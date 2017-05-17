12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅

在科技進步與建築工業越來越蓬勃的今日，除了在居住環境中要求便利與實用的機能性之外，我們應該還要學習遷就大環境的變化。在人口爆炸的現今社會中，人居的土地已經漸漸蠶食了原有的自然棲地，因此在打造心中的理想家園時，懂得友善大地，與自然取得平衡，才能達到永續的理想概念。就讓我們一起來看看這12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅，學著與自然優雅共存吧!