玄關的概念從中國古代就已有記載，從早期四合院中推開門就能看見的「影壁」，就是玄關。玄關是一個室內與室外緩衝的空間，進入玄關就能看見廳堂，在風水學中玄關可以隔絕室外的汙穢雜物，而若是開門見廳或開門見堂的設計，在風水學中都是屬於破財的格局。想要增添你的好運氣，不妨就從玄關下手，看看這 7 種讓你好運滾滾來的玄關設計。