12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅

在科技進步與建築工業越來越蓬勃的今日，除了在居住環境中要求便利與實用的機能性之外，我們應該還要學習遷就大環境的變化。在人口爆炸的現今社會中，人居的土地已經漸漸蠶食了原有的自然棲地，因此在打造心中的理想家園時，懂得友善大地，與自然取得平衡，才能達到永續的理想概念。就讓我們一起來看看這12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅，學著與自然優雅共存吧!
建築讓混凝土直接暴露在外表，且在屋頂上有太陽能板的使用，用溫和的方式親近土地。
使用木頭這樣的天然材質，最能夠感受與自然同步的步調，在林木的圍繞下，木屋似乎與自然一同呼吸。
立於山間的現代化美宅，讓遠方層層的山巒環繞，在這裡能充分感受到天地的遼闊。
房子擁有廣大的草地，並且有專屬的庭院，你可以在這裡盡情享受日光，也能在草地或樹蔭下與家人共度野餐時光。
以現代化的造型在山間叢林中享有一片清靜的小天地，當風吹過，時間似乎才開始轉動。
白色的外表，以高貴典雅的姿態與廣大的草地與林木，舞出了經典的感動。
房子充分利用太陽的起落，來替各個不同側做溫度的調節，在東面的溫室，利用陽光成了一個自動加熱的系統。
以木框架為支柱，再利用其餘輕質的材料建造而成，用最輕盈的方式坐落在自然間，美麗又不霸道。
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