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7 種讓你好運滾滾來的玄關設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
《生活●飛翔》, 八方圓空間設計 八方圓空間設計
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玄關的概念從中國古代就已有記載，從早期四合院中推開門就能看見的「影壁」，就是玄關。玄關是一個室內與室外緩衝的空間，進入玄關就能看見廳堂，在風水學中玄關可以隔絕室外的汙穢雜物，而若是開門見廳或開門見堂的設計，在風水學中都是屬於破財的格局。想要增添你的好運氣，不妨就從玄關下手，看看這 7 種讓你好運滾滾來的玄關設計。

1.典雅的植栽

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八方圓空間設計

《生活●飛翔》

八方圓空間設計
八方圓空間設計
八方圓空間設計

在玄關擺放植物除了有淨化空氣之效，與木造材質更是相得益彰，一進門都能感到身心舒暢。

想知道更多有關玄關風水，你可以看看:6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！

2.明亮的光線

醞釀與擺盪, 苑茂室內設計工作室 苑茂室內設計工作室
苑茂室內設計工作室

醞釀與擺盪

苑茂室內設計工作室
苑茂室內設計工作室
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充足的光線對玄關而言是相當需要的，使用較淺色的設計，擁有充足的採光，才能替室內引入滿滿的正能量。

3. 北歐風情

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SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
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白色的櫃體搭配上木頭的穿鞋矮櫃，玄關處洋溢著濃濃的北歐風情，與室內場域有所區隔卻又有一致性。此外，選用的色系讓空間更為明亮開闊，以風水為考量的話十分理想！

4.沉穩內斂

Reunite, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 現代風玄關、走廊與階梯
形構設計 Morpho-Design

Reunite

形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
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當我們心浮氣躁時，好運氣總是會離我們遠去，這個玄關利用木造質感及光影呈現了一種沉穩的氛圍，讓心得以靜一靜。

5.獨立藝品空間

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把玄關當成藝術品的展示場域，也是不錯的選擇，挑選自己喜愛的藝術品來裝飾，體現個人品味也讓自己更有自信。

6. 水元素

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

在玄關入口處的鞋櫃上擺放水族箱，利用水元素將鮮活的朝氣注入場域，一進門便可感受到生生不息的活力。此外，玄關的角度也巧妙地遮住室內公共場域，增加室內的隱密性。

7.照亮方向

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

共鳴 resonant frequency

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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利用牆壁中內嵌的燈光，讓玄關上的廊道更加明亮，有了明確要前行的方向，所有困難和問題都能迎刃而解。

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