天母挑高別墅: 6 張圖給你室內裝潢好點子

你嚮往挑高別墅住家嗎？倘若你喜歡 LOFT 風的藝術時尚氣質，一定會愛上這棟藝術典藏別墅！今天 homify 要帶大家去參觀一座位於天母的挑高別墅。屋主是位藝術愛好者，希望將一些繪畫和設計師精品家具用來裝飾，裝潢好的別墅可能出租給外商主管，也可能用於自住，設計師於是針對屋主需求，打造出極具藝術及時尚感的空間，色塊和光影的運用更交織出不可思議的美感。如此絕美的挑高住宅，立刻一起來參觀！
從入口的玄關處，可以欣賞到設計師採用線條、色塊和光影，揮灑出極為吸睛的視覺效果！以紅、白為主調，居間渲染深棕、暖黃及亮橙，讓室內宛如一幅名畫般靜美～
挑高的空間中有超大的玻璃窗，光線大量傾洩入室內，帶來明朗敞亮的氛圍。紅、白、橙的沙發座椅與牆上的畫作構成絕搭，電視後方牆壁自帶美麗紋理，整體搭配出美不勝收的觀感！
從靠近窗戶的角度欣賞室內佈局，可以看到整個開放式空間，將客廳、餐廳和廚房集合在一起。一旁有樓梯可以通往二樓空間，樓中樓的設計既有開放空間的優點，同時又滿足了個人隱私的要求。
樓梯旁的餐廳採用色彩明豔的傢具來搭飾，棕、綠、藍、黃等各種配色交織出繽紛的視覺效果。主牆面採用上海紅，與背景的白色樓梯構成鮮明的對比！
樓梯間的上方裝置了採光罩，在不同時段都可以感受到光影及色彩的變化。當光線、色塊及線條在此共舞，大面積的顏色呈現出色階的變化，空間美得宛如一座藝廊！
室外的陽台處種植了漂亮的綠色植物，陽光下顯得綠意盎然。室內的角落同樣擺置了花卉，美麗的花兒陪伴著名畫，藝術氣息已瀰漫在空氣中～
如果你喜歡藝術風的住宅，一定不能錯過以下文章：