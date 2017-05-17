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12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
T様邸, 小栗建築設計室 小栗建築設計室 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在科技進步與建築工業越來越蓬勃的今日，除了在居住環境中要求便利與實用的機能性之外，我們應該還要學習遷就大環境的變化。在人口爆炸的現今社會中，人居的土地已經漸漸蠶食了原有的自然棲地，因此在打造心中的理想家園時，懂得友善大地，與自然取得平衡，才能達到永續的理想概念。就讓我們一起來看看這12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅，學著與自然優雅共存吧!

1.溫和親近

Casa MeMo - VIVIENDA UNIFAMILIAR ICONO DE LA SUSTENTABILIDAD , BAM! arquitectura BAM! arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
BAM! arquitectura

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建築讓混凝土直接暴露在外表，且在屋頂上有太陽能板的使用，用溫和的方式親近土地。

2.田園木屋

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使用木頭這樣的天然材質，最能夠感受與自然同步的步調，在林木的圍繞下，木屋似乎與自然一同呼吸。

3.簇擁花海

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小栗建築設計室

小栗建築設計室
小栗建築設計室
小栗建築設計室

從自家窗戶或露臺，就能坐擁一大片美麗的田園美景，大自然就是最棒的鄰居。

4.山巒層疊

Single family house in Moscari, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
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立於山間的現代化美宅，讓遠方層層的山巒環繞，在這裡能充分感受到天地的遼闊。

5.享受日光

Wohnhaus M1 in Bad Boll , Gaus Architekten Gaus Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Gaus Architekten

Gaus Architekten
Gaus Architekten
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房子擁有廣大的草地，並且有專屬的庭院，你可以在這裡盡情享受日光，也能在草地或樹蔭下與家人共度野餐時光。

6.同房子漫步

展望台の家, ろく設計室 ろく設計室 房子
ろく設計室

ろく設計室
ろく設計室
ろく設計室

大部分使用木製建材，且以觀景為首要的概念，大窗戶的設計與連結，在房子的任一角落都能夠享受大自然的綺麗風光。

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7.森林共度

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TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
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以現代化的造型在山間叢林中享有一片清靜的小天地，當風吹過，時間似乎才開始轉動。

8.高貴典雅

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白色的外表，以高貴典雅的姿態與廣大的草地與林木，舞出了經典的感動。

9.溫柔的粗獷

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三野高台

築里館空間設計
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以粗獷的外觀背對層疊的高山，架高的樓板減少水泥破壞土壤，木紋磚外牆減少了視覺上的突兀，面向海洋以最溫柔的方式親近土地，。

10.與自然共舞

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除了一樓的草皮，在二、三層的屋簷露臺，更是讓綠意持續蔓延，讓建築因此而顯得生意盎然。

11.太陽的恩賜

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Almazan Arquitectura y Construcción

Almazan Arquitectura y Construcción
Almazan Arquitectura y Construcción
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房子充分利用太陽的起落，來替各個不同側做溫度的調節，在東面的溫室，利用陽光成了一個自動加熱的系統。

12.半木構建築

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
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以木框架為支柱，再利用其餘輕質的材料建造而成，用最輕盈的方式坐落在自然間，美麗又不霸道。

想了解更多半木構建築，你可以看看:打動人心的溫暖家居:輕型木結構建築

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