感。
簡單的外觀設計，採用鋼框和玻璃創造出現代風的俐落感。一 樓入口處旁設有車庫，頂上的二樓則設置了開放的大型露台，清晨或日落時分，都是欣賞戶外美景的理想地點。
廚房的空間規劃得宜，讓備餐的環境顯得舒適宜人！除了有充裕的抽屜儲藏空間，還有完備的食物儲存區。烹調區塊也相當寬敞，動線流暢無阻礙。在這個區域還裝置了一個小餐廳，棕色木紋桌面與牆上的花案瓷磚一起散發出很溫馨的美感。
客廳設計得舒適且優雅，座位區擺置著沙發、矮凳和茶桌，底下鋪設著長毛地毯，予人柔軟紓壓的感受。客廳的一側是座餐廳，緊臨著大片的玻璃窗，拉開窗簾可以享有自然採光，拉起時則提供住家的隱私感。
為了讓起居空間具有多功能性，在剛剛看到的廚房一側，還設計了一個獨立的空間。這裡裝置了水槽，一旁擺設著簡單的桌椅，當上門訪客人數較多時，便可以運用到這些空間。牆壁上同樣採用花案瓷磚，避免視覺上過於單調乏味。
浴室是住宅重要的空間之一，設計上應該與整座建物採用相同的路線。這裡運用了棕色和白色為主調，壁上的小方磚和儲物櫃及窗口，再度強調出幾何的設計概念。
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