天母挑高別墅: 6 張圖給你室內裝潢好點子

你嚮往挑高別墅住家嗎？倘若你喜歡 LOFT 風的藝術時尚氣質，一定會愛上這棟藝術典藏別墅！今天 homify 要帶大家去參觀一座位於天母的挑高別墅。屋主是位藝術愛好者，希望將一些繪畫和設計師精品家具用來裝飾，裝潢好的別墅可能出租給外商主管，也可能用於自住，設計師於是針對屋主需求，打造出極具藝術及時尚感的空間，色塊和光影的運用更交織出不可思議的美感。如此絕美的挑高住宅，立刻一起來參觀！